Evaluna Montaner confesó que se peleó con una de sus cuñadas: “Pasó una sola vez”

Evaluna Montaner confesó que se peleó físicamente con una de sus cuñadas (Video: Instagram)

Evaluna Montaner suele mantener un perfil más reservado y privado desde que con su marido Camilo tuvieron a Índigo. De hecho, no suelen mostrar a su hija en las redes sociales y buscan que cuando sea más grande ella decida qué quiere hacer con su vida, si exponerse o no.

De todas formas, ella y el artista forman una de las parejas más seguidas por los usuarios en las redes sociales, son figuras públicas y hasta tienen su propio Reality Los Montaner donde hablan de su vida fuera del rubro artístico y también de las cuestiones laborales. En ese sentido, Evaluna en las últimas horas sorprendió a los internautas tras confirmar un suceso que le ocurrió mientras se maquillaba y decidió contar datos no tan conocidos sobre ella y su vida personal.

La hija de Ricardo Montaner enumeró 10 cosas para contar y que sus fanáticos no supieran tanto. Allí Evaluna habló de su personalidad, de algunas cuestiones que son imprescindibles para su vida, de sus gustos y más. Aunque mientras se iba maquillando, la artista lanzó de manera sutil, algo que no pasó para nada desapercibido en su relato y que tiene que ver con cuestiones de índole familiar.

“Me peleé una vez físicamente... con mi cuñada”, confesó así sin filtro en la respuesta número 8 y siguió como si nada hubiera pasado aunque para los usuarios esta no fue una respuesta más. La publicación no lleva 24 horas subida a las redes y ya tiene más de 115 mil me gusta, cientos de comentarios y más de dos millones y medio de reproducciones.

Evaluna junto a Sara en la despedida de soltera de Stefi (Instagram)

El dato generó todo tipo de especulaciones y sus seguidores comenzaron a preguntarse: “”¿Cuándo pasó esto?”, “Todos queremos saber con qué cuñada fue”, “¿Con cuál de las 4 cuñadas sería?”, “Story time de la pelea”, “¿En serio? ¿Quién ganó la pelea?” y “Vine para saber con qué cuñada te agarraste de las mechas”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron los usuarios en su perfil de Instagram.

¿Quiénes son las cuñadas de Evaluna?

Si bien muchos usuarios hicieron foco en las que se dedican a la industria o son las más conocidas a nivel mediático, la hija de Ricardo cuenta cinco mujeres que se sumaron a su familia en los últimos años. Por parte de su marido Camilo, la artista es cuñada de Manuela Echeverry, la hermana del cantante colombiano.

Camilo con su hermana Manuela Echeverry (Instagram)

Después se suman más mujeres por parte de la familia de ella. Es que Ricardo Montaner tuvo cuatro hijos Alejandro, Héctor, Mauricio y Ricardo quienes se casaron y formaron su propia unión generando así que el clan sea cada vez más numeroso. El reconocido artista venezolano tiene entonces cuatro nueras y siempre que puede expresa que es muy unido a ellas y que siente como si fueran sus propias hijas.

Stefi Roitman y Ricky Montaner (Instagram)

Alejandro que es el mayor fruto de su relación con Ana Vaz, está casado con Ximena Datorre, y tienen dos hijos. Sigue Héctor, el segundo hijo del artista con su exesposa, y él también se comprometió con Paola Gaudelli y son padres de dos niñas.

Paola Guadelli, Stefi Roitman, Sara Escobar y Ximena Datorre, las nueras de Ricardo Montaner (Instagram)

Luego sigue Ricky Montaner, el último en contraer matrimonio con la actriz argentina Stefi Roitman, en tanto Mau Montaner ya lleva cuatro años casado Sara Escobar, y tuvieron a su primer hijo Apolo.

Mau Montaner y su mujer Sara Escobar (Instagram)

Con respecto a las respuestas que dio Evaluna en el video, la cantante confesó: “Tengo un bookclub con mis amigas”, “Dirijo los videos de mi esposo, eso creo que algunos lo sabían”, “Amo mal los pepinillos y las aceitunas” y “Soy muy fan de los Jonas Brother”.

Acto seguido, continuó: “Amo bañarme largo con agua muy caliente”, “Me tengo que echar crema sí o sí en todo el cuerpo antes de dormir”, “Odio dormir con la cama caliente” y en ese momento fue cuando sumó: “Me peleé físicamente una vez con mi cuñada”. Por último agregó: “No dejo que nadie me maquille, lo hice hasta en mi boda” y “Tengo el sueño de ser wedding planner en algún momento de mi vida”.

