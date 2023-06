Tamara Báez mostró la reacción de su hija cuando la llevaba a visitar a L-Gante, tras 20 días detenido

el tierno video de Jamaica yendo a reencontrarse con su papá tras su salida de la cárcel (Instagram)

El juez Gabriel Castro, titular del Juzgado de Garantías N°2 de Moreno, le concedió este martes la excarcelación extraordinaria a Elián L-Gante Valenzuela, quien se encuentra detenido hace más de 20 días acusado de amenazar y privar ilegítimamente de la libertad a dos personas en General Rodríguez. Le impuso una fianza de 20 millones de pesos más una serie de reglas de comportamiento. No obstante, el cantante seguirá bajo arresto, al menos durante unos días más, ya que si la fiscalía o el particular damnificado apela el fallo, el beneficio no se hará efectivo hasta tanto se expidan los jueces de la Cámara de Apelaciones.

Según pudo saber Infobae de fuentes cercanas al expediente, al menos la fiscal Alejandra Rodríguez apelará la resolución. Por ende, los tiempos se alargarán para L-Gante. “Por lo general, la Cámara se toma de 20 a 40 días para resolver”, explicó alguien que conoce la justicia bonaerense.

“Resuelvo hacer lugar a la excarcelación de Elián Ángel Valenzuela bajo caución real de $20.000.000 debiendo a los fines de su sometimiento al proceso, fijar domicilio del que no podrá ausentarse por más de 24 horas sin dar aviso a este magistrado”, dice el documento al que accedió este medio.

Lo cierto es que después de estar preso durante todo este tiempo, la noticia movilizó al entorno de L-Gante ante la posible salida de la DDI de Quilmes. A raíz de esta última información quien se expresó en las redes sociales fue Tamara Báez, la ex del cantante y madre de Jamaica, la nena que tienen en común. Fue a través de sus historias de Instagram donde reveló la reacción de la pequeña tras enterarse que podría volver a verse con su papá.

La pequeña Jamaica se mostró muy feliz de volver a ver a su papá (Instagram)

Allí Báez, que supera los millones de seguidores, compartió dos videos en donde se la ve desde su casa y rumbo al lugar de detención donde permanece Elián. “Yendooooo, yendooooo siiii”, escribió la influencer junto al emoji de un brazo haciendo fuerza. Luego, grabó un video donde se ve a Jamaica viajando en el asiento trasero de su auto. Un dato no menor es que en ambos videos, Tamara puso de fondo la canción de L-Gante llamada “El día más feliz”, y se la puede ver a su hija aplaudiendo muy contenta y ansiosa de volver a abrazar a su progenitor.

Además de Tamara y Jamaica a la distancia, en la puerta de la delegación también siguen de cerca los hechos a través de una vigilia en apoyo al artista y a la espera de su libertad. Claudia Valenzuela, su mamá, lo estuvo acompañado todos estos días al igual que la famosa Mafilia, el grupo de amigos incondicional del creador de la cumbia 420.

Cabe destacar que en la resolución a la que accedió Infobae, el juez Castro aludió en primer lugar a su rechazo al pedido de excarcelación ordinaria que había hecho la defensa del músico. Los abogados de L-Gante habían solicitado eso sobre la base de varios argumentos: que Valenzuela no registra condenas anteriores, que no intentó eludir el accionar de la Justicia en el procedimiento de su detención y que cuenta con una popularidad muy grande que facilita ubicarlo.

Incluso, los letrados propusieron dos opciones para que su cliente abandonara la celda donde se encuentra detenido: que resida en un domicilio alejado de General Rodríguez y que utilice una pulsera de monitoreo electrónico.

