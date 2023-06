Jorge Lanata habló del rating de su programa PPT: “Cuando bajamos de los dos dígitos, puteo”

Jorge Lanata hablo del bajo rating de su programa (Video: América)

A casi un mes de haber comenzado la temporada número 12 de Periodismo Para Todos (El Trece), Jorge Lanata analizó el bajo rating que obtuvo en las primeras cuatro emisiones en una conversación que tuvo con LAM (América). “El programa anda bien, afortunadamente. Estamos en el año número 12 y lo que era medir hace cinco años, no es lo mismo hoy”, comenzó diciendo.

“Nosotros en algún momento llegamos a hacer 32 puntos con un programa político, un delirio total. Ahora estamos haciendo entre 8 y 10 puntos de promedio. Vos me decís: ‘¿A mi me gusta?’. No, yo prefiero no bajar de dos dígitos. Cuando bajamos de los dos dígitos, puteo. Pero para ser un programa político, somos lejos el más visto del país”, agregó el periodista.

Y también aprovechó para criticar las decisiones que toma el canal con la programación: “Es una lástima que a veces la pantalla del canal no acompañe. Te ponen una película que de golpe te deja cuatro puntos y tenés que levantarlos. Es complicado, pero ahí estamos, dando la pelea. A mí nunca me molestó dar la pelea, yo pierdo en buena ley. Si gana Masterchef, que gane Masterchef. Me parece ridículo a veces que nos comparen con esos programas, porque yo no compito por Masterchef. Yo compito con los programas políticos, no con los programas de espectáculos, o con los realities, o con una película”.

Jorge Lanata

“Cuando te ponen la película medio mortadela y te deja cuatro puntos, ¿levantás el teléfono rojo?”, quiso saber Ángel de Brito. “Y... me quiero matar”, dijo entre risas, a la vez que descartó hacer un llamado a las autoridades de ElTrece para que lo favorezcan. “No, olvidate. Yo doy la pelea solo, no llamo a mi papá si pierdo. Yo nunca cambié de horario, nunca, haya enfrente lo que haya. Ahora el 9 de julio me tengo que comer el Martín Fierro enfrente. Obviamente voy a perder, pero no pasa nada. Esto, todo esto, es solo televisión. No es la vida. No es lo importante”, dijo el periodista.

“¿Y qué es la televisión?”, insistió De Brito. “La televisión es como el carozo del sistema. En la televisión no hay ninguna moral, la gente que te dice una cosa, al día siguiente te dice lo contrario y no tiene ningún drama. Siempre doy el ejemplo del Negro Carlos Ávila. Yo estaba en América y había hecho un discurso terrible en los Martín Fierro. Termino de hablar, salgo, voy caminando y me encuentro de enfrente al Negro Ávila que me dice: ‘Nunca más vas a trabajar en televisión’. Y al año siguiente me contrata”, contó entre risas.

Por otra parte, no dio certezas sobre el futuro de PPT, pese a que meses atrás dijo que la siguiente temporada sería la última. “No tengo claro si el año que viene es el último. Yo pensé eso en un momento, ahora estoy pensando que hacer. A veces hablo y digo cualquier pelotudez. Las cosas cambian, yo también voy cambiando. No sé si va a ser el último”, dijo.

Lanata se emociono al recordar a su padre

“Creo que PPT es lo que más hice en mi vida. Yo nunca estuve 12 años en ningún lugar, lo más que había llegado a estar fueron 10 años. Pero sí, en algún momento hay que dar vuelta las cosas. De hecho, yo voy cambiando las escenografías, las secciones fijas, la manera de editar el programa... Voy cambiando cosas porque sino yo mismo me aburro. No me gusta repetir un esquema por más que funcione”, cerró Lanata.

