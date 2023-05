Ricardo Montaner: “La fe te rejuvenece”.

Entrevista a Ricardo Montaner: El regreso a las baladas

“Con ‘Yo no fumo’ volvió el despecho”, afirma Ricardo Montaner como una promesa sobre la temática que abarcará en su nuevo trabajo. Luego de terminar la primera fase de su gira americana, el cantante hizo un paréntesis en su agenda para realizar una batería de entrevistas con medios mexicanos y con Infobae para presentar su nueva balada y adelantar futuros proyectos.

Con el tiempo cronometrado, debido a sus múltiples compromisos, Montaner habló vía zoom con Teleshow desde su casa en Miami. Siempre optimista y con una energía que contagia, el artista habló de su nuevo álbum como un regreso a los orígenes, luego de un disco orientado a lo espiritual y otro con anclaje en el tango. El single trepó alto en los ránkings latinos y eso lo entusiasma de cara a lo que vendrá.

También hubo tiempo para hablar sobre la ansiedad y el método que utiliza para combatirla. ¿Cómo hace para mantenerse físicamente? Su rol como abuelo. ¿Qué extraña más de Buenos Aires hoy? Y aclara la polémica que se generó sobre el restaurante que tiene en Miami.

— ¿Dónde lo encontramos hoy y qué se encuentra haciendo?

— Ahora estoy en Miami, me quedo aquí hasta el 26 de mayo que voy a tocar en Chihuahua, en México. Y el 10 de junio me voy a España a hacer promoción por allá del tema “Yo no fumo”.

—Háblanos de “Yo no fumo” que cantas junto a Carlos Rivera. ¿Forma parte de tu próximo álbum?

—Sí, estoy escribiendo desde hace unos meses y es un álbum de baladas que me regresa pues digamos a los orígenes. Había hecho dos álbumes, que eran de concepto los dos. Uno era un álbum totalmente espiritual que se llamó Fe y en el cual venía una canción que grabé con todos mis hijos que se llama “Amén”. Y después de eso hice un álbum en homenaje al Río de la Plata, a la Argentina, a Uruguay, a todos los países donde aman el tango. Hice el primer volumen de tangos. Y digo primer volumen porque tengo guardado el volumen dos que próximamente lanzaremos, calculo que en el 2024, que ya está grabado. Y ahora inicié con “Yo no fumo”, que sería el primer sencillo de un álbum totalmente de baladas inéditas y un álbum que tiene pues como característica principal que está lleno de despecho por todos lados. O sea, un álbum para todos aquellos que están despechados.

—¿Cuántos temas van a formar el álbum?

—Yo calculo que serán diez u once temas. Todavía no está todo escrito. Ya llevo como seis o siete que están en camino de finalizar. Inclusive hay uno que es una bachata que también es de despecho pero al ritmo de bachata. Y me tiene muy pero muy entusiasmado porque es un disco para gente que la ha pasado mal en el amor.

Ricardo Montaner y Carlos Rivera interpretando: "Yo no fumo" (Captura de pantalla)

—“Yo no fumo” describe que en ciertos casos uno fuma para calmar la ansiedad. ¿Cómo maneja el tema de su ansiedad?

—Hay dos tipos de ansiedades. Hay una ansiedad que se disfruta ¿no? Que es la que tiene que ver con los nuevos proyectos; por ejemplo, ahorita tengo una ansiedad que estoy viviendo que te la voy a compartir que tiene que ver con eso que sucede cuando tu canción ya pasa del top ten y está acercándose a los primeros lugares. Eso es un tipo de ansiedad muy buena porque te llena de adrenalina y al mismo tiempo te llena de expectativas porque quieres saber hasta dónde va a llegar. Me está pasando con “Yo no fumo” ahora mismo que está en el puesto tres en las listas generales de todo México, un país de ciento y pico de millones de habitantes. El otro día que canté en Hermosillo canté en lo que llaman palenque en México que son lugares hermosísimos en donde tú estás pegadito al público. No hay prácticamente separación entre el público y el artista. Y cantando en Hermosillo me encuentro con que la gente se sabía de arriba abajo la canción. La verdad que eso me emocionó muchísimo y me tiene pero muy feliz. Eso es un tipo de ansiedad. El otro tipo es la que no es tan buena. Es la que te quita un poco el sueño. Es esta ansiedad que para nada hace bien que tiene que ver con la incertidumbre del día a día que vive todo ser humano.

¿Qué hago para la ansiedad? Yo tengo una receta que intento aplicar, que a veces me funciona, a veces no, que es la oración. Cuando yo me veo que estoy muy ansioso de esa manera no tan positiva me someto a la oración. Me pongo en los pies de Dios, y le pido que se encargue Él de quitarme eso y de cargarse Él de todos mis avatares o de todas mis cosas que tengan que ver con el día a día.

Entrevista a Ricardo Montaner: el trabajo y la ansiedad

—Hoy el mundo, y en especial Argentina, vive un presente lleno de incertidumbre, ¿qué aconseja?

—Bueno, si más gente en el mundo en que vivimos acudiera a la oración y a rendirse a los pies de Dios, tendríamos un mundo muchísimo mejor. Mucho más empático. Tendríamos un mundo en donde tenemos factores comunes que son la fe, todo ese tipo de cosas, que llevan hacia el espíritu, que podrían hacer el camino mucho más fácil y más llevadero. Habría menos peleas. Habría menos uno en contra del otro. Y yo creo que sería un mundo mucho más fácil de vivir.

—De Miami a Europa ¿qué va a hacer allá?

—Voy a hacer promoción de “Yo no fumo”. Voy a promocionar esta canción. Me quedo como diez días trabajando y luego voy en febrero del año que viene, regreso con los conciertos nuevamente. En Europa estuvimos entre noviembre y diciembre del año pasado tocando en pleno Mundial, mientras todos veían el partido me tocaba a mí cantar.

—¿A Buenos Aires cuándo regresa?

—No tenemos definido cuándo vamos pero yo espero que sea pronto. Tú sabes que yo me amo mucho en Argentina. Hago vida. Cuando voy para allá y estoy, por ejemplo, en las temporadas del programa de tele hago vida allá. Me amaño mucho y la paso muy rico.

—¿Qué es lo que más extrañas de Buenos Aires?

—Las facturas no son iguales. Las tortitas negras no existen en Miami. Eso lo extraño fervientemente. Y obviamente es diferente cuando tú sales en la noche a cenar, allá en Buenos Aires hay otro rollo que te atrae mucho. Aquí en Estados Unidos se cena tempranito, seis y media, siete de la tarde como muy tarde están cenando en todos lados y allá en Argentina pues hay mucho más pirata, mucho más tarde.

Entrevista a Ricardo Montaner: Sobre la situación de Cafe Ragazzi

— Habló de restaurantes, ¿qué pasó con Café Ragazzi, que leí en algunos medios que estaba cerrado?

— Bueno, la verdad es que saqué el otro día un pequeño comunicado diciendo que no era cierto para nada. Nosotros tenemos Ragazzi desde el 2008. Es un proyecto familiar que gracias a Dios ha sido muy exitoso siempre. No sé si ya lo conocen pero a finales del año pasado cambiamos toda la decoración, y está de lo más bonito. Hay algunos platos nuevos. Están los platos familiares para que la gente vaya y pida por la pizza que le gusta a Camilo, por la pasta que le gusta a Ricky. Tú sabes, hay muchas cosas que tienen que ver con la familia también.

— Hablando de familia, ¿cómo está el abuelo Montaner?

— Mejor que nunca. Pero al mismo tiempo sufriendo mucho sabes. Porque yo viajo mucho. Porque Evaluna con Camilo viajan mucho. Porque Mau con Sara viajan mucho. Entonces nos volvemos un lío para podernos disfrutar como nos gusta que es estar todos juntos siempre. Pero también al mismo tiempo eso nos pone creativos, me entiendes. Y nosotros hacemos lo que sea con tal de estar juntos. El otro día terminé mi show de Houston, y me subí al avión y me vine de sorpresa para poder disfrutar de mis dos nietos que estaban los dos chiquitos. Los grandes viven aquí también. Entonces me quise venir de sorpresa y sorprendí a los nietitos chiquitos. Me pasé el día con ellos. Y me fui al otro día que tenía conciertos en Chicago.

Ricardo Montaner en su casa de Miami (Luis Fernandez)

—Hace mucho tiempo que te realizo entrevistas y físicamente te encuentro igual, ¿cómo hace para mantenerse así?

—Te voy a dar una respuesta que no sé si te va a parecer bien pero esta es mi respuesta. La fe te rejuvenece. Y siento de verdad que eso funciona. Cuando tú dejas espacio en tu día a día y espacio en tu vida para dedicarlo a la fe y a crecer un poco internamente eso se tiene que notar. Entonces yo espero que eso que me hayas dicho, que me dijiste, lo tomo como un cumplido muy bonito pero al mismo tiempo quiero darte una respuesta y no tengo otra que esa.

—¿Cuántos años tiene?

—65.

—Hoy si pudieras recuperar una sola cosa de sus 65 años que hayas perdido y podrías recuperar solo una, ¿cuál sería?

—El tiempo. El tiempo que yo haya perdido durante toda esta vida si me lo pudieran devolver yo sería un ser humano muy feliz porque primero siento que haría más uso de la importancia que el tiempo tiene para una persona. Muchas veces uno no se da cuenta de lo importante que es el tiempo hasta que te das cuenta de que cada día tienes menos tiempo. Entonces empiezas a valorarlo con calidad, empiezas a darle a ese tiempo la calidad, la virtud de la calidad y lo aprovechas con muchísima más pasión. Lo aprovechas mucho más. Y yo siento que si algún día Dios me diera la fortuna de cumplirme un deseo pediría que me devolviera, ¿tú sabes cuántas horas puedo haber pasado durante toda mi vida esperando un avión en un aeropuerto? Todo eso tú lo acumulas y te das cuenta que has perdido tiempo valiosísimo. En tu vida hay cosas que no te han dado ningún tipo de resultado.

Seguir leyendo: