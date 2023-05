El contundente gesto de Pampita cuando la invitaron a sumarse a una nota con Nicole Neumann

El gesto de Pampita cuando la invitaron a sumarse a una nota a Nicole Neumann

La semana pasada ocurrió un sorprendente enfrentamiento entre Mar Tarrés y Carolina Pampita Ardohain. Todo comenzó cuando la influencer le pidió a la modelo si podía colaborar con una junta de firmas que estaba llevando adelante para un hospital público veterinario. La actual mujer de Roberto García Moritán se negó de manera tajante.

Mar decidió publicar en su Instagram la conversación que mantuvieron y aprovechó para criticar a Pampita: “Es que yo te entiendo que pueden no gustarte los animales, pero la responsabilidad social de cuidar a los a gatos, los perros y los caballos es de todos. Porque la vida de ellos dependen de nosotros, no sobreviven sin nuestros cuidados y la pasan muy mal en la calle”.

En el ciclo Socios del espectáculo (El Trece) fueron a buscar a Nicole Neumann afuera de los estudios de Los 8 escalones para consultarle sobre este escándalo. “¿Sos consciente de la polémica que se generó con Carolina por lo de Mar Tarrés?”, le preguntó Santiago Riva Roy a la modelo. Justo en ese momento, Pampita estaba saliendo del set de televisión del ciclo en el que también se desempeña como jurado.

El periodista vio a la modelo y le gritó: “¡Sumate, sumate! Vení, vení, amíguense, vení Pampita”. Ella lo escuchó, pero no quiso acercarse donde se encontraban las cámaras. Con su sonrisa tan característica, realizó un gesto negativo ante la solicitud del notero del programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Tras el gesto de Ardohain, retomaron el diálogo con Nicole sobre la pelea entre su colega y Mar Tarrés. “Yo todo lo que sea a favor de los animales siempre lo voy a apoyar, ya saben por mi lucha por ellos desde siempre”, expresó la modelo que ahora mantiene una relación cordial con Pampita, tras haber sido enemigas durante varios años.

Pampita conto el trasfondo de la pelea con Mar Tarres (LAM. América)

La exconductora de El hotel de los famosos había manifestado su enojo por el cruce que mantuvo con con Mar Tarrés por publicar una conversación privada que mantuvieron por redes sociales por una cruza solidaria. “No me gusta que no acepte un no como respuesta. Uno pregunta algo y el otro tiene derecho a decir sí o no, si puede o no puede. Yo contesté que no podía y me pareció suficiente”, dijo la esposa de Roberto García Moritán en LAM.

Por su parte, explicó por qué no se involucra en las causas que no organiza ella: “Todos los días me invitan a poner firmas en miles de cosas y yo no soy de poner la firma así tan a la ligera, me gusta investigar, ver de qué se trata. Tiene que ser una causa a la que le voy a tiempo, atención, que puedo saber que las cosas son de cierta manera, como a mí me gusta que sean. No es algo que hago a la ligera -reiteró-, de un momento para el otro. En general, no pongo mi firma en casi nada porque yo tengo mis propias causas que llevo adelante y pongo la energía en eso también”.

“Uno elige en qué quiere participar y en qué no. Alguien pregunta, el otro dice sí o no. Yo cuando organizo una gala solidaria llamo a todos los que no conozco y a los que no también. Muchísima gente, te diría más de la mitad, te dicen que no, y para mí es suficiente, no se me ocurre pedir explicaciones. Me dicen ‘no puedo’ y está todo bien. Uno no obliga a la gente a hacer cosas, no va por ese lado. Es no tener códigos hacer algo así”, cerró Ardohain.

