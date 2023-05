La China Suárez se quedó encerrada en un ascensor y compartió el minuto a minuto: “Es la segunda vez en el día”

La China Suárez se quedó encerrada nuevamente en un ascensor (video: Instagram)

Recientemente separada de Rusherking y enfocada en su trabajo además de en la crianza de sus hijos Rufina Cabré, Amancio y Magnolia Vicuña, la China Suárez se encuentra en un gran presente profesional, lanzando su carrera como cantante solista, potenciando su faceta actoral y también modelando para diferentes marcas de indumentaria.

Actualmente se encuentra rodando Camaleón, la nueva serie que protagonizará junto a Pablo Echarri y gran elenco para Star Plus, que aún no tiene fecha oficial de lanzamiento porque recién se está rodando. “Es una historia que uno puede presumir que impacta mucho en la actualidad y que generará debate porque las líneas divisorias no son tan claras a la hora de hablar de lo que hablará la serie”, afirmó hace unos días el actor en diálogo con Implacables por El Nueve.

Durante su jornada laboral, la actriz volvió a ser noticia por un percance que padeció y que decidió compartir con sus fanáticos. Es que la China se quedó dos veces encerrada en un ascensor mientras estaba yendo a grabar.

“Acompáñenme a quedarme encerrada en el ascensor”, escribió Eugenia a través de su cuenta de Instagram donde tiene más de seis millones de seguidores y en ese mismo posteo dejó una selfie que se sacó sentada en el piso un tanto fastidiosa por la situación, también una imagen que tomó frente al espejo y luego un video del momento exacto que se cierra la puerta del elevador y queda encerrada.

La publicación superó los 200 mil me gusta y en ese posteo la China interactuó con sus seguidores. “Decí que tenías batería”, le comentó un usuario a lo que ella contestó: “Pero no tenía señal. Tocó tocar la campanita del ascensor jeje”. Luego otra fanática le escribió: “Yo me muero. Tu tranquilidad”, a lo que Eugenia aclaró: “jajaja no soy para nada claustrofóbica. Lit podría dormir ahí dentro toda la noche”. Entre todas las opiniones hubo otras que se destacaron: “Yo que soy claustrofóbica estaría llorando, gritando, muriéndome y desmayándome”; “Excelente la actitud, yo hubiera fallecido”.

Aunque parecía que la cosa quedaba ahí, la actriz siguió con su día de rodaje y anunció que nuevamente le había pasado lo mismo pero esta vez con un productor de la serie. Primero mostró el inusual look que eligió para ir a grabar, con una bata, medias largas, ojotas, el pelo recogido en una colita alta y muy cómoda con un estilo de entrecasa. Se desconoce si luego cambiaba el vestuario para la ficción o si efectivamente esa era la ropa que debía usar para grabar.

Al pasarle la misma situación donde quedó encerrada en el ascensor con su compañero. Eugenia volvió a filmar el momento. “Lo voy a grabar porque no lo van a creer. Segunda vez en el día”, expresó y agregó: “No lo puedo creer”. El productor llamado Fran también opinó: “No lo podemos creer, es un ascensor nuevo y nos acabamos de quedar atrancados”, enfatizó mientras se lo ve en comunicación con el micrófono que tiene para hablar directamente con el equipo técnico para dar aviso de la situación.

Hace unos días la actriz anunció a través de un vivo de Instagram que próximamente estrenará una nueva canción con un videoclip y que el tema saldrá antes de junio por lo que se espera que en los próximos días haga el anuncio oficial.

