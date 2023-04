Cómo luce hoy y qué fue de la vida de Lauren Lane, la histórica CC Babcock de La Niñera

El elenco de The Nanny en una de sus primeras imágenes

Una de las sitcoms más importantes de la historia dejó, claro, a todos su personajes marcados a fuego. Nadie puede olvidar a Fran y la ropa con la que deslumbraba en cada episodio de The Nanny, o a Mr Sheffield pensado cómo lograr el visto bueno de la crítica, o la atenta y filosa mirada de Niles a todo lo que pasaba a su alrededor. Así, dentro de ese mundo, también se encontraba C.C. Babcock la socia del productor teatral y eterna enamorada, interpretada por la actriz Lauren Lane.

Nacida en Oklahoma en 1961, Lauren encontró en la actuación su lugar en el mundo. Así, para 1984 ya había hecho su debut en la película Interface, y tres años después, con el mismo director, fue parte del filme independiente Positive I.D., aunque si se miran los créditos, la van a encontrar como Laura Lane.

En la pantalla chica, es recordada su participación en la serie Hunter como la sargento Chris Novak entre 1989 y 1991. Ese mismo año también fue parte de L.A. Law y para 1993 hizo su aparición en la película para televisión Perry Mason: The case of the skin-deep scandal.

Lauren Lane en el papel de Chris Novak

Ese año la llamaron para ser parte de una sitcom en la que se contaría la historia de una vendedora de cosméticos que de forma casual llega a la casa de un productor teatral viudo y padre de tres hijos, en el hogar en que convive con su mayordomo. Pese a no vivir allí, uno de los personajes que mucho tiempo pasaría en ese lugar es la socia del productor, quien desde hace años intenta conquistarlo.

Así, a Lauren le ofrecieron el papel de Chastity Claire Babcock, tal era su nombre completo en la serie The Nanny. La mujer sería la antagónica de la protagonista: fría, avara, insensible y egocéntrica, luchando por el amor de Maxwell Sheffield, mientras en el medio se encuentra el mayordomo, Niles, que siempre tuvo a la niñera de su lado.

Incluso, se llegó a un punto en la historia en que cuando los protagonistas principales se comprometen, C.C. termina cayendo en la depresión, aumentó de peso, perdió la cordura e ingresó a una institución mental durante un mes. Pero todo tenía su correlato en la vida privada de Lauren, claro, ya que ese momento fue escrito para hacer coincidir la desaparición del personaje con el embarazo de la actriz.

Lauren Lane y Daniel Davis, o C.C. Babcock y Niles, en una imagen promocional de The Nanny

Al momento de volver a la sitcom, C.C. replanteó su vida y tras varias idas y vueltas, comenzó su relación con Niles. Así, ella abandona la obsesión que tenía con Maxwell. Para el final de la serie, mientras que Fran se encuentra en proceso de parto. Niles y C.C. se casan y descubren que ella está embarazada.

Fueron seis años donde la serie, con varias repeticiones alrededor del mundo e incluso reversiones en muchos de ellos, copó la pantalla y provocó que una legión de fanáticos siguiera cada uno de sus pasos. Pero el final de la sitcom hizo car en la realidad a Lauren: para la mayoría de los productores, su cara había quedado muy familiarizada con ese personaje, mientras que para otros pocos, el hecho de tener casi 40 años y nunca haber ganado un premio destacado, la dejaba en un escalón por debajo de otras tantas, pese a todo lo que había demostrado en la pantalla chica.

Así las cosas, la mujer encontró su refugio en su primer amor, el teatro, y en la actualidad es uno de los miembros activos de la compañía de teatro experimental The Actors Gang, presidida por el actor Tim Robbins. También se desempeña como profesora del departamento de teatro de la Carnegie Mellon University en Pittsburgh, Pensilvania.

Lauren Lane se encuentra actualmente abocada a sus tareas como profesora de teatro

