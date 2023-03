Romina Uhrig de Gran Hermano finalmente adoptó a Caramelo: “Quédense tranquilos que va a estar muy bien”

Romina de Gran Hermano se reencontró con Caramelo

Tras el final de Gran Hermano, la adopción de los perritos, Mora y Caramelo, era toda una incógnita. Incluso, en El Debate Final del martes, no estaba claro quién se iba a quedar con las mascotas que alegraron los días de los jugadores en la casa y fueron fieles compañeros de los participantes.

Romina Uhrig hizo campaña tanto en el estudio como en las redes sociales para quedarse con Caramelo y, si era necesario para no tener que separarlos, aseguró que también estaba dispuesta a adoptar a Mora. Es que apenas los cachorros ingresaron a la casa, la exdiputada pidió adoptar al machito y Marcos se ofreció para hacerse cargo de la hembra. Pero a ambos, sobre todo al ganador del programa, les preocupaba el hecho de tener que separar a los hermanitos, un debate que se trasladó a las redes sociales.

Sin embargo, este miércoles en Cortá por Lozano, se realizó el reencuentro de Romina y Caramelo, despejando todas las dudas, que hasta la exjugadora tenía, acerca de si iba a poder adoptar al animal. En el programa de Vero Lozano le dieron la sorpresa y mostraron el momento en el que la joven recibió a la mascota, el pretal y la libreta sanitaria del animal. Acto seguido, la conductora aclaró que en unos días ocurrirá lo mismo con Marcos y Mora.

Luego, la exdiputada mostró en su Instagram, donde ya suma más de un millón de seguidores, que el perrito ya estaba en su nuevo hogar, donde vivirá con ella y sus tres hijas. “Quería agradecerles a todos los que me apoyaron, a todos los que estuvieron ahí para que Caramelo este con nosotras. Quédense tranquilos que va a estar muy bien, lo amamos muchos y va a estar muy bien en esta familia”, expresó Romina.

“Ya está jugando, está conociendo la casa y estamos muy contentos”, contó en un video que subió a sus historias y también compartió que el perrito estaba comiendo, ya más tranquilo después de haber pasado por el estudio de Telefe.

Caramelo y Mora se reencontraron en el refugio

Desde que los cachorros entraron a la casa, a mediados de febrero, los televidentes detectaron que los participantes no siempre estuvieron a la altura de las circunstancias a la hora de cuidarlos. De hecho, cuando cada uno de ellos tuvo la posibilidad de recibir a un familiar en la casa, los animales quedaron en un segundo plano y Caramelo terminó cayendo en la pileta, por lo que el conductor les tuvo que hacer una seria advertencia. Más tarde, en tanto, todos se preocuparon por los gritos de Mora, que lloraba aparentemente por algún dolor. Entonces se supo que un veterinario estaba encargado de vigilar lo que pasaba con las mascotas.

En otra oportunidad, en las redes sociales volvieron a poner el ojo en una situación que se dio después de una fiesta temática. Mientras todos los participantes se encargaban de poner la casa en orden, los perritos intentaron revolver el cesto de basura en búsqueda de comida. Rodolfo, el padre de Nacho, no tuvo mejor idea que tratar de adoctrinar a Mora utilizando su chancleta para pegarle.

“Dale, no, vaya para allá”, le repetía al animalito mientras la golpeaba con su calzado en el hocico. Hasta que, finalmente, la exdiputada decidió alzar a la perrita y llevársela del lugar. “¡No le hagas mimos porque si no no aprende!”, le dijo el hombre tratando de justificar su accionar. Y su hijo agregó: “Está sacando cosas de la basura”. En ese momento, Rodo insistió: “Hay que ponerles límites, chicos”.

“Son perritos que fueron rescatados y están ahí para adoptar. Los jugadores serán instruidos en la manera de cuidarlos y deberán resolver las dificultades normales que implique el cuidado de los animalitos. Es muy importante cuando uno adopta una mascota tener el tiempo y la dedicación, más allá de obviamente el amor y los cuidados pertinentes”, había explicado del Moro cuando ingresaron Caramelo y Mora.

