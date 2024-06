Las 4 cosas del auto que hay que revisar sí o sí antes de salir a la ruta

Un auto recorre la pintoresca ruta, ofreciendo a los viajeros la oportunidad de experimentar la belleza del turismo en la carretera (Imagen ilustrativa Infobae)

Antes de emprender un viaje por carretera, es crucial realizar una serie de controles básicos en el auto para asegurar un desplazamiento seguro y placentero. Desde la revisión de los neumáticos y el sistema de refrigeración del motor, hasta la verificación del sistema de iluminación y la documentación necesaria, estos pasos son fundamentales para evitar imprevistos en la ruta.

Todo lo que hay que chequear antes de salir al auto con la ruta

El mantenimiento básico de un automóvil es esencial para garantizar su rendimiento y seguridad. Estas verificaciones previenen el desgaste irregular y mantienen la estabilidad del vehículo en la carretera.

1-Neumáticos

A la hora de planificar un viaje en automóvil, asegurar el buen estado de los neumáticos es esencial para viajar en la ruta. El mantenimiento correcto de los neumáticos garantiza la seguridad y evita un desgaste desigual que puede reducir su vida útil.

Una de las medidas preventivas clave es la alineación de las ruedas. La alineación adecuada asegura que los neumáticos no se desgasten asimétricamente. Una rueda mal alineada puede generar un ángulo incorrecto, que resulte un desgaste mayor en un lado de la banda de rodamiento.

El balanceo de los neumáticos es otro factor crucial. No solo influye en la comodidad de los pasajeros a determinadas velocidades, sino que también afecta al desgaste de las llantas, los amortiguadores, las rótulas y los extremos de dirección. Revisar la alineación y el balanceo en un taller especializado es recomendable antes de emprender cualquier viaje largo.

La presión de aire de los neumáticos varía según el peso que el vehículo llevará. Cada automóvil tiene una tabla de referencia, que suele encontrarse en el manual del usuario, en el marco de las puertas traseras o en la tapa del depósito de combustible. Mantener la presión correcta es vital para evitar problemas en la carretera. Según la carga del vehículo, una presión baja puede generar un sobrecalentamiento y un mayor consumo de combustible, mientras que una presión alta puede causar un efecto de rebote que disminuya el control del vehículo.

En condiciones de lluvia, una presión incorrecta puede empeorar la situación. Un neumático poco inflado puede provocar el famoso fenómeno conocido como “aquaplaning”, mientras que uno sobreinflado puede perder eficacia en el drenaje de agua. Estas condiciones aumentan el riesgo de accidentes, subrayando la importancia de una correcta presión de los neumáticos.

2-Motor y refrigeración

El mantenimiento adecuado del aceite del motor y el líquido refrigerante es esencial para el desempeño y la longevidad de los vehículos. Ambos fluidos juegan roles críticos en la operación y la seguridad del motor.

El aceite del motor debe mantener sus propiedades lubricantes para asegurar que todas las partes móviles internas funcionen sin fricción excesiva. Si el aceite se oscurece completamente, ha perdido estas propiedades y necesita ser reemplazado. Además, el nivel de aceite debe estar siempre entre las marcas de mínimo y máximo para evitar que alguna componente quede sin lubricación.

Por otro lado, el líquido refrigerante es clave en el sistema de circulación del motor ya que mantiene la temperatura dentro de un rango seguro. Si la temperatura del refrigerante supera los 90° C, dependiendo del tipo de líquido utilizado, puede llegar a hervir, lo que romperá las mangueras y expulsará el fluido, resultando en un sobrecalentamiento del motor. Es recomendable usar una combinación de líquido refrigerante con agua destilada, evitando el uso de agua común o mineral debido a su menor tolerancia térmica y propensión a oxidarse rápidamente, informan fuentes de mantenimiento vehicular.

El líquido de los lavaparabrisas, aunque no afecta directamente el funcionamiento del motor, es vital para la seguridad visual del conductor. Asegurar que el depósito esté lleno no es suficiente; también se debe revisar el estado de las escobillas del limpiaparabrisas. Escobillas gastadas o con goma reseca no limpiarán adecuadamente, comprometiendo la visibilidad en condiciones adversas, como destaca la prensa especializada en seguridad vial.

3-Electricidad

Antes de emprender un viaje por carretera, es esencial realizar una revisión completa del sistema eléctrico del automóvil, con especial énfasis en el sistema de iluminación. Mantener las luces del vehículo en óptimas condiciones no solo es necesario para cumplir con las normativas de tránsito, sino que también es vital para la seguridad del conductor y los demás usuarios de la vía.

Las luces del automóvil son fundamentales tanto para mejorar la visibilidad del conductor como para ser visto por otros vehículos. Un coche con luces encendidas es visible a mayor distancia que aquel cuyas luces están apagadas. Si las luces de posición son débiles, es recomendable utilizar las luces bajas, especialmente en situaciones de baja visibilidad.

El correcto funcionamiento del sistema de iluminación depende en gran medida del estado del alternador del vehículo. El alternador es responsable de generar energía eléctrica para el motor y para los sistemas eléctricos del coche. Si el alternador no carga la batería adecuadamente, esta se agotará y el motor dejará de funcionar, incluso si la batería es nueva.

Realizar una revisión de la carga del alternador es una tarea sencilla y económica que garantiza el buen funcionamiento del sistema eléctrico del automóvil. Este chequeo proporciona seguridad adicional al asegurar que tanto el motor como las demás funciones eléctricas operen sin inconvenientes.

4-Seguridad y documentación

Conducir un vehículo en la ruta requiere contar con una serie de documentos y equipamientos de seguridad obligatorios. En primer lugar, es esencial llevar la cédula del auto, conocida anteriormente como cédula verde, la cual acredita la titularidad del vehículo. Aunque ya no es necesaria la posesión del título original, la cédula debe estar siempre a bordo.

Además, cada conductor debe portar su licencia de conducción vigente. También es imperativo tener a mano la credencial del seguro automotor actualizada y el recibo del último pago de la patente del vehículo.

En cuanto a la seguridad vehicular, la normativa exige la presencia de un matafuegos reglamentario dentro del rodado, así como un chaleco reflectivo y una baliza de tres elementos con base estable para su colocación en el suelo. Estos elementos son inspeccionados y su ausencia puede resultar en multas.

Asimismo, el vehículo debe estar al día con la Verificación Técnica Vehicular (VTV), un requisito indispensable para circular legalmente.

Pese a que no se exige tener un botiquín de primeros auxilios dentro del automóvil, se recomienda llevar uno para emergencias.

Recomendaciones para viajar en auto de forma segura

Atención puesta sólo en el camino: La necesidad de evitar distracciones al conducir se vuelve cada vez más evidente en el tráfico actual. Pese a la disponibilidad de música y otros entretenimientos en el vehículo, el conductor debe centrarse exclusivamente en el tránsito. La atención constante a la carretera y a las maniobras inesperadas de otros automovilistas es crucial para prevenir accidentes.

Para circular con seguridad, es fundamental mirar más allá del vehículo que está inmediatamente adelante. Es necesario observar las maniobras de sobrepaso tanto del carril contrario como del propio. Además, la correcta señalización con las luces de giro es una práctica indispensable para una conducción segura.

Un elemento común de distracción es el uso del teléfono celular. Manipular la pantalla del sistema de entretenimiento del vehículo para cambiar la radio o seleccionar música puede desviar peligrosamente la atención del conductor. Estas tareas deben ser realizadas por un acompañante o programadas antes de iniciar el trayecto. Cada segundo que el conductor desvía la vista del parabrisas representa un riesgo significativo.

Buen descanso previo: En el marco del próximo fin de semana extra largo, es clave seguir ciertas recomendaciones de seguridad vial para evitar accidentes. Para manejar de forma segura es fundamental no sólo tener un ambiente tranquilo, sino también asegurarse de haber descansado adecuadamente antes del viaje.

Se sugiere hacer paradas de mínimo diez minutos cada 150 kilómetros para reducir la fatiga, o alternar el volante entre dos conductores si es posible.

Adicionalmente, se recomienda no consumir alimentos pesados que requieran un mayor esfuerzo digestivo y puedan generar somnolencia. También es importante mantenerse bien hidratado para conservar la atención durante el trayecto.

Correcta posición de manejo y del equipaje: Los preparativos para un viaje en automóvil, por corto que sea, incluyen varios ajustes cruciales que impactan directamente en la seguridad del conductor y los pasajeros. En primer lugar, es esencial que el conductor regule adecuadamente la posición del asiento y del volante, si es que el vehículo ofrece la posibilidad de ajuste. Una postura correcta, con los antebrazos formando un ángulo de 90 grados, mejora la capacidad para realizar maniobras precisas y reduce la fatiga, comparado con tener los brazos extendidos por períodos prolongados.

Además del asiento y el volante, los espejos retrovisores también juegan un papel fundamental. Los espejos exteriores deben estar alineados de modo que cubran los límites de los laterales de la carrocería, maximizando la amplitud visual hacia los costados del vehículo. Es una práctica común que conductores utilicen parte de estos espejos para reflejar innecesariamente las puertas traseras, una configuración que no optimiza la visibilidad. El espejo retrovisor central interior debe usarse exclusivamente para ver lo que se encuentra detrás del auto, por lo que es crítico que el equipaje u otros objetos en el interior no obstruyan la vista.

