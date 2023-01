Un periodista español afirmó que Wanda Nara está en una relación con Keita Baldé, ex compañero de Mauro Icardi

Un periodista español confirma la relación de Wanda Nara y Keita Baldé

El miércoles de esta semana y en diálogo con Intrusos (América), el periodista español Jordi Martín aseguró que Wanda Nara le había sido infiel a Mauro Icardi con Keita Baldé Diao, quienes habían sido compañeros en el Inter de Milán.

Mauro Icardi eliminó los posteos que había hecho sobre una supuesta infidelidad de Wanda Nara y explicó el motivo El rosarino había mostrado los mensajes que le envió a la esposa del jugador que le escribió a la empresaria VER NOTA

Luego del cisma que abrió esta noticia, Martín volvió a comunicarse con Florencia de la V y la mesa que conduce para aportar nuevos datos de este romance escandaloso. “Hablé anoche con Wanda Nara una hora al teléfono. Y hoy otra hora”, contó Jordi a la vez en que reveló que la hermana de Zaira le confirmó su relación con Keita.

Luego de contar que la información que dio en un comienzo provenía del lado de Simona Guatieri, la expareja del futbolista, el español aseguró: “Te voy a dar un titular: Wanda Nara y Keita son novios”. “¿Qué? No. ¿Y así lo decís? No, por favor, poneme la pava acá. Se me termina el programa y no sé cómo seguir y esperar hasta el lunes. No lo puedo creer. Estoy tan sorpresa como todos ustedes”, dijo la conductora, muy sorprendida por la revelación.

Wanda Nara y Keita Baldé estarían en pareja

Además, Jordi contó cómo fue que Icardi supo de la supuesta infidelidad. “Mauro descubre la verdad viendo las cámaras de seguridad y se pone en contacto con Simona, exnovia de Keita, y ella no quiere ver la realidad. Cuando Icardi le dice: ‘Eres una cornuda consciente’ es porque por más pruebas que Simona haya recibido en su teléfono no puede reaccionar. Simona ha recibido las fotos de Dubai”, dijo.

La verdad detrás del viaje de Wanda Nara a Dubai en medio de un nuevo escándalo entre Mauro Icardi y otro futbolista Luego de un vuelvo rasante por los Emiratos Árabes, ahora está en París y en las próximas horas regresa a Buenos Aires. Además, planea viajar a Estambul con sus hijos y reencontrarse con el futbolista VER NOTA

El periodista también aseguró que pudo ver imágenes íntimas de la empresaria y el excompañero de equipo de Icardi. “Yo he visto las fotos de Dubai. He visto en una habitación a Wanda con Keita. El viaje de Wanda lo paga Keita, él la invitó”, dijo.

Acerca de la charla que tuvo con la mediática, el periodista español dijo: “Me dice Wanda que Keita le dice que él ya no está con Simona”. “¡Pero si se casaron hace ocho meses! Hasta hace dos días subieron fotos juntos. ¿En qué momento se separaron?”, le preguntó Nancy Duré, panelista del ciclo.

La dura respuesta del futbolista senegalés a Mauro Icardi luego de que lo acusara de haberle sido infiel a su esposa con Wanda Nara Keita Baldé disparó contra su ex compañero en el Inter. También su mujer lanzó munición gruesa contra el delantero y la empresaria. Versiones cruzadas y fuertes acusaciones VER NOTA

“Esto es lo que le traslada y le cuenta Wanda a Keita. Pero él le dice que no está con Simona y Wanda no está con Mauro. Entonces se fue a Dubai y ya. Icardi se enteró de esta infidelidad mirando Intrusos”, dijo.

Wanda Nara y Mauro Icardi, de nuevo en conflicto

“Wanda Nara y Keita están viviendo un romance. He escuchado audios donde Keita le habla con mucho amor. Pero Keita no se anima a dar el paso público porque Simona parece que lo tiene medio extorsionado por lo que me dicen”, dijo Jordi

Acerca de cómo se contactó con Nara, dijo: “Yo le escribí un mensaje por Instagram y me dice llamame por teléfono. Estuvimos una hora hablando. Me explicó muchas cosas. Ojo con Simona. Ella viene de un entorno en Italia fuerte con mujeres que han estado en fiestas privadas con Cristiano Ronaldo y muchos futbolistas”.

“Me dice que está tranquila y que está viviendo esto con pasión e ilusionada. Que no quería que esto se destapase ni ella ni Keita. Querían mantener esto un poquito en la sombra. Icardi sí sabía esto y él está desesperado para que vuelva. Me dice: ‘Jordi, lo que pasará en el futuro, no lo se. Hoy por hoy no quiero volver con Mauro’”, replicó lo que le habría dicho Wanda.

Para cerrar, Jordi contó como habría comenzado el acercamiento entre el senegalés y la argentina: “Siendo compañero de Icardi le manda mensajitos haciéndole bromas y la invita a la mujer de su compañero a verla. Yo creo que ahí estuvo mal, estando casada”.

Seguir leyendo: