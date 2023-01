El video privado que muestra a L-Gante en la cama con una mujer: de quién se trata

LGante en la cama con Micaela Pride

“Nos estamos conociendo”, había explicado en octubre último el cantante de cumbia 420 L-Gante cuál era la relación que lo unía con la empresaria Wanda Nara. Ya en ese momento se hablaba sobre lo que podría estar ocurriendo sentimentalmente con ambos. Pero ante las preguntas de los diferentes medios, la respuesta sólo era esa. Sin embargo, los encuentros entre ambos no cesaron y cada vez era más fácil encontrarlos juntos en algún evento o incluso en una cena a solas.

Allí fue que también comenzaron los primeros besos en público y una incipiente relación que comenzaría a afianzarse. El tiempo fue transcurriendo y hasta se los pudo ver festejando la Navidad., en momentos en que el cantante ofreció un show privado para la familia de la empresaria. “El primer show. Feliz Navidad”, escribió Wanda casi en modo relacionista pública en la primera de las historias de Instagram en las que documentó el paso del cantante por su casa. “Gracias genio por animar mi fiesta una vez más. Mi amigo un crack”, agregó junto al emoji de un arbolito de Navidad.

La dueña de casa fue la encargada de filmar a los invitados, mientras el cantante entonaba una versión de “El último romántico”, la canción en cuyo clip participa la propia Wanda. El encargado de organizar el festejo fue Kennys Palacios, estilista y mano derecha de la empresaria, a quien se lo vio durante la recorrida observando que todo saliera según lo planeado.

LGante en la cama con Micaela Pride, la imagen que subió la joven a su cuenta de Instagram

Pero, como siempre, cada una de las acciones que realiza Wanda Nara es meticulosamente estudiada, no deja nada al azar, por eso sorprendió al momento de compartir una imagen de la videollamada que se encontraba realizando con su ex marido, Maxi López, en medio del brindis navideño.

Por su parte, mientras muchos esperaban que L-Gante se hiciera una escapadita a Punta del Este para recibir el Año Nuevo junto a Wanda Nara, la expareja de Mauro Icardi -de quien asegura que se separó en octubre 2022- pasó estos últimos días junto con sus hijos y sus amigas. El cantante, en tanto, decidió celebrar con sus parientes y amigos. Lo curioso, fue que Tamara Báez empezó a compartir historia de Instagram que reflejaban una larga noche, que incluyó una pool party que se extendió hasta la mañana del 1 de enero. Y, ya con la luz del día, se pudo ver entre los asistentes ni más ni menos que al padre de su hija.

Micaela Pride. en una de las imágenes subidas a su cuenta de Instagram

Así las cosas, cuando el reloj marcaba las 10.20 del domingo, la influencer decidió blanquear la situación. Sentada al lado de L-Gante, lo mostró con la cámara de su teléfono y escribió: “Año Nuevo, nos tenemos que llevar bien”. A lo que el cantante respondió con un gesto de aprobación, que terminó generando rumores de reconciliación.

Pasadas las fiestas, en Socios del Espectáculo consultaron a Wanda sobre su situación sentimental. “Viste que Zaira va a estar soltera hasta que ella lo decida. ¿Vos también?”, quiso saber. “Obvio”, respondió la exmujer de Icardi y desmintió un amorío con el cantante de cumbia 420: “No hay nada. Nada que ver. Es super amigo y tengo buena relación”.

“¿Te gustaría volver a enamorarte?”, siguió preguntando el periodista. “Por ahora no. Estoy bien”, enfatizó la mayor de las Nara, y agregó: “Estuve muchos años casada y prefiero estar sola. Pero también me involucran con cada uno que... lejos de la realidad. O sea, se cae de maduro que no. En el amor no tengo prejuicios, pero me involucran con gente que podrían ser mis hijos”.

Micaela Pride, en otra de las instantáneas subidas a sus redes sociales

La afirmación que podría haberse tomado como un desplante de la empresaria para con el intérprete, ahora sumó un nuevo capítulo a la novela, ya que en las últimas horas se publicó un video privado que muestra a Elián junto con la modelo Micaela Pride, ambos en la cama y comiendo un tostado. Antes de eso, ella también había publicado una fotografía en que se los veía abrazados.

“El after”, se escucha decir a la modelo, mientras las imágenes muestran a ellos juntos, un plato con dos tostados en la entrepierna de él, y música electrónica de fondo. “Un hambre por acá”, expresó, mientras mostraba el sándwich, mientras que L-Gante reafirmaba las palabras de la joven repitiendo “un hambre”.

Micaela Pride es una modelo que con más de 33.000 seguidores en Instagram, además de perfil privado en la red Cafecito, para el que es necesario pagar para poder ver las fotografías, suele mostrar sus días de lujo en autos importados, ropa que deja poco a la imaginación y los tatuajes a la vista y días y noches en hoteles de todo el país.

