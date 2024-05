Una gloria de la Fórmula 1 reveló cómo potenció su deseo sexual: “Estoy en el uno por ciento superior de los hombres”

David Coulthard tiene 53 años y su pareja Sigrid Silversand, de 29 |

Fue uno de los mejores pilotos de Fórmula 1 en los años 90 y principios de 2000 y acaba de hacer una fuerte revelación de su intimidad. Se trata de David Coulthard, subcampeón mundial en 2001 y a sus 53 años confesó que su deseo sexual está más alto que la media de su edad. El escocés, quien debutó en la Máxima en lugar del malogrado Ayrton Senna, está en pareja con la modelo sueca Sigrid Silversand, 24 años menor que él.

Coulthard afirmó que los médicos le dijeron que su deseo sexual todavía es alto debido a la adrenalina de su campaña deportiva. Los médicos comprobaron sus niveles de testosterona y le dijeron que se encontraban en el uno por ciento superior de los hombres de su grupo de edad.

La testosterona, la hormona sexual masculina, disminuye naturalmente a medida que los hombres envejecen. Los expertos estiman que su descenso disminuye aproximadamente un uno por ciento anual después de que los hombres cumplen 40 años.

David Coulthard celebrando su victoria de local en el Gran Premio de Gran Bretaña en 1999, cuando corría para McLaren |

Coulthard dijo que sus lecturas elevadas se atribuyeron a los altos niveles de adrenalina que experimentó durante su carrera de alto octanaje en la pista. Además, que los médicos y su pareja, le habían dado un “informe entusiasta” sobre su testosterona.

Coulthard, originario de Twynholm, Kirkcudbrightshire, era piloto de pruebas de Williams y tras la muerte de Senna el 1 de mayo de 1994 tomó su lugar desde la siguiente carrera. El británico fue conocido por salir con una serie de modelos durante sus días como piloto de F1. Se separó de la presentadora de televisión belga Karen Minier en 2022 después de nueve años de matrimonio y ahora está saliendo con Silversand.

Sobre su alto nivel de deseo sexual, habló sobre sus resultados de testosterona en su podcast Formula For Success, que presenta junto con el empresario Eddie Jordan. Cuando el ex dueño del equipo de F1, Jordan, le preguntó qué pensaba su novia sobre sus niveles de testosterona, dijo: “Recibí un informe excelente y también un informe médico. Me controlaron la testosterona y aparentemente estoy en el uno por ciento superior de los hombres”.

Sigrid Silversand es modelo y también le dio "un excelente informe" a su pareja (@silversando)

“Una de las ideas es que debido a los altos niveles de adrenalina a través de una carrera deportiva, eso aumenta la testosterona en el cuerpo. Así que no hay problemas”, agregó.

David también confesó que una famosa afirmación que hizo de que tener relaciones sexuales antes de una carrera le hacía conducir más rápido no era cierta. Y añadió: “Fue un poco tonta”, aunque esgrimió que “no recuerdo haberlo dicho, pero suena como algo que diría sólo por la reacción”.

Coulthard, tras ser tercero en el campeonato de la Fórmula 3000 en 1993 (actual Fórmula 2), debutó en la F1 en 1994 y corrió 246 Grandes Premios, ganó 13, logró 62 podios, 12 poles positions (una de ellas en la Argentina 1995) y 18 récords de vueltas. Fue tercero en la temporada 2000 y segundo en 2001. Además de Williams, corrió para los equipos McLaren y Red Bull.

Se retiró de la Máxima en 2009 y tras ser piloto de pruebas por tres temporadas en el DTM (Campeonato Alemán Turismo), colgó el casco de forma definitiva. Ahora vive en Mónaco ytrabaja como comentarista en la cobertura televisiva del canal oficial de la F1.