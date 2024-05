Marina Dal Poggeto cuestionó el plan económico de Milei: “es cepo-dependiente”

Latam Economic Forum: bajo el lema “Dónde estamos, hacia dónde vamos”, comenzó la novena edición de evento solidario Entre los oradores se destaca el candidato presidencial Javier Milei. También, José Ignacio De Mendiguren, Marina Dal Poggeto, Diana Mondino, Martín Redrado y Darío Epstein (Adrián Escandar)

La directora de la consultora EcoGo Marina Dal Poggeto cuestionó el atraso cambiario y la secuencia del plan económico del gobierno de Javier Milei. “Pasamos de un extremo a otro, no podemos pasar de Cristina Kirchner a Milei”, dijo la economista, que planteó cuáles son sus críticas principales al programa económico del equipo que encabeza Luis Caputo, al que señaló como “cepo dependiente”.

El jefe de Estado había criticado a los economistas que objetan la política cambiaria del Gobierno. “¿Les parece justo pedir devaluación para licuar los salarios en dólares y así aumentar la pobreza? ¿Acaso no sería mejor ir por reformas estructurales que nos permita ser competitivos sin castigar al salario real? ¿No les alcanza con casi 90 años de una receta inválida?”, tuiteó Milei este sábado. El presidente viene reiterando críticas, algunas más ácidas como las que pronunció hace algunas semanas en la Fundación Libertad, hacia economistas críticos de su plan de gobierno.

Aunque no suelen estar identificados con nombre y apellido, Dal Poggeto es una de las consultoras con las que el equipo económico elige discutir en la arena de las redes sociales. El propio Caputo, hace algunos días, retuiteó un comentario que uno de sus asesores, Felipe Núñez, hizo hacia la directora de EcoGo luego de que la economista haya comparado a Milei con Martín Guzmán por haber mantenido el cepo cambiario. “Está comparando al tipo que generó el desastre con el que lo está solucionando y mucho mejor de lo que nadie hubiera imaginado”, retuiteó Caputo. También tuvo un “cruce” por esa red social con el secretario de Finanzas Pablo Quirno, que también hizo eco de críticas -también vertidas por Núñez- sobre las proyecciones macroeconómicas que hizo EcoGo en el inicio del mandato de Milei.

De la campaña a la gestión

Este domingo, Dal Poggeto dijo que “el programa (económico) no fue lo que Milei dijo en campaña”. “No fue a una dolarización sin dólares que implicaba una ruptura de contratos para sanear al BCRA ni al otro extremo que era sacar los controles de capitales, bajar la tasa de interés y flotar. Fue un esquema mucho más heterodoxo, un shock controlado. Devaluó con controles de capitales”, opinó.

El posteo de Milei para cuestionar a los economistas que ven atraso cambiario

“Devaluaste, amplificaste la devaluación con retenciones y mandaste el 80% de las exportaciones al tipo de cambio oficial y el 20% al financiero (contado con liquidación) para tratar de contener la brecha de arranque”, dijo en referencia al esquema de liquidación de exportaciones vigente. “Es el 80 o 90% de tu balanza comercial. Con una balanza comercial (este año) con 25 mil millones, estás mandando 20 mil de los 25 mil millones (al CCL). Eso de corto plazo te ayudó a contener la brecha”, planteó en una entrevista en Radio Con Vos.

En ese sentido, aseguró que una de las razones por las que el BCRA pudo acumular reservas es porque “puso un esquema de pago en cuotas de importaciones que generó un aumento de una nueva deuda comercial. Y a la vieja deuda la mandaste al Bopreal o al CCL, pero la nueva es equivalente a entre 7.000 y 8.000 millones de dólares, muy parecido a lo que retiraste por Bopreal. Estás asegurando el carry trade de corto plazo mandando el 20% de las exportaciones (al CCL) mientras generás una nueva deuda comercial y requerís una recesión muy fuerte para seguir comprando dólares”, continuó la directora de EcoGo.

“La recesión que necesitás para sostener el ajuste externo y que el BCRA compre dólares te complica en adelante los números fiscales”

Es lo que ella identifica como la principal contradicción del plan económico: “La recesión que necesitás para comprar dólares te complica lo fiscal. Lo fiscal de corto plazo lo hiciste con un shock inflacionario que te impulsó los ingresos de la Nación, no de las provnicias porque tuviste el impuesto PAIS y porque la devaluación te ayudó. La recesión que vos necesitás para sostener el ajuste externo y que el BCRA compre dólares te complica en adelante los números fiscales”, advirtió.

En ese plano, otras dos objeciones al plan oficial. “Tenías que tener una tasa de interés negativa de arranque para limpiar el balance del BCRA si no querías romper contratos. Era una combinacion de status quo -controles de capital- y licuación. La licuación tenías que usarla en el arranque usando el ancla cambiaria, el crawling peg al 2%, pero abusar del ancla cambiaria y generar la licuación, cada vez que bajas la tasa le ponés un techo más bajo al crawling cuando la inflación está bajando desde el 25% original. Estás abusando del ancla cambiaria y los sectores que habías desregulado (prepaga, combustibles) los estás ahora volviendo a regular y pidiendo que bajen los precios”, consideró Dal Poggeto.

Sin programa de mediano plazo

"Tenés que pasar de un ancla cambiaria a un ancla monetaria. El programa fiscal no puede estar basado solo en la licuación de gasto", dijo Dal Poggeto. (Adrián Escandar)

“Mi lectura es que tenés que pasar de un ancla cambiaria a un ancla monetaria: ese ancla monetaria requiere un programa fiscal y uno financiero. El fiscal no puede estar basado solo en la licuación de gasto y para mí no hay un programa fiscal de mediano plazo. No hay reformas micro”, mencionó. Y en ese sentido, dijo que “El programa financiero paradójicamente depende cada vez más del cepo”. “Pasás deuda del BCRA a deuda del Tesoro. La deuda del BCRA tenía tasa fija licuable, la del Tesoro no es más licuable. Estás cambiando un pasivo por otro mientras el BCRA para eliminar los pesos que hay en la economía emite deuda en dólares y el Tesoro en pesos indexados”, dijo.

“El esquema es cepo dependiente. (La economía es como) un tipo que chocó de frente, se rompió todos los huesos y un mes después del accidente está todo enyesado. Está mejor que después del accidente, pero no está para correr una maratón”

“Los vencimientos de la deuda en pesos que de corto plazo los estás extendiendo entregando un put (seguro de recompra) a los bancos cada vez que hay una licitación. Hoy la mitad de la deuda en pesos indexada tiene un put que en algún momento si los bancos quisieran venderle al BCRA es una monetización inmediata”, alertó. “Hoy el mercado de deuda en pesos con vencimientos mucho más cortos que la deuda en dólares requiere de tasas de interés negativas. ¿Cuál debería ser la tasa de la deuda en pesos sin cepo? Seguro más alta de la que te da el cepo hoy”.

“El esquema es cepo dependiente. (La economía es como) un tipo que chocó de frente, se rompió todos los huesos y un mes después del accidente está todo enyesado. Está mejor que después del accidente, pero no está para correr una maratón. En el esquema, la pregunta es qué quieren hacer. Mientras vos atrases el tipo de cambio y bajes la tasa para remunerar los pesos, es cierto que no estás creando pesos en forma endógena, pero si tu objetivo es atrasar el tipo de cambio y no remunerar los pesos, para mí estás más lejos de sacar los controles de capitales, no más cerca”, continuó la economista.

“Ayer abriste la importación de heladeras y lavarropas pero todavía tenes protegido el mercado de Tierra del Fuego con las exenciones tributarias. ¿Cuál es el juego al que vas a ir?”

Por otra parte, Dal Poggeto opinó que “abrir la economía con esta competitividad, el daño que podes provocar es enorme. Nos pasamos de un extremo al otro, no podemos pasar de Cristina Kirchner a Milei”. “El nudo se desata con un aumento de la productividad sistémica de la Argentina. Pero no se hace tocando un botón, tenés que cambiar un montón de cosas”, apuntó. “Acá los precios relativos no se corrigieron, suben y bajan todo el tiempo, subiste el tipo de cambio y ahora para subir las tarifas atrasas el tipo de cambio, cuando estabas subiendo las tarifas y viste que impactaban en inflación de este mes bajaste las tarifas, las prepagas subieron por encima de la inflación y les dijiste que no pueden subir más que la inflación”, continuó.

“Si los sectores rezagados no pueden subir por encima de la inflación, no pueden corregir. Y los que estaban adelantados tienen que achicar los márgenes, la pregunta es hasta dónde achican márgenes o mandás los balances a la quiebra. Cuando Milei saca el tuit y dice ‘aumentemos la productividad’, yo firmo. Pero esto es desregular algunos sectores y a otros los dejás con las reglas del juego originales. Ayer abriste la importación de heladeras y lavarropas pero todavía tenes protegido el mercado de Tierra del Fuego con las exenciones tributarias. ¿Cuál es el juego al que vas a ir?”, se preguntó para cerrar.