Gran Hermano 2022: Marcos perdió peso por la falta de comida en la casa y teme por su salud

A juzgar por sus dichos del último martes, Marcos Ginocchio no la está pasando nada bien en Gran Hermano 2022 (Telefé). Y en esta ocasión, no fue por algún roce o pelea con alguno de sus compañeros, sino que manifestó suma preocupación por la falta de comida en la casa, lo cual está empezando a repercutir en su salud. Incluso Agustín Guardis, quien reingresó en el repechaje del lunes y por el elección del público, se lo hizo notar. “Tenés que comer. Estás flaco. Te desinflaste”, le manifestó el participante conocido como Frodo.

Con cierta angustia, el salteño de 22 años que practica artes marciales reconoció que las malas compras que realizan de forma semanal para toda la casa fue lo que afectó a su alimentación. “No comí nada a la tarde. Mucha hambre tengo. Es que si como mucho también me da cosa de que le falte a otro participante. Nos vamos a quedar cortos”, dijo Marcos con un dejo de amargura.

La última visita al supermercado la hicieron Juliana y Maxi, y decepcionaron al resto de los “hermanitos”, quienes se quejaron por la falta de productos indispensables. Además, les sobró un saldo de $30 mil, con el que podrían haber comprado carne, frutas y verduras. Antes de su expulsión Juliana Díaz ingresó al supermercado con su novio Maxi, con quien hizo una muy mala compra semanal que puso de muy mal humor a toda la casa.

Marcos le comentó a Agustín su pérdida de peso por la falta de comida en la casa de Gran Hermano 2022

“Va a ser complicado. No trajeron arroz, pasta, galletitas ni dulces ni saladas”, se quejó Alfa, mientras que Nacho añadió que tampoco agarraron yogur. Romina también puso el grito en el cielo al ver que las alacenas estaban vacías y en ese punto, Walter prefirió dar por finalizado el tema. “Bueno ya está. ¿Qué querés que te diga? ¿Te vas a poner a pelear ahora?”, le espetó. “Yo no me voy a pelear con nadie. Lo único que falta. Pero no entiendo”, replicó la exdiputada kirchnerista. Por otra parte, Julieta se puso mordaz al exponer que los productos veganos para Juliana no faltaron.

En Nochebuena y al igual como en tantas otras casas del mundo, los hermanitos celebraron y Telefe transmitió en vivo el particular festejo. Dentro de la casa, los participantes tuvieron un menú especial: matambre con ensalada rusa, pionono de atún, vitel toné y tomates rellenos. También tendrán manteles, vajillas y decoración navideña.

Marcos y Agustín en su reencuentro en la casa de Gran Hermano

La amistad que se había formado dentro de la casa más famosa del país no tenía igual. Incluso el mismo Agustín aseguró, al momento de ser expulsado por decisión del público, que extrañaba a Marcos y que el repechaje era el momento ideal para volver a verlo y continuar con esas charlas y las promesas para cuando los dos salgan de la casa. Incluso, ya había adelantado algo de eso en charla con Teleshow.

“Lo amo, con él me queda una amistad entrañable, es un pibe de diez, es mi amigo, es mi riñón, son esas amistades que compartiendo un momento ya está, sabemos que está el uno para el otro. Si bien hablaba con los otros chicos y con las chicas, con los juegos y bailecitos que hacíamos, con él es con quien más tiempo pasaba y es el que extraño, con él me siento más yo. De la misma forma que otro se puede poner de novio, yo me hice de una amistad hermosa”, explicaba Agustín sobre Marcos, y sin dudas eso se pudo notar en la gala de repechaje.

Agustín Volvió A La Casa De Gran Hermano 2022

“¡Marcos! ¡Marcos! ¡Maaaarcoooos!”. A los gritos y buscando al participante oriundo de Salta fue como reingresó Agustín a la casa de Gran Hermano 2022. Y al encontrarse ambos, se fundieron en un abrazo al que se sumó Thiago. Los tres festejaron muy emocionados la vuelta de Frodo al reality.

