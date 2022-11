En fotos: Iliana Calabró, Diego Ramos, Christian Sancho y más figuras en la presentación de los tres elencos de Sex

Los protagonistas de los tres elencos junto al coreógrafo Mati Napp yel director José María Muscari (Fotos: Ramiro Souto)

Este martes, José María Muscari presentó a los tres elencos de Sex, viví tu experiencia 2023, que harán temporada en las plazas más importantes del país. El evento se llevó a cabo en Creta Costanera, y tuvo un dress code muy particular: los de Buenos Aires fueron de negro, mientras que los que viajan a Carlos Paz eligieron el blanco y, los de Mar del Plata, optaron por el rojo.

Ginette Reynal, Romina Richi e Iliana Calabró, las protagonistas mujeres de los tres elencos

Cristian Sancho, Diego Ramos y Juan Palomino, los hombres protagonistas de los tres elencos

Los primeros en estrenar serán los de la ciudad cordobesa, que se presentarán a partir del 22 de diciembre en el Teatro Melos. Allí estarán Iliana Calabró, que regresa a un rol más sexy Juan Palomino y su novia, la cantante Charo Bogarín; Andrea Ghidone; Gabo Usandivaras; Barby Silenzi; Nacho Sureda; Flor Marcasoli, y el ganador de Soñando por Cantar, Gustavo Remesar. Salvo Ghidone, que no pudo estar por otro compromiso, el resto de las figuras estuvo divirtiéndose y bailando junto al resto de los elencos.

Celeste Muriega y Cristian Sancho, enamorados

Iliana Calabró encabezará el elenco de Carlos Paz

En tanto, según trascendió, las figuras que van a “La Feliz” fueron de las más ruidosas del festejo. Es que, claro, es el elenco más consolidado porque casi todos estuvieron de gira durante el año y ya generaron una relación más cercana, lo que genera un clima de más confianza y compañerismo. Ellos son Ginette Reynal, Christian Sancho, Valeria Archimó, Celeste Muriega, Pablo Ruiz, Sebastián Francini, Martín Salwe, Maxi Diorio, Gisela Lepio, Ernesto “Tito” Diaz y Bianca Iovenitti, y estrenarán el 5 de enero en el teatro Roxy.

Virginia Gallardo integrará el elenco de Buenos Aires mientras continúa como panelista en Intrusos

Valeria Archimó, una de las famosas que viajará a Mar del Plata

Adabel Guerrero eligió un jugado vestido para la presentación de los elencos de Sex

Por último, los que se quedarán en la capital porteña serán Diego Ramos, Romina Richi, Adabel Guerrero, Felipe Colombo, Virginia Gallardo, Bautista Araneo, Barbie Di Rocco, Evelyn Botto, Marcela Wonder y Lourdes Fernández. La ex Bandana fue de las pocas que no pudo asistir al evento, pero el resto de las figuras pudieron disfrutar de una tarde-noche a pura celebración. La última función que harán en el Gorriti Art Center, ubicado en el barrio de Palermo, será el 18 de diciembre, pero luego reestrenarán a partir del 12 de enero en el mismo lugar, para aprovechar la temporada de verano.

La obra, a esta altura una de las más emblemáticas del consagrado director, ya lleva más de tres años en cartel. A lo largo de este tiempo, tuvo distintas versiones: en 2019, comenzó de forma presencial, y luego, la cuarentena hizo que durante 2020 y 2021 se innovara con la virtualidad, pero además también hubo una versión autosex, y actualmente se retomó la presencialidad. Sin dudas, se puede decir que es uno de los éxitos teatrales del país, ya que es una de las pocas obras que no solo sobrevivió a la pandemia, sino que logró atravesarla con éxito y mantener todas las fuentes de trabajo.

El elenco de Sex que irá a Mar del Plata

El elenco de Sex de Buenos Aires

El elenco de Sex que hará temporada en Carlos Paz

Además, a diferencia de lo que sucede con muchas obras, el elenco de Sex es como una gran familia. Tan es así que muchos de sus artistas atravesaron importantes momentos de su vida mientras trabajaban en este éxito. Es el caso de Noelia Marzol, que conoció a su marido y tuvo a su hijo en estos últimos tres años, al tiempo que brillaba sobre el escenario. En esta nueva temporada, ella no estará debido a que le aconsejaron reposo por su avanzado embarazo. Marzol tiene fecha de parto para los primeros días de enero 2023, pero como Donatello nació prematuro, los médicos le hablaron de la posibilidad de que su segunda hija también se adelante. Es por eso que a fines de septiembre se despidió temporalmente de la obra, ya que en diciembre planea “estar tranquila” y esperando la llegada de su beba. Diego Ramos también es otro de los actores que no faltó ni a una sola función, ni siquiera cuando falleció su padre por covid.

