Nicole Neumann reveló el lugar donde le hubiese gustado que Manuel Urcera le pidiera casamiento

Nicole Neumann habló de sus deseos de casarse con Manu Urcera

Nicole Neumann y Manuel Urcera están muy enamorados y hay fuertes rumores que indican un próximo casamiento en breve. En una entrevista con LAM (América), la popular modelo habló de sus ganas de dar el sí con el piloto de carreras, con quien proyecta en un futuro formar una familia ensamblada, ya que ella es madre de Indiana, Allegra y Sienna, fruto de su anterior relación con Fabián Cubero.

Las especulaciones sobre una posible boda comenzaron cuando se filtró una imagen de la pareja dentro de una joyería. Cuando le consultaron si en esa oportunidad estaban eligiendo alianzas de oro, la conductora respondió: “Estábamos viendo regalos de cumple, pero no vimos nada”. Luego, reveló que más tarde Manuel le regaló un reloj y optó por no mostrarlo a las cámaras.

Durante la charla, Neumann aclaró que solo tiene un anillo de compromiso, pero todavía falta que el piloto de carreras le haga una propuesta formal de formalizar la relación. “Proyectamos todo como familia y como pareja. Siempre están todos los temas dando vuelta”, señaló sobre el vínculo que tiene con su novio.

Nicole Neumann y Manu Urcera

Respecto a cómo sería la propuesta de casamiento ideal, ella aclaró a corazón abierto: “Tiene que ser sorpresa. Él me tira y le pregunta a mi abuela ‘¿cómo estás para el casamiento?’. Pero no llega. Le pregunta a toda la familia menos a mí. Ya se está haciendo tan largo...”.

Además, la conductora reveló el lugar donde le hubiese gustado que Urcera le pidiera casamiento: “Yo me lo hubiera imaginado en la torre de París. Pero ya fuimos, ya está”. Por último, aclaró que lo importante es “la actitud y el gesto” de su pareja en el momento para realizar el pedido de su mano. Quizás en un próximo viaje a París, Manuel decida cumplirle el sueño a su novia.

En Los 8 escalones del millón, el programa de El Trece, la jurado ya había hablado de sus deseos de convertirse en la esposa del corredor. Todo comenzó cuando Guido Kaczka dio paso a que la jurado haga su pregunta en la categoría moda y ecología. Pero antes, acotó: “Hoy en la primera edición comentó que se casaba”. A lo que, entre risas, Nicole respondió: “No dije que me casaba, me incitaron a una fiesta a fin de año y dije ´no estaría nada mal´”. Entonces, Martín Liberman la alentó: “Queremos fiesta, y vos dijiste que tenés ganas”. “¿Por qué no?”, contestó ella, pícara. Lejos de cerrar el tema, el periodista deportivo miró a cámara y expresó: “¡Manu! ¿A qué cámara miro, Guido?”. El comentario despertó una carcajada de Neumann, quien se sonrojó. “Bueno, vayamos a la pregunta”.

Pero lo cierto es que Liberman pareció seguir conversando con Carmen Barbieri, y Nicole se dio cuenta. “Basta, no sigan hablando a mis espaldas”, los delató. “¡Ay, se puso colorada, se va a casar pronto!”, lanzó la capocómica. Y el periodista se justificó: “Le dije a Carmen y a Guido que me parece que tenés ganas”. Acorralada, Nicole no pudo evadir la consulta: “Sí, me gustaría. Pero bueno, en otro momento se verá. Me pongo colorada, es verdad. Soy muy vergonzosa”. Para distender el momento, Martín cerró con una humorada: “Más que yo no, así que quedate tranquila”.

