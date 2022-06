Tamara Báez compartió fotos retro de L-Gante sin tatuajes en la cara

Tamara Báez y L-Gante tuvieron algunas crisis, pero las pudieron sortear y hoy disfrutan de su vida familiar junto a la pequeña Jamaica (Instagram: @tamibaez429)

Hay pocas personas que conocen a L-Gante desde antes del estallido de su popularidad y una de ellas, sin dudas, es su novia Tamara Báez. Tan es así que, tal como la joven lo confesó en un juego de preguntas y respuestas con su seguidores de Instagram, ni siquiera recuerda la fecha exacta. “8, 9 años. Ni sabemos la fecha de aniversario, imaginate”, fue su respuesta cuando le preguntaron hace cuánto tiempo estaban juntos con el cantante de cumbia 420.

Tamara Báez confesó no recordar su fecha de aniversario con L-Gante (Instagram: @tamibaez429)

Lo cierto es que, en ese mismo ida y vuelta con sus followers, Tamara también sorprendió al compartir fotos inéditas del cantante, de la época en la que todavía no se había hecho los tatuajes que actualmente luce en su rostro. Pero además, compartió otra postal en la que, si bien ya tenía algunos tattoos, ambos lucían el mismo color de pelo: con tonalidades rojas. “Colorados estábamos en ese tiempo, cortecito en la ceja”, comentó sobre esa imagen.

Las fotos inéditas de L-Gante que compartió Tamara Báez (Instagram: @tamibaez429)

Muy activa en las redes sociales, Báez también las utiliza para responder algunas críticas de los haters. Por caso, días atrás no dudó en mostrar el agresivo mensaje de una usuaria y le contestó a través de Instagram. “¿Posta la mujer de L-Gante tiene los dientes así?”, escribió una internauta junto a dos imágenes de Tamara en primer plano. Una hora más tarde, la pareja de Elián Valenzuela lo compartió en sus stories y sumó un texto sobre la imagen. “Hablemos de Belu, che, que parece que es perfecta jajaja”, comentó con ironía. Y agregó: “Sí, tengo los dientes así y estoy en tratamiento para ponerme brackets, y los muestro porque no me incomoda”.

“Yo me arreglo los dientes, pero vos ya no tenés arreglo haciendo esto así, para que todos lo compartan y quieran reírse de mí”, sentenció. Acostumbrada a las críticas que recibe a diario desde que el creador de Cumbia 420 ganó popularidad y exposición mediática, también reclamó la falta de empatía, comprensión y colaboración de otras usuarias. “¡Hay que ser más piola entre mujeres! Todos los días están tratando de tirarme abajo con cosas así”, sostuvo indignada.

Debajo también aclaró: “El escuadrón de Tami al ataque”, en referencia al apoyo de sus seguidores, quienes rápidamente llenaron el posteo de comentarios y denunciaron la publicación de la mujer que la criticó. Horas más tarde Baéz reveló que la usuaria eliminó la publicación: “Ya la borró, ay mis chicas...tranquilas, espero que se dé cuenta de que teniendo una hija no tiene que hacer estas cosas”, dejando entrever que revisó el perfil de la persona en cuestión y descubrió que también es madre.

A mediados de mayo, los padres de Jamaica -la pequeña que nació en septiembre del año pasado - se tomaron algunos días de descanso y disfrutaron de unas vacaciones en España por primera vez. Allí aprovecharon para recorrer el centro madrileño y hacer algunas compras. La pareja compartió algunos videos de su tour y posaron para algunas fotos familiares junto a su beba de 8 meses. “Un poco del paseo por el centro de Madrid”, escribió en el epígrafe de una de sus publicaciones de Instagram y sumó cuatro postales con el paisaje de fondo del Palacio Real de Madrid. En sus historias además filmó un poco de su recorrido y comentó: “Muy muy lindo todo esto, buenísimo para venir a caminar”. Siempre acompañados de su pequeña hija, también se detuvieron en un centro comercial y sumaron nuevas prendas para sus respectivos guardarropas.

