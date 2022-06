Manuel Moretti, cantante de Estelares: “Las canciones me salvaron”

Manuel Moretti y Andrea Álvarez Mujica, encargada de escribir la biografía de Estelares (Maximiliano Luna)

“Le dí mi vida a las canciones y no me arrepiento”, canta Manuel Moretti en su tema Melancolía, casi como una filosofía de vida y es que escribir e interpretar canciones sigue siendo, después de varias décadas dedicadas a la música, el refugio del compositor y cantante de Estelares que, junto con Víctor Bertamoni y Pablo Silvera, lleva editados numerosos discos, con temas que encandilan ya que uno no se sale igual luego de escucharlos. Son más que hits en una radio o reproducciones en un canal de Youtube. Esa particularidad que tienen, donde es imposibles encasillarlos en un sólo género, es lo que llamó la atención de la periodista Andrea Álvarez Mujica. Ella escribe sobre rock y entrevista músicos desde hace años, sin embargo, notó algo especial cuando escuchó por primera vez los discos de Estelares, bajo las recomendaciones del recordado Tom Lupo que por 2006 le acercó todos los discos que había grabado la banda hasta el momento y le aseguró que le iban a gustar. Ella tardo algunos años en desenvolveros pero apenas lo hizo, se convirtieron en la banda sonara de esos años. Tan grande fue esa inquietud que le despertó a ella que no dudó en contactarse con Manuel y proponerle escribir una biografía que hoy se materializa en Estelares: detrás de las canciones, editado por Hormigas negras, sello independiente que comanda la misma periodista donde publica libros propios y de escritores que le interesan.

Esta biografía arranca en orden cronológico desde los comienzos musicales del Moretti con bandas como Licuados Corazones y la mítica Peregrinos, hasta llegar a los primeros álbumes con Estelares desde Extraño Lugar (1996) hasta Las Lunas (2019). Los mismos protagonistas indagan sobre cómo fueron los procesos creativos de cada disco y de cada tema que forma parte. También da un pantallazo sobre qué estaba pasando con la música de aquellos años, en especial en ciudad de La Plata donde surge la banda, los momentos cruciales que definieron el rumbo que iba a tomar hasta llegar a sonar en las principales radios y conquistaran, como hicieron con la autora, el corazón del público.

Apenas Andrea Álvarez Mujica escuchó a Estelares, no tardó en convertirse en su banda local favorita (Maximiliano Luna)

A días de que el libro saliera de imprenta, Teleshow conversó con Manuel Moretti y Andrea Álvarez Mujica sobre el trabajo que les llevó realizar este material biográfico de la banda.

—¿Cuándo nace la relación entre ustedes?

Andrea: -Conocí a Estelares gracias al periodista Tom Lupo. En 2006, me envió todos los discos que habían sacado hasta el momento, convencido de que me iban a gustar. Yo acababa de ser madre y estaba en otra. Recién algunos años después cuando retomé mi actividad periodística y quería saber en qué andaban los músicos de mi generación, recordé que tenía esos discos y los escuché todos juntos desde Extraño lugar hasta Sistema nervioso central, incluso Demo verde. Fue raro porque no los fui escuchando mientras salían sino que todos juntos en una misma semana, fue alucinante y me recontra copé con la banda. Allí empezó a ser mi favorita y los empecé a ir a ver en vivo. Recuerdo que mi primer show fue en La Trastienda, me fascinó eso de ver al público de pie, coreando los temas, eufórica, me encantó la onda que transmitían, un verdadero clima de concierto de rock. En 2017, surge la idea de hacer el libro, no podía creer que no hubiese ya un libro sobre ellos y me pareció algo absolutamente afortunado para mí. Además, sabía que ellos tenían muchas cosas para decir, cualquiera que fue a verlos alguna vez, sabe que Manuel entre canción y canción cuenta alguna anécdota sobre que cosas lo inspiraron o qué le estaba pasando cuando nació determinado tema.

Manuel: - Desde el primer momento que nos contactó sentí una conexión especial con ella, conocía su trabajo como periodista de rock y fue un honor que se interesara en la banda. Además, el primer contacto que tuvo con nosotros fue gracias a Tom Lupo que le acercó nuestros discos, él siempre fue muy generoso con nosotros y nos apoyó desde mi primera banda Licuados corazones. Sentí que había una conexión emocional. De todos modos, me sorprendí que alguien tuviera interés en hacerla, sentía que Estelares era una banda fantasma donde muchos conocían las canciones pero casi nada de la banda que las cantaba. Eso se debe también al bajo perfil que siempre tuvimos como banda.

En junio, “Estelares: detrás de las canciones” llegará a las librerías de Capital Federal y varios puntos del país (Maximiliano Luna)

—¿Cómo fue el proceso de escritura del libro, teniendo en cuenta que no había precedentes?

Andrea: - Lo primero que hice fue leer todas las notas que les habían realizado que podía encontrar online, ya que no existía ningún libro que hablara de ellos. Fue más que nada para conocer más sobre ellos y seguí escuchando mucho los discos y después empecé a encontrar también algunos materiales audiovisuales. Todo eso fue previo a que nos empezamos a reunir con Manuel. Me vino muy bien porque conocí más sobre la época en La Plata, donde nacieron como banda, había bastante material pero no muy profundizado. El libro se hizo con entrevistas que tuve principalmente con Manuel, donde él mismo contó su historia. Nos juntábamos en un bar en el barrio de Almagro, antes que fuera a terapia o a sus clases de canto, todas reuniones antes de la pandemia. Cuando arrancó el confinamiento, puede editar todos los textos con mayor tranquilidad y como lo iba a publicar desde mi editorial, yo manejaba mis tiempos. Mi única preocupación era que no sacaran más álbumes antes que saliera el libro, así no quedaba ninguno afuera. Llegamos hasta la edición de Las lunas (2019). Mi idea era hacer un relato cronológico que abarcara todas las bandas anteriores a Estelares y que avance disco por disco. Por otro lado, elegí una lista de entrevistados muy dinámicos que aparecen al momento indicado de la banda y capaz no vuelven a aparecer.

—¿Cómo fue la selección de esos entrevistados?

Andrea: - En un primer momento, había pensado hacer una especie de monólogos de Manuel con los testimonios de las entrevistas, cómo si fue su voz la que hablaba y yo quedaba invisible y no iba a haber tantas voces. Pero él no se sentía muy cómodo con esa modalidad y además, me di cuenta que había muchas personas que tenían cosas que contar y quedó como una crónica periodística clásica, algo más coral. A mí, me daba un poquito de inseguridad la época de Ardimos (2003) porque sentía que era algo que ya estaba contado, entonces pensaba cómo hacer para que fuera algo diferente, más profundo. Fue un momento donde ellos dieron muchas notas y él contaba cómo fue su llegada a Buenos Aires. Fue una época clave porque hubo un quiebre en la historia y ahí aparecieron las voces de Rafael Ferraiolo, Manuel Farizano y Juan Martínez Zubiría que pudieron ampliar lo que fue ese momento. Pasó algo parecido con la reconstrucción de la etapa en La Plata, todo fue a partir de testimonios de personas que estuvieron cerca de ellos. De hecho, nunca viajé allá porque sabía que nada de lo que me contaran iba a estar vivo ahora allá. Las historias están en las personas.

Manuel: - Ferraiolo, Farizano y Martínez Zuviría fueron personas que estuvieron muy cerca en ese momento, durante los tres años que tardamos para sacar Ardimos y al mismo tiempo compuse todas las canciones de Sistema nervioso central, fue un momento creativo crucial para la vida de la banda, una bisagra. Hay mucha gente valiosa. Una de las cosas que más me gusta del libro es que de alguna manera le damos un reconocimiento a todas las personas que nos acompañaron en todos estos años. Fue fundamental. Fueron personas que nos permitieron mantenernos en pie. La propuesta del libro nos llega en 2017 en un momento donde creíamos que la banda estaba mejor, más viva. Estábamos presentando el disco Las antenas donde recibimos el primer Premio Gardel, yo estaba estudiando canto. Por esa razón, decidimos aceptar y ponernos todos al servicio de realizar la biografía. Podíamos hablar de nosotros con cierta distancia, alegría y respeto.

El músico y la periodista mantuvieron encuentros para darle forma a la biografía de la banda (Maximiliano Luna)

— ¿Cuál fue la metodología de trabajo elegida?

Andrea: - Fueron entrevistas principalmente. Íbamos en orden cronológico que era como quería plantear el libro, no quería algo experimental. A veces, se bifurcaba un poco más que nada porque en muchos casos, la instancia compositiva no tiene que ver con el disco que sale en ese momento. Una de las razones por las que elegí hacer la biografía era la idea de hacer algo con una banda que esté viva y en pleno crecimiento, no era algo estático. Ellos fueron encontrando otras canciones u otros sonidos en la medida que yo avanzaba con la escritura. Eso fue un verdadero desafío.

Manuel: - En general, no me gusta lo que digo, ella me fue guiando y me alegraba un montón leer todo lo que contaron los otros entrevistados, eso fue lo más interesante. Fueron un montón de encuentros y los viví con mucha alegría. A partir de ellos, aparecieron todas las personas y voces que le dan esta forma de relato coral, desde los músicos, técnicos, periodistas. Lo que más me gustó de este proceso fue la parte que no recordaba que salió del testimonio de Víctor o Pablo. Estamos muy agradecidos al trabajo que hizo ella, siempre estuvo predispuesta y para nosotros fue un placer poder hacer un repaso de nuestra historia y poder darle un marco para comprender cómo llegamos hasta donde estamos ahora. Ella logró ordenar esos recuerdos en una obra que nos emocionó a todos a medida que la fuimos leyendo.

Portada de “Estelares: detrás de las canciones”

—¿Qué te pasó con el hecho de revisar el pasado para contar esta biografía?

Manuel:- Me reafirmó la certeza que si uno sostiene un sueño que quiere realizar y trabaja de manera permanente en algún momento ocurre. Pienso y se me viene a la cabeza la Selección Nacional, que muchas veces fue tan criticada y vivió duras derrotas, sin embargo todo ese trabajo que fueron haciendo ahora está dando frutos y puede verse. Ese fue nuestro camino. Por esa razón, decido contar la anécdota con la que arranca el libro, que es una especie de prólogo. Allí cuento que por 2000/ 2001 me invitan a participar de jurado en un concurso de bandas bonaerenses, yo venía medio desanimado con la música y me sorprendí cuando una de las bandas que participaba elige un tema mío. No podía creer que unos chicos que estudiaban en el secundario pudieran conocer nuestros temas. A la distancia, me doy cuenta que fue algo que me marcó para seguir en el camino de la música y escribiendo canciones. Eso es algo que amo y es mi manera de relacionarme con el mundo. Si no seguía con la música, no sé que hubiera sido de mí. Fueron las canciones guiándonos. Escribir canciones siempre fue un refugio, me salvaron en los momentos más oscuros donde me resguardaba en ese lugar y siempre nos han dado historias increíbles, por ejemplo, escribí la canción Julia para una exnovia que nunca supo que existía esa letra y la escuchó 18 años después y eso hizo que nos reencontráramos y ahora es la mamá de mi segunda hija.

