Cómo fue el emotivo reencuentro entre Diego Junior Maradona y su hermano luego de siete años

El hijo italiano de Maradona llegó a la Argentina y se encontró con su hermano menor

Diego Maradona Junior llegó desde su Italia natal a la Argentina, acompañado por su mujer, Nunzia y sus hijos, Diego Matías e India. Este viaje es especial para el director técnico ya que visitará por primera vez la tumba de su padre en el cementerio de Bella Vista. Lamentablemente, contrajo covid y no pudo acompañar a Diego Armando Maradona cuando fue operado de un hematoma subdural a principios de noviembre de 2020 y tampoco pudo estar para darle el último adiós en aquel trágico 25 de noviembre.

Este martes, apenas Junior llegó al aeropuerto de Ezeiza lo aguardaban las cámaras de LAM (América) para conocer sus sensaciones. “Feliz, vinimos toda la familia, vamos a estar unos 20 días”, contó el entrenador, antes de enumerar los motivos de su viaje. “Saludar a mi viejo, porque no lo pude saludar cuando falleció, quiero que mi hija India conozca Argentina y reunirme para resolver algunas cosas”, señaló.

Este miércoles, el hijo de Cristiana Sinagra y su familia recorrieron la zona del Obelisco y compartieron un almuerzo con Verónica Ojeda y su hijo, Diego Fernando Maradona. La reunión duró casi tres horas y fue muy emotiva porque los hermanos se reencontraron luego de siete años. Además, Dieguito se dio el gusto de jugar y divertirse con sus sobrinos.

Diego Junior Maradona y sus hijos en el Obelisco

“Estuvo todo bien, un almuerzo en familia. Siempre me da placer ver a mi hermano”, dijo Junior en una entrevista con Intrusos (América). Cuando le consultaron sobre un posible encuentro con sus hermanas Dalma y Gianinna, el italiano respondió de manera contundente: “Dalma vino a Italia y no me llamó. ¿Por qué no le preguntaron por qué no me llamo? No veo porque si estoy en Buenos Aires la tenga que llamar”. Pero, aclaró que con sus hermanas tiene una “relación es normal” y “hablan cuando lo necesita”.

En diálogo con la conductora Flor de la V, Junior contó que tiene una comunicación fluida con Verónica y quedaron en que apenas estuviera en la Argentina iban a juntarse para que se reencontrara con su hermano menor. Respecto a la muerte del Diez, manifestó con tristeza: “Voy a ir al cementerio, le tengo que dar un beso. Su muerte fue durísima, uno de los momentos mas difíciles de mi vida”.

Luego, aseguró que confía en la Justicia de la Argentina por la causa relacionada a la muerte de Maradona. “Creo que hubo responsables, por eso nos estamos presentando en la causa”, explico respecto al próximo juicio que podría iniciarse entre finales del 2023 y principios del 2024. Los imputados son el neurocirujano Leopoldo Luciano Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Ángel Díaz, Nancy Edith Forlini, los enfermeros Gisella Dahiana Madrid y Ricardo Omar Almirón, su jefe Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna.

Por último, Verónica Ojeda habló con Flor de la V sobre esta emotiva reunión entre los hermanos: “Ayer llegó Junior, hablamos a la noche y quedamos en almorzar. Dieguito faltó a la escuela, pero valió la pena porque no veía a su hermano hace siete años. Me causaba gracia ver a Dieguito jugando con sus sobrinas”.





SEGUIR LEYENDO: