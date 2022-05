El primer posteo de Marcelo Tinelli tras la separación de Guillermina Valdés

Marcelo Tinelli, separado de Guillermina Valdés, volvió a usar sus redes sociales

La primicia de Teleshow confirmando la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés impactó en el mundo del espectáculo. Luego de nueve años juntos, el conductor y la empresaria, padres de Lorenzo de ocho años, tomaron la decisión hace unos días, y en buenos términos, manteniendo una muy buena relación.

En este contexto, el ex anfitrión de VideoMatch por el momento eligió no hacer referencia a esta ruptura en sus redes sociales. Sin embargo, en la mañana de este miércoles, y tras varios días sin actualizar su feed en Instagram, eligió compartir una foto con su hijo menor. “¡Y un día llegó el primer campamento de Lolo! ¡Cuanta emoción! Estoy feliz de haberlo acompañado en este momento único e irrepetible”, escribió en una postal en la que se los ve abrazados junto a un carry on, y el pequeño sosteniendo su bolsa de dormir, que seguramente utilizará para instalarse en una carpa con su compañeritos del colegio.

El posteo de Marcelo Tinelli

En este sentido, la última publicación que Marcelo había hecho junto a Guillermina había sido con motivo del Día de los Enamorados, que no pudieron disfrutar juntos por estar en distintos países: él había viajado a París junto a sus hijos mayores, en plan de vacaciones. “Acá donde estoy ya es 14 de febrero. En este día de San Valentín, y con estas fotos que me encantan, aprovecho para decirte todo lo que te amo y te extraño. Soy muy feliz a tu lado @guillevaldes1 . Feliz día amore”, le había dedicado junto a varias imágenes donde se los veía felices. Ella, por su parte, le contestó: “Feliz día, corazón”.

Pocos minutos después de que se confirmara la separación, el hombre de Bolívar le contestó algunos mensajes a Ángel de Brito, quien los leyó al aire en LAM (América). “Marcelo Tinelli, ¿estás separado?”, le preguntó el periodista vía WhatsApp. “Sí, Angelito”, fue la respuesta de Tinelli, que no quiso dar demasiadas precisiones: “No voy a decir nada por respeto a ambos. Estamos súper bien”. Luego, le preguntó si estaba en el exterior, una de las especulaciones barajadas durante el programa. En ese momento, Marcelo prefirió no contestar, aunque luego desmintió, a través de un mensaje que leyó de Brito, estar afuera del país.

A continuación, fue el turno de Guillermina, que entregó su testimonio por la misma vía. “Hola Angelito, ahí los estoy leyendo, no estoy en casa. Nos separamos en muy buenos términos y vos sabés cuánto nos queremos, sos testigo”, señaló la empresaria. “Conociéndolos acordaron este discurso en común para contestarle a todo el mundo”, interpretó de Brito.

En este panorama, y según pudo saber este medio, el conductor no participará de la inminente gala de los Martín Fierro, que se realizará el domingo 15 de mayo en el Hotel Hilton y será transmitida por Telefe. “Marcelo me llamó hoy (martes) a la tarde y me dijo que no venía porque iba a estar afuera”, contó Luis Ventura a este medio. Tinelli estaba nominado como Mejor Labor en conducción masculina. En tanto, ShowMatch está en la terna como Mejor Big Show y Ángel de Brito, Carolina Pampita Ardohain, Guillermina Valdés, Jimena Barón y Hernán Piquín también se encuentra en la nominación Mejor Jurado de la TV por su trabajo en el Bailando 2021.

SEGUIR LEYENDO: