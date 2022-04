10 canciones del rock nacional con el foco puesto en la Guerra de Malvinas

Distintos artistas del rock nacional homenajearon en sus canciones a los ex combatientes argentinos en Malvinas

Raúl Porchetto sea quizás el artista argentino que más cantó sobre la Guerra de Malvinas e hizo pedidos constantes por la paz. Hoy, a 40 años del inicio del conflicto armado, acaba de lanzar “ Ayer, hoy y siempre ”, un sentido homenaje a los que dieron su vida entre abril y junio de 1982.

"Ayer, hoy y siempre" - Raúl Porchetto

Su pieza “ Reina Madre ” es probablemente el tema que describió como ningún otro la guerra. “Me sentaba y tocaba una melodía que no tenía letra y era un desahogo. Y un día, escuchando los comunicados, me puse en el piano con esa melodía tocando y de golpe sentí que quería escribir algo y empecé, como si alguien me la dictara”, contó a este medio el compositor hace un par de años.

“La letra no llevó más que el tiempo de lo que podría llevar como si alguien me la hubiera dictado. En un momento, creo que solo taché una palabra. Sé que cuando llegué al momento que dice: ‘Madre, ¿qué está pasando aquí?’, yo mismo dije: ‘¿Qué estoy escribiendo? ¿Dónde quiero ir?’. Porque era casi como un acto no consciente. Por suerte dejé fluir y no frené. Recién cuando terminé todo y lo canté, le encontré el sentido”, recordó.

Su canción “Algo de Paz”, si bien es anterior al conflicto, también se transformó en un himno para la época.

"Reina Madre" - Raúl Porchetto

Además de Porchetto, hubo otros músicos de rock argentinos que pusieron el foco en la disputa bélica, como Los Violadores y Charly García, por ejemplo.

En “ Comunicado #166 ″, la banda liderada por Pil Trafa hizo referencia al texto del Estado Mayor Conjunto que dio cuenta de la rendición argentina. “La gran batalla ha terminado, el pueblo convocado a la plaza ha llegado. Quiere saber la situación, pero ese día al balcón nadie se asomó. El borracho se cagó”, decía la canción. Lo de “borracho” era una referencia a Leopoldo Fortunato Galtieri, el dictador que dirigía los destinos del país en ese momento.

"Comunicado #166" - Los Violadores

Por su parte, el ex Serú Girán compuso “ No bombardeen Buenos Aires ”, tema que ironizaba sobre un posible ataque británico sobre la capital argentina y que presentó en vivo en un histórico recital en el estadio de Ferro en diciembre de 1982, apenas seis meses después del fin de la contienda.

“Los ghurkas siguen avanzando, los viejos siguen en TV. Los jefes de los chicos toman whisky con los ricos mientras los obreros hacen masa en la Plaza como aquella vez...”. Cómo decir tanto en unas pocas líneas: aparece el whisky -en alusión a Galtieri- y también menciona a las masas en la Plaza de Mayo, reunidas como en 1945.

"No bombardeen Buenos Aires" - Charly García

En “ 2 de Abril ”, Ataque 77 se pone en la piel de un ex combatiente y dice: “Nada me dejó la patria, me fui quedando a un lado, estoy harto de vivir para sobrevivir. Usted ahora me pregunta: ¿De qué me estoy quejando? Y yo, ¿qué puedo decir? Soy del 2 de abril”; mientras que Virus, en “ El Banquete ”, expresa: “Han sacrificado jóvenes terneros para preparar una cena oficial. Se ha autorizado un montón de dinero pero prometen un menú magistral”.

"2 de Abril" - Ataque 77

“El Banquete” - Virus

Fito Páez también escribió sobre la guerra. Fue en su tema “ La canción del soldado y Rosita Pazos ” donde el rosarino -que grabó un videoclip personalizando a un soldado- narró con crudeza lo que vive una persona tras la experiencia de una guerra. “No siento amor, no siento nada. Quiero dormir en una cama. Que no me hablen, que no me expliquen. Que no me miren, no me supliquen”, manifiesta el autor.

“La canción del soldado y Rosita Pazos” - Fito Páez

En “ Héroes de Malvinas ”, Andrés Ciro también describe con rigor lo que los soldados argentinos vivieron en las islas. “De Corrientes, Buenos Aires y del Chaco; desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa; desde todas las provincias argentinas los llevaron para hacer una patriada. Y coraje fue lo que ellos demostraron; frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos; los ingleses que venían preparados; frío, hambre y a los jefes argentinos”, señala el ex Piojos en una parte de la canción.

“Héroes de Malvinas” - Ciro y Los Persas

Rata Blanca, en “ Gente del sur ”, es otra banda que rinde tributo a los jóvenes que fueron enviados a luchar contra los británicos. “No sé muy bien cuál fue la gloria en esa guerra del sur. Hoy puedo ver miles de cruces en estas islas que Dios nos dio a todos los hombres. En soledad hoy los recuerdo, gente valiente del sur”, canta Adrián Barilari.

"Gente del sur" - Rata Blanca

Por último, en “ El visitante ”, Ricardo Iorio y Almafuerte le dicen a los que fueron a la guerra: “Fui elegido para cantarte por quienes quieren olvido prestarte. Grave pesado más no inconsciente, yo te lo mando ex combatiente”.

"El visitante" - Almafuerte

