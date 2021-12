Gisela Dulko pasó su primera Navidad separada de Fernando Gago y le agradeció a sus hijos: “Me sostuvieron cuando más lo necesité”

Gisela Dulko (Instagram)

La separación de Gisela Dulko y Fernando Gago tras diez años de pareja fue un verdadero escándalo. Y es que ex futbolista y actual DT de Racing había engañado a la ex tenista ni más ni menos que una de sus mejores amigas, Verónica Laffitte, con quien se fue a vivir apenas unos días después de que saliera a la luz la infidelidad a mediados de septiembre. Sin ir más lejos, días atrás el ex jugador de Boca Junior estuvo como invitado a un casamiento y no dudó en dejarse fotografiar con quien fuera su amante y hoy es su novia oficial, imágenes que rápidamente se viralizaron.

Por su parte, Dulko optó por refugiarse en sus afectos más cercanos. Y, en en vísperas de la Navidad, compartió en su cuenta de Instagram una postal junto a los tres hijos que tuvo como fruto de su matrimonio con Gago, Mateo (8), Daniele (3) y Antonella (6), a quienes les dedicó un sentido mensaje. “Gracias a ustedes tres por brindarme tanto amor, por enseñarme tanto, porque aún sin saberlo, me sostuvieron cuando más lo necesité”, comenzó diciendo en el posteo.

El posteo de Gisela Dulko

Luego continuó: “Sin ustedes no soy nada. Los amo con locura y el único objetivo en mi vida es que sean felices siempre. Los amo. Feliz Navidad”. Gisela acompañó su emotiva dedicatoria con un corazón y una carita de Papá Noel, que demuestra su esfuerzo que está haciendo por tratar de que los chicos la pasen lo mejor posible en su primera Nochebuena con sus papás separados.

Por otra parte, desde la ciudad de Posadas adónde fue a pasar las fiestas, la ex tenista compartió en sus historias una reflexión que decía: “Cuando maduramos, la lista de deseos para Navidad se hace más corta. Y lo que realmente deseamos, no se puede comprar”. Aunque no especificó cuál sería, en este caso, su mayor anhelo.

La reflexión que compartió Gisela Dulko

Tras haber descubierto la infidelidad de su marido, Dulko se mudó con sus niños a una casa en San Isidro y cambió a los chicos de colegio, ya que antes asistían a uno en Nordelta en donde vivía la familia. Y, según trascendió, ya está encaminado el divorcio entre ella y el ex jugador, quien enseguida apostó a la convivencia con Laffitte.

Por su parte, el ex marido de quien fuera la amante de Gago, Martín Sierra, encontró consuelo en los brazos de Marcela Pagano, con quien por estos días disfruta de unas vacaciones. “Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, que caiga la noche para que empiece nuestro amor… Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das. Y sé que noche con noche va creciendo más y más… Cuando estoy entre tus brazos siempre me pregunto yo, cuánto me debía el destino que contigo me pagó. Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti. Tú que me diste en un beso, lo que nunca te pedí”, escribió la periodista de A24 junto una foto en la que se la ve con el muchacho.

Enseguida, junto a una serie de postales en la playa, agregó: “El tan él y yo tan yo… Y en el medio nos encontramos en un NOSOTROS fenomenal, que siempre invita al brindis (y abrazo). Una semana muy a nuestro estilo, con algún susto incluido, pero tropezón no es caída. Escuche tu voz de tono bajo, tenue, en el medio de un caos medicinal”. Y por último insistió: “Me desperté buscando tu mano y así dormimos una noche entera. Decir que te amo queda chico, a esta altura, solo te digo GRACIAS por llegar”.

