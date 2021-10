El comentario de la mamá de Wanda Nara a un nuevo posteo de Mauro Icardi

Nora Colosimo, Wanda Nara y Mauro Icardi

Decían que el entorno más cercano de Wanda Nara le aconsejaba separarse definitivamente de Mauro Icardi. La empresaria sacó a relucir su crisis con el delantero del PSG el sábado pasado, cuando dejó entrever que su pareja se había terminado por una tercera en discordia a la que calificó como “zorra”. Y luego se supo que su enojo se debía a que había descubierto un affaire, en principio virtual, entre su esposo y Eugenia La China Suárez.

Así las cosas, Wanda dejó a sus hijos mayores, Valentino, Costantino y Benedicto con su padre, Maxi López, y partió con sus hijas menores, Francesca e Isabella con destino a Milán, dispuesta a alejarse de Icardi. Pero el jugador del Paris Saint-Germain también abandonó la capital francesa dónde vive la familia y voló detrás de ella con el objetivo de lograr su perdón. Si lo logró o no, es algo que todavía no queda claro.

Es verdad que, luego de que Mauro faltara a los entrenamientos de su club, Nara decidió volver con él a Paris como para que el delantero pudiera cumplir con sus compromisos laborales. Y que Icardi no dejó de subir fotos de la pareja, dando a entender que todo estaba bien entre ambos. Sin ir más lejos, en la noche del viernes compartió una historia en la que se lo veía recostado y, junto a él, a Wanda durmiendo boca abajo con su torso desnudo. “Cuando estás en Mood soltera en Instagram, pero a la noche venís a pedir perdón. ¿En qué quedamos @wandaicardi? No me queda claro”, escribió divertido. Pero, a los pocos minutos, borró (o le borraron) la publicación.

Por la mañana del sábado, en tanto, Icardi volvió a compartir una foto vintage de la empresaria y él, besándose. “Buen día”, escribió junto a un corazón arrobando a su esposa, a quien ya no sigue. Al mismo tiempo, La China publicaba un video de su rostro y otro en el que se la veía paseando feliz por las calles de Madrid junto a sus tres hijos, Ruffina, de su relación con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, fruto de su pareja con Benjamín Vicuña. Wanda, en tanto, decidió mostrar a sus hijas al son del Índigo, el tema de Camilo, siguiendo con su línea de no acusar recibo de los mensajes que le envía Mauro a través de las redes.

El posteo de Mauro Icardi y el comentario de Nora Colosimo

Fue entonces cuando el jugador decidió publicar una foto suya, de espaldas, con la camiseta del PSG y el número 9 estampado en ella. “Una solo no viene mal tampoco”, escribió junto a un par de caritas sonrientes. E, inmediatamente, el posteo se llenó de comentarios. Pero hubo uno en particular que despertó gran curiosidad, y fue ni más ni menos que el de su suegra, Nora Colosimo.

La mamá de Wanda le puso tres emojies: unas manos en señal de alabanza, un aplauso y un corazón. ¿Cuál es el significado de esto? Las deducciones de los usuarios fueron de lo más variadas. Unos la cuestionaron por apoyar al hombre que engañó a su hija. Otros, en tanto, creyeron entender que festejaba el hecho de que el jugador dejara de acosar a la empresaria con sus posteos. Y los más sintieron que, de esta manera, se terminaba de confirmar que la historia que mantiene en vilo a la Argentina no es más que un guión escrito por Nara.

