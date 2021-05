Marcelo Tinelli habló del manejo de la pandemia: “Es una situación muy difícil para los gobernantes de todo el mundo”

La apertura de la nueva temporada de ShowMatch, con más de doscientas personas presentes en el estudio, dio lugar a muchas críticas por la falta de protocolos contra el COVID-19. Es verdad que Marcelo Tinelli explicó, en más de una oportunidad, que tanto las figuras como el equipo técnico y de producción habían sido hisopados antes de comenzar el programa y que todos habían dado negativo. Sin embargo, lo que se vio en pantalla no cayó muy bien, especialmente, en aquellos que como los empresarios teatrales no están pudiendo trabajar debido a las restricciones.

Así las cosas, este martes antes de comenzar con La Academia, el nuevo concurso del ciclo que lidera en ElTrece, el conductor le dio una entrevista a Diego Leuco y Luciana Geuna para Telenoche. Y, como no podía ser de otra manera, los periodistas le consultaron sobre su relación con el presidente Alberto Fernández y el manejo de la pandemia, teniendo en cuenta que había sido un día récord en cantidad de muertes por coronavirus y contagios.

“No quiero a siete minutos del aire estar hablando de política, pero lo que puedo decir es que es una situación muy difícil para todos los argentinos y para los gobernantes de todo el mundo. Hay una incertidumbre que es general, no solamente en la Argentina. Y donde se cuestiona a los políticos de gran parte del mundo. Manejar una situación en pandemia, hoy con 35 mil casos y 760 muertos, debe ser muy difícil”, comenzó diciendo Marcelo en relación al trabajo del primer mandatario.

La multitudinaria apertura de ShowMatch

Y continuó: “Es una situación complicada, sobre todo, porque tenés que hacer jugar una situación de salud y una situación económica, una situación social, también ver cómo está la gente en el encierro, la cantidad de vacunas que están llegando...Entonces, no debe ser una situación fácil manejar (un Estado) en pandemia para ningún presidente de ningún país”. Enseguida, Tinelli reconoció haber estado en comunicación con el presidente Fernández. “Hace unos quince o veinte días que hablé con él. Estuvimos reunidos y fue una charla bastante larga”, dijo.

Por otra parte, Marcelo se refirió a la situación que atraviesa el fútbol, luego de que el club River Plate sufriera una ola de contagios. “Así fue diagramado en su momento cuando se decidió que continuara y que los positivos de COVID-19 no iban a poder jugar ni se iban a poder reemplazar”, señaló. Con respecto a si los torneos deberían seguir disputándose, aseguró: “Esa es una discusión más profunda que la tienen que decidir las autoridades gubernamentales del país. Lo que sí está claro es que nosotros hemos trabajado y muy bien desde la Liga profesional con todos los protocolos”.

Tinelli destacó que lo mismo ocurre con la Conmebol, que decide que los partidos deben jugarse igual. “En su momento lo hicimos con Sarmiento de Junín o con Bandfield. Esto es así. Si no, la vara está puesta para unos sí y para otros no según la importancia del equipo que sea. Entonces, me parece que si el fútbol se está jugando, está bien. Después, tienen que decidir las autoridades sanitarias de los países si el fútbol se tiene que jugar o no. Para mí, está bien. Y hoy, cuidando todos los protocolos, se debe jugar. Y no se puede decir: ‘Este sí, este no’”, explicó.

