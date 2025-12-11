Tecno

Una startup planea utilizar anticuerpos diseñados con IA para mejorar las pruebas de fertilidad

La innovación permite monitorear la fertilidad y otros marcadores endocrinos sin depender de turnos médicos ni laboratorios tradicionales

Esta innovación permite realizar pruebas
Esta innovación permite realizar pruebas hormonales en el hogar con una sola tira reactiva, mejorando el acceso y la precisión en el monitoreo de la salud reproductiva.(Inito)

Una startup enfocada en la salud reproductiva ha recaudado USD 29 millones en una ronda de financiación Serie B, con el objetivo de impulsar el desarrollo de pruebas de fertilidad en el hogar y diagnósticos hormonales mediante el uso de anticuerpos diseñados con inteligencia artificial. Esta iniciativa busca transformar el acceso a la información sobre la salud reproductiva, apostando por la innovación tecnológica y la accesibilidad fuera del entorno clínico.

Desde su lanzamiento en 2021, la startup Inito se ha consolidado como una opción relevante para quienes desean monitorear sus hormonas de fertilidad desde casa. Su primer monitor permitió realizar pruebas cuantitativas de hormonas reproductivas en el hogar, algo que hasta entonces no era posible.

A diferencia de los test tradicionales, que solo detectan los días fértiles a través de la medición de estrógeno y hormona luteinizante (LH), Inito incorporó la medición de progesterona (PdG), el metabolito que confirma la ovulación, y la hormona foliculoestimulante (FSH), todo en una sola tira reactiva.

Los anticuerpos sintéticos de Inito,
Los anticuerpos sintéticos de Inito, creados mediante modelos de IA, prometen mayor sensibilidad y estabilidad en comparación con los métodos tradicionales. (Inito)

La interpretación de estos resultados se realiza mediante modelos de inteligencia artificial en salud, lo que permite identificar patrones hormonales, determinar los días fértiles y confirmar la ovulación con mayor precisión. Desde 2021, la empresa ha analizado más de 30 millones de datos hormonales, consolidando su presencia en el sector de la salud digital.

El avance más reciente de Inito se centra en el desarrollo de anticuerpos sintéticos diseñados con inteligencia artificial, una innovación que promete superar las limitaciones de los métodos convencionales. Tradicionalmente, los anticuerpos utilizados en pruebas de laboratorio y en el hogar se producen en animales y requieren procesos manuales de selección, lo que implica altos costos y tiempos prolongados.

Además, estos anticuerpos suelen carecer de la sensibilidad necesaria para detectar una amplia gama de biomarcadores en pruebas caseras. La tecnología de Inito permite predecir la estructura tridimensional de las proteínas, diseñar anticuerpos sintéticos mediante IA y probar millones de variantes de manera virtual antes de sintetizar una sola en el laboratorio.

La plataforma analiza datos hormonales
La plataforma analiza datos hormonales e interpreta los resultados con inteligencia artificial, identificando patrones y días fértiles con alta precisión. (Inito)

Según el cofundador y director de tecnología Varun Venkatesan, este enfoque genera anticuerpos “mucho más sensibles, consistentes y estables que cualquier cosa desarrollada con métodos tradicionales”. La empresa ya aplica estos métodos en su investigación y desarrollo, y los resultados en laboratorio son prometedores.

Actualmente, la plataforma de Inito permite realizar pruebas de fertilidad que abarcan la medición de estrógeno, LH, progesterona (PdG) y FSH en una sola tira, con interpretación automatizada por inteligencia artificial. La compañía planea ampliar su oferta para incluir pruebas de embarazo, monitoreo de la menopausia y evaluación de otros marcadores endocrinos, como la testosterona.

Esta expansión responde a la visión del cofundador y director ejecutivo Aayush Rai, quien sostiene que el objetivo no es solo añadir nuevos test, sino transformar el diagnóstico de salud en el hogar. Rai afirma que la hoja de ruta a largo plazo de la empresa “va mucho más allá de la fertilidad”, y que la plataforma está orientada a medir e interpretar el espectro completo de hormonas que influyen en la salud a lo largo de la vida.

Inito planea expandir su oferta
Inito planea expandir su oferta de pruebas caseras para incluir embarazo, menopausia y marcadores endocrinos, con fondos destinados a escalar la producción y presencia internacional. (Inito)

La visión de Inito apunta a redefinir el acceso al diagnóstico, eliminando la dependencia de citas clínicas, horarios de laboratorio o sistemas de pruebas rígidos. La empresa busca que cualquier persona pueda medir, monitorear y obtener información sobre su salud desde casa, con la misma confianza que ofrecen los laboratorios.

Para alcanzar este objetivo, parte de los fondos recaudados se destinarán a escalar la producción y expandir la presencia internacional, especialmente en Estados Unidos y otros mercados globales.

La ronda de financiación estuvo liderada por Bertelsmann India Investments y Fireside Ventures, y eleva el total de fondos obtenidos por la empresa a aproximadamente USD 45 millones, sumando inversiones previas de Y Combinator, Varsha Rao y varios médicos y family offices.

Con esta estrategia, Inito busca que las personas puedan comprender y gestionar su salud en cada etapa de la vida, sin depender de las limitaciones tradicionales del sistema sanitario.

