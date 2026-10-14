“Mataron a un héroe mitológico”: Fernando Burlando pidió 15 años de prisión para Leopoldo Luque y 10 para Agustina Cosachov

Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna Maradona

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“Sin lugar a dudas hoy tenemos una gran cita con la historia. Lo que ustedes decidirán en este juicio quedará sin ningún tipo de duda marcado a fuego en la memoria colectiva de esta y varias generaciones más. Y lo será no solamente por el nombre de la víctima, por su apellido, sino por su trascendencia, su importancia y su sello particular. Pero también lo va a ser por los ribetes de este juicio y por las características de la matanza de Diego Maradona”.

Así comenzó la última exposición del abogado Fernando Burlando en el juicio por la muerte de Diego Maradona, quien, en representación de Dalma y Gianinna, se encargó de finalizar este miércoles con los alegatos de la parte acusadora.

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En su exposición, que duró 5 horas, el letrado aseguró ante el tribunal que el Diez fue asesinado y librado a su suerte por sus médicos personales. En este contexto, acusó de homicidio simple con dolo eventual al neurocirujano Leopoldo Luque y le pidió la pena de 15 años de prisión. A Nancy Forlini, coordinadora de la prepaga Swiss Medical, le solicitó 12 años de cárcel por el mismo delito mientras que para la psiquiatra Agustina Cosachov, 10 años. Todos con inhabilitación profesional, que pidió comience a regir al momento del fallo en caso de ser de culpabilidad.

Para el psicólogo Carlos Díaz, por su parte, pidió que sea condenado por el delito de homicidio culposo a 5 años de prisión. Por ese delito también acusó al enfermero Ricardo Almirón y su jefe Mariano Perroni, para quienes solicitó 4 años y 6 meses para ambos.

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Un grupo de fanáticos en la puerta de los tribunales

“Es una de las vergüenzas ajenas más inimaginables. Mataron a un héroe mitológico, a un guerrero capaz de ir y volver del olvido y de la muerte cuando lo deseaba. Y lo hicieron obviamente de una manera muy cobarde. Aprovechándose sobre todo de la vulnerabilidad de su salud, agravándola hasta el límite de la muerte misma”, aseguró Burlando en su alegato.

A Pedro Di Spagna no lo acusó: solicitó que sea absuelto por falta de pruebas. Así, el médico clínico se convirtió en el único absuelto de esta causa. Como ningún acusador presentó cargos en su contra, no será necesario que asista a las tres audiencias restantes; su defensora tampoco deberá alegar obligatoriamente. Al escuchar al letrado, Di Spagna asentó con la cabeza.

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Antes de Fernando Burlando fue el turno de Pablo Jurado, representante de las hermanas del Diez, quien solicitó penas más bajas para los imputados y coincidió con el abogado de Jana Maradona en solicitar la absolución del psicólogo Carlos Díaz por el beneficio de duda.

Burlando con Dalma y Gianinna en la jornada de alegatos

El pedido provocó la reacción de Dalma y Gianinna, presentes en la audiencia junto a su madre Claudia Villafañe, quienes se mostraron indignadas y hasta se enojaron con su hermana menor.

En sumatoria, las querellas pidieron entre 12 y 16 años de prisión para Leopoldo Luque; entre 10 y 12 para Nancy Forlini; entre 8 y 10 para Agustina Cosachov; hasta 5 para Carlos Díaz y hasta 4 años y 6 meses para Almirón y Perroni.

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La semana que viene el debate oral continuará con los alegatos de las defensas. Habrá audiencia el martes, el miércoles y el jueves 22 de octubre hasta el mediodía. Esa será la última jornada, en la que los jueces del TOC N°7 de San Isidro se retirará a deliberar.