Apuñaló a su ex novia cuando paseaba junto a su bebé en Neuquén

Luego del ataque, la mujer
Luego del ataque, la mujer quedó internada fuera de peligro en el Hospital Centenario (LM Neuquén)

Una joven de 19 años fue atacada a cuchillazos por su ex pareja mientras paseaba a su bebé en cochecito. El hecho fue presenciado por vecinos, que rápidamente intercedieron y dieron aviso a la Policía, logrando la detención inmediata del agresor.

La agresión ocurrió en la intersección de las calles Juana Azurduy y María Eugenia Figueroa, una zona residencial.

Según la información a la que pudo acceder el medio local LMNeuquén, la joven fue interceptada por su ex pareja, un hombre de 24 años. Tras una discusión, la víctima recibió dos puñaladas en el abdomen. El bebé presenció todo y quedó totalmente vulnerable luego del ataque.

El cuchillo utilizado, un tipo serrucho, fue abandonado y quedó secuestrado junto a la motocicleta del atacante durante el procedimiento policial.

La joven fue trasladada de urgencia al hospital de Centenario, donde permanece internada fuera de peligro. Los médicos descartaron lesiones en órganos vitales, aunque la paciente continuará en observación mientras se determina su evolución. Las autoridades hospitalarias actuaron rápidamente para estabilizarla, según informaron desde el centro sanitario local.

El niño, hijo de la víctima, no resultó físicamente lesionado. El episodio originó la intervención de profesionales de la salud y áreas estatales dedicadas a la asistencia y protección de personas en contexto de violencia familiar.

El hecho fue caratulado como tentativa de femicidio por la Justicia neuquina, teniendo en cuenta el vínculo previo, la intencionalidad y las circunstancias bajo las cuales se perpetró el ataque.

El proceso judicial quedará bajo la órbita del fiscal de turno, quien deberá decidir las medidas cautelares pertinentes y avanzar en la recolección de pruebas para determinar la responsabilidad penal del acusado. Participó en el procedimiento personal de la Comisaría 52 de Centenario, que se encargó de las primeras diligencias y del resguardo de elementos vinculados al hecho.

LA zona de Juan Azurduy
LA zona de Juan Azurduy y María Eugenia Figueroa de la localidad neuquina de Centenario donde ocurrió el intento de femicidio (Google Maps)

Arrestaron a un hombre que intentó asesinar a puñaladas a su pareja

A principios del mes de octubre, un episodio de violencia de género sacudió a la localidad de Gregorio de Laferrere, en el partido bonaerense de La Matanza, luego de que efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvieron a un hombre señalado por intentar asesinar a su pareja a puñaladas.

El ataque ocurrió en una vivienda de la zona, donde la víctima, una mujer de 51 años, fue hallada con múltiples heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo.

La gravedad del caso activó un rápido despliegue policial y sanitario. Tras recibir el alerta, personal del hospital Balestrini de Ciudad Evita recibió a la mujer, quien permanece internada en estado delicado con pronóstico reservado, debido a que presentaba lesiones de gravedad, principalmente en el tórax y abdomen, producto de varias heridas punzocortantes.

Según quedó consignado en la denuncia, fueron familiares de la mujer quienes dieron aviso a las autoridades y expusieron la relación de pareja existente con el presunto agresor. Esto permitió orientar la investigación y coordinar una búsqueda en los alrededores, que culminó horas más tarde con la detención del sospechoso.

El presunto agresor fue localizado y arrestado en un operativo desplegado en el barrio por personal de la comisaría local. En el procedimiento, se secuestraron elementos que analizará la Justicia para incorporar a la causa.

La investigación quedó catalogada como “tentativa de homicidio agravado por el vínculo y lesiones”. La causa a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Especializada del Departamento Judicial de La Matanza, desde donde se ordenaron diligencias urgentes y el análisis de las pruebas recabadas.

