Córdoba: un policía fue baleado por motochorros cuando intentaba defender a una mujer que había sido asaltada

Un agente penitenciario fue baleado por motochorros (Policía de Córdoba)

Un policía fue baleado este jueves por dos motochorros cuando intentaba defender a una joven que había sido asaltada. Uno de los disparos le rozó el pecho; y si bien se encuentra internado, está estable.

El violento episodio de inseguridad ocurrió ayer pasadas las 14 horas en el barrio Las Flores, zona sur de Córdoba Capital, cuando un empleado penitenciario de 26 años fue testigo de cómo dos delincuentes a bordo de una Honda Twister de color rojo y negro le robaban el celular a una chica de 24 años. Minutos antes le habían sustraído el teléfono a un adolescente.

El efectivo se encontraba de franco, sin embargo al ver la situación dio la voz de alto. Los motochorros hicieron caso omiso y respondieron a los tiros. El oficial sacó su arma reglamentaria para defenderse y efectuó al menos 11 disparos.

Según informó la Policía de Córdoba a medios locales, en medio de la balacera el penitenciario recibió un disparo en su brazo izquierdo y otro le rozó el tórax a la altura del pezón izquierdo.

Los delincuentes se dieron a la fuga y son intensamente buscados. Por su parte, el joven de 26 años fue trasladado en ambulancia al Policlínico Policial donde permanece internado.

Delincuentes le dispararon en el pecho a una mujer policía en La Tablada en medio de un intento de robo

En otro hecho de inseguridad de similares características, anoche un grupo de delincuentes que se movilizaban en moto le dispararon en el pecho a una mujer policía, miembro de la fuerza de la Ciudad de Buenos Aires, en La Tablada, partido de La Matanza.

La víctima fue identificada como Jessica Vanina Diaz. De acuerdo con el parte policial al que pudo acceder Infobae, el hecho ocurrió cuando la agente se encontraba con sus hijos menores en la zona de La Tablada; de repente, fue sorprendida por cuatro masculinos, con intenciones de robo.

La mujer, que iba vestida con el uniforme, se resistió al robo con su arma. De esta manera, los delincuentes se dieron a la fuga, pero antes uno de ellos abrió fuego contra Díaz, quien quedó tendida en el suelo con dos impactos de bala en el pecho. Su padre fue quien alertó al 911 y, de inmediato, fue trasladada al Hospital Ballestrini, de Ciudad Evita. Hasta el momento, se sabe que la mujer debió ser sometida a una cirugía.

Una policía de la Federal mató en Villa Lugano a un hombre que le robó el celular cuando esperaba el colectivo

Este hecho ocurrió tan solo días después de que una Cabo 1°de la Policía Federal Argentina fuera sorprendida por delincuentes en una parada de colectivos en Villa Madero, también en el partido de La Matanza. La agente, identificada como Yanina Marotte, fue abordada por dos sujetos y uno de ellos le esgrimió un arma que resultó ser una réplica. Luego de un forcejeo, los ladrones lograron sacarle el celular y escaparon.

Ante esto, la policía, destinada a la UTOI de Puente La Noria, inició una persecución a pie de los sospechosos en dirección al Barrio INTA, de Villa Lugano, en la Ciudad de Buenos Aires. Según las fuentes consultadas por este medio, el delincuente que portaba la réplica le apuntó. Por lo que la Cabo 1° le respondió a los tiros.

El ladrón cayó malherido sobre la colectora de la avenida General Paz y Zelarrayán, frente al Barrio Múgica, donde murió. Mientras que su cómplice, continuó su fuga. Fue identificado por las fuentes del caso como Juan Román Maciel Vallejos, de 25 años, en situación de calle y con antecedentes por infracción a la Ley de drogas.

En ese momento, Marotte quedó detenida e imputada por el delito de homicidio agravado por ser personal policial. Sin embargo, fue excarcelada este jueves por la tarde.

En su declaración, a la que pudo acceder Infobae, la mujer denunció que recibió golpes en la cabeza y que entre el alboroto escuchó a uno de los delincuentes gritar “matala, matala, matala”. “Cuando me levanto a la par, también se levanta él (el atacante que la tiró al piso) y veo su arma en dirección a mí y no me quedó otra alternativa que disparar porque sentía miedo. Era él o yo. Aparte había mucho ruido de autos, de motos y muchas explosiones”, detalló.