“Hermano, le rompieron el pecho”, el desesperado llamado de un peligroso ladrón tras el enfrentamiento con un policía

"Hermano, le rompieron todo", dice llorando a su cómplice

“Hermano, le rompieron todo”. A esa frase le sigue el llanto desconsolado de uno de los miembros de unas de las bandas más peligrosas que operan en la zona de Moreno y General Rodríguez. El delincuente llamó a un cómplice luego de enfrentarse a un policía que estaba de civil al que pretendió robarle la moto, indicaron fuentes del caso a Infobae.

El episodio ocurrió cerca de las 23 del 10 de marzo de 2023, cuando un efectivo de la Policía de la Ciudad, identificado como J.A.C., que se hallaba de franco de servicio y en compañía de su hermano, pinchó la rueda trasera de su Honda Tornado en la ruta 23.

En ese momento, el policía y su hermano fueron sorprendidos por dos ladrones armados, que también circulaban en una moto. El delincuente que iba en la parte de atrás lo apuntó con un arma y J.A.C. se llevó la mano a su cintura para tomar su Pietro Beretta reglamentaria. Como respuesta, recibió dos tiros.

Herido, el policía respondió al ataque. El resultado: un proyectil calibre 9 milímetros ingresó por la axila de Dylan Juárez y le rozó la mano a Gastón León, que aceleró y escapó del lugar con “su compa” herido y en dirección al Hospital Zonal General de Agudos “Mariano y Luciano de la Vega”.

El ladrón no sabía que estaba siendo escuchado por detectives que intentaban capturarlo cuando habló por teléfono con un conocido sobre el episodio. “Hermano, lo c...a tiros, le rompieron el pecho”, dijo visiblemente angustiado. “Lo traje acá al hospital, los voy a c... a tiros a todos”, prometía.

La segunda parte del llamado de los delincuentes tras un enfrentamiento con un policía

Dejó claro, además, que dirigirse al centro de salud era su última opción. “Llamé a 800 personas a ver si me lo rescataban y ninguno”, explicó. “Estaba mal, amigo. ¿Cómo lo voy a deja morir, compa? Yo dije: ‘Me bajo y los c... a fierrazos a todos para que te atiendan’. Y ni quería, quería ir al hospital, no podía ni respirar”, agregó.

Luego, relató lo que ocurrió: “Estábamos choreando, era un re covani, nos re voló compa. Este le dio en el pecho y el covani le dio también, compa y casi nos matamos, me c... a tiros, me rozó los dedos”.

La banda comenzó a ser investigada el 16 de enero, a raíz de un violento robo armado en Colectora de Autopista del Oeste, a la altura de General Rodríguez, en el que le sustrajeron a una pareja casi 5 millones y medio de pesos, 4.500 dólares y 1.200 euros.

En ese momento, comenzó una investigación de la Ayudantía Especializada en Robos y Homicidios de General Rodríguez, con intervención de la UFI N° 11 de Moreno, que encargó tareas a la División de Investigaciones Especiales de la PFA. Los detectives lograron identificar a los autores del asalto, quienes resultaron ser siete integrantes de las bandas más peligrosas y organizadas de Moreno, entre ellos Gastón León y Dylan Juárez.

El final de la conversación de los delincuentes tras un enfrentamiento con un policía

El último de los miembros, Juan Pablo Irigoitía había logrado escapar en reiteradas ocasiones, dejando atrás a todos sus cómplices detenidos. Ya contaba con dos pedidos de captura cuando, finalmente, lograron arrestarlo horas atrás y pese a que volvió a fugarse en una moto con pedido de secuestro por hurto agravado.

Esta vez, agentes del Comando de Patrullas lograron apresarlo en uno de los departamentos del Complejo Habitacional Las Catonas en el que se ocultaba. Irigoitía participó en robos y en un tiroteo a un grupo rival, luego de que asesinaron a uno de sus integrantes.

