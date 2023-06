“Nadie me avisó nada”: la insólita frase de Emerenciano Sena sobre el crimen de Cecilia Strzyzowski

Marcela Acuña, César Sena y su padre, Emerenciano

¿Qué pasó en la casa de la familia Sena, en Chaco, el jueves 2 de junio pasado entre las 12.16 y las 13.01? Para la Justicia, por lo pronto, no hay dudas. En ese periodo de 45 minutos y en ese lugar, fue asesinada Cecilia Strzyzowski y los autores habrían sido los dueños de casa: Emerenciano Sena, su mujer Marcela Acuña y el hijo de ambos y novio de la víctima, César Sena.

Sobre los tres pesa una acusación de homicidio agravado, de acuerdo al pedido de prisión preventiva firmado ayer. El único que, por el momento, se abstuvo de utilizar su derecho a defenderse en indagatoria fue César. Sus padres, en cambio, hablaron.

Infobae accedió a la declaración de Emerenciano, parte del pedido de prisión preventiva, la única que no se conocía en su totalidad hasta el momento. En su indagatoria, el hombre aseguró que, en el período temporal en el que los fiscales ubican el crimen, él estaba “durmiendo la siesta”. Además, dijo que “nadie le avisó de lo que había pasado”. También calificó el asesinato como “un hecho terrible”.

La declaración del líder de la familia Sena se produjo el 20 de junio pasado. En realidad, se trató de una ampliación de indagatoria, ya que en la primera oportunidad el patriarca del clan se había abstenido de hacerlo.

“El día 2 de Junio a las 8:05, 8:10 de la mañana aproximadamente, salí de mi casa y me fui a la obra que está en construcción que se encuentra en el Barrio Emerenciano”, relató Emerenciano sobre el día del crimen. Y agregó: “Ahí, como todos los días, estaban las personas que hacen su trabajo”.

Luego siguió: “Me quede ahí hasta las 12 del mediodía y almorzamos ahí: esa sería mi rutina diaria”. Y complementó: “Habré llegado a mi casa aproximadamente a las 12:10, no recuerdo bien, pero no habrá sido muy tarde”.

Este punto del relato es clave. Los fiscales ubican la llegada de Emerenciano y su esposa a la casa, efectivamente, a las 12.16. Los investigadores sostienen que en ese momento comenzó el crimen de Cecilia. Es hora exacta de apertura de la franja horaria de 45 minutos que terminó a las 13.01, cuando Cesar Sena sale de la casa sólo y con el celular de la víctima en su poder.

¿Qué explicó Emerenciano de lo que pasó en ese tiempo? Dijo que se fue a “dormir la siesta” junto a su mujer.

“Ingreso a mi casa, a la parte de arriba, tomo un poco de agua por el tema de mi azúcar y espero a que mi señora suba”. Y agregó: “Cuando lo hizo, nos acostamos a dormir la siesta y nos habremos levantado a las 16:00 aproximadamente: me lavé la cara, me vestí y salimos”, aseguró.

Los fiscales están seguros de que el líder piquetero miente. Están convencidos, en base a distintas pruebas, que en ese tiempo no hubo ninguna siesta, sino un homicidio. Y antes de finalizar su declaración, en la que no aceptó preguntas, el acusado hizo una reflexión final cargada de información que se lee entre líneas.

“Yo quiero dejar en claro que nadie me avisó nada ni nadie me dijo nada de todo esto”. Y prosiguió: “Estoy seguro que es un hecho terriblemente aberrante, pero yo nunca ni tuve idea que podía pasar esto“. Y sostuvo su inocencia: “Soy absolutamente inocente de todo esto y lo digo con todo respeto”, finalizó.

En esta última frase, si se analiza detenidamente, Emerenciano habla de “lo que sucedió” y de “todo esto”.

