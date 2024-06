Roberto Pettinato habló por primera vez de la salud de su hijo Felipe y la condena que recibió

Roberto Pettinato habló por primera vez sobre las denuncias en contra de su hijo Felipe

A fines de abril, Felipe Pettinato fue condenado por el delito de abuso sexual simple cometido en 2018 contra una joven que, en el momento de los hechos, tenía 15 años y formaba parte del entorno de su expareja y madre de su hija. La pena dictaminada por el Juzgado N°1 de San Isidro fue de 9 meses de prisión en suspenso, con una serie de medidas restrictivas, como someterse a un tratamiento y fijar residencia, que deberá cumplir por dos años.

Así las cosas, y en el marco de la entrega de los Martín Fierro de la Radio, celebrados el último domingo, Roberto Pettinato, padre del acusado, fue consultado por este tema y, por primera vez, habló. “Felipe está muy bien. Sigue internado. Pero está muy bien. Realmente es un muy buen paciente”, fue lo primero que dijo ante la consulta de un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece). “Este es el típico quilombo familiar que todo el mundo tiene, en algún lugar, con otras características; pero siempre hay un quilombo. Y bueno, uno lo vive lo mejor que puede. No estamos cagándonos de risa”, caracterizó el exconductor de Duro de Domar.

“Muchas veces, no en Socios, pero en otros programas, viste como que se creen que ‘Los Pettinato’... y la verdad me hacían reír porque se creían que nosotros teníamos el poder de hablar con la Justicia y decirle que el pibe que...”, agregó Pettinato, desestimando el tratamiento mediático del asunto. Por otro lado, dijo que no le asusta lo que pueda pasar con Felipe, que también está imputado en una causa que investiga el fallecimiento de Melchor Rodrigo, su neurólogo personal, quien falleció en un confuso incendio producido en el departamento del joven.

“Lo que lamento es que nadie lo sepa, salvo el fiscal que de golpe agarra y dice: ‘A mí me parece que lo mató...’. Como en las películas. Yo digo: ‘Qué loco, qué rápido que lo dedujo, porque acá dice que hay 20 mil millones de pruebas de que nadie mató a nadie’. Habría que investigar bien qué es lo que dice la causa. Es muy feo”, opinó el músico de Sumo.

Felipe Pettinato (Instagram)

Por otro lado, le preguntaron acerca de las denuncias mediáticas que recibió por acoso sexual de parte varias mujeres que formaron parte de diferentes ciclos en radio y televisión que él condujo. “No hay denuncias. Eso es un error muy grave, muy grave, porque una cosa es denunciar y otra cosa es señalar. Una cosa es señalar y otra cosa es la denuncia en sí misma. Denuncia no hubo nunca porque estuve años parado en Tribunales esperando a ver dónde están las fuckin’ denuncias. Yo trabajé con 20 mil millones de personas. O sea que son 25 años de televisión con miles de personas. Bueno, ¿por qué hay miles que me quieren y otras que no? O por ahí con algunas pasó algo, con otras no pasó nada. Con otro paso no sé qué. Me peleé con Nacho Goano. Recién estábamos hablando con Karina Mazzocco lo más bien...”, contestó.

“Pero Roberto, ¿no puede haber pasado que era otra manera de hacer televisión, otra manera de relacionarnos hombres y mujeres, donde se admitían cosas que hoy no se admiten...?”, le planteó la periodista, Nancy Duré. “Mentira. El hombre y la mujer se siguen relacionando, lamentablemente -y póngame esto- de la misma manera”, opuso Pettinato. “¿No se te dio por llamarlas y preguntar qué paso?”, le repreguntaron al animador. “Las que las llamé, saben que las llamé. Y tampoco lo dicen. La puta madre. No pegó una, ni llamándote”, cerró.