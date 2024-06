El tenso enfrentamiento entre Virginia y Alfa por Furia en GH: “La sociedad está arruinada, por eso la siguen”

Virginia de Gran Hermano: "La sociedad esta arruinada, por eso la siguen" (Video: GH, Telefe)

Este domingo, en el programa La noche de los ex (Telefe), se vivió un debate cargado de tensión y un fuerte intercambio entre Virginia y Alfa. Debido a la postergación de la gala de eliminación para este lunes, a causa de los premios Martín Fierro de la Radio, el programa de Roberto Funes Ugarte se emitió en horario central por Telefe. Durante la emisión, los panelistas analizaron las últimas jugadas de los participantes.

La reciente participante eliminada de la casa comenzó escuchando el análisis de cada excompañero, interviniendo en varias ocasiones. Alfa fue uno de los que más la increpó, especialmente por su interpretación del juego de Furia. “Yo seguí jugando y tenía mi opinión de que a Furia no la iba a sacar nadie, pero no por eso me fui de la casa. Yo seguí haciendo lo que tenía que hacer”, respondió Virginia. Sin embargo, Walter Santiago persistió en su teoría, interrumpiéndola constantemente, lo que llevó al conductor a intervenir: “¡Alfa dejala terminar por favor!”.

Posteriormente, Alfa elogió las estrategias de Furia, comparándola con una boxeadora y diciendo que todos los participantes eran sus fichas de ajedrez. Virginia replicó: “Me das mucha risa, pero yo no entiendo a la gente. Piña, piña, piña... Cada pelotudez dice en esa piña. No son piñas”. El panelista respondió: “El lunes vemos si las piñas sirvieron y si no lo cagó a trompadas (al Chino)”.

Virginia argumentó que las tácticas de la “doble de riesgo” funcionaban debido a su gran base de seguidores: “Es que no sirven las piñas de ella. Vuelvo a decir: Tiene un fandom. La mina apunta, todos los de afuera le hacen caso y por eso saca a la gente. No nos saca porque nosotros somos pelo... y no sabemos jugar. Nos saca porque el fandom de ella lo hace”.

El tenso cruce entre Virginia y Alfa (Video: Telefe)

La exjugadora también criticó la percepción de los panelistas: “Ustedes están haciendo quedar a los jugadores como nabos que se creen todo lo que dice ella. No, no se lo creen. Lo que le funciona es la gente que la sigue. No que los de adentro son tarados”.

Alfa le preguntó por qué creía que la gente seguía a Furia, a lo que Virginia respondió: “Porque la sociedad está arruinada, por eso la siguen. La sociedad está rota, esto es un fiel reflejo de la sociedad, y ella va a ganar porque la sociedad está rota”.

La discusión se intensificó cuando ella acusó al exparticipante de la edición anterior de justificar acciones incorrectas de la candidata a ganar el juego, lo que llevó a Walter Santiago a sentirse agredido. “Vos el primer día también agrediste, adentro de la casa”, expresó La Tora.

“¿Cuándo te agredí? Contame. Primero, yo te agredo y resulta que Furia no agrede, eso es divino. Segundo, nunca dije que yo era perfecta. Por supuesto que me equivoco. He dicho tres o cuatro veces cosas que no debería haber dicho. Furia dice tres o cuatro veces por día cosas que no tiene que decir”, concluyó Virginia, cerrando así un enfrentamiento que dejó a todos los presentes y espectadores en vilo.