Sociedad

¿Llega el frío? Qué dice el pronóstico para el AMBA

La semana arranca con marcas templadas y cielo variable en la región metropolitana, mientras varias provincias del interior permanecen bajo advertencia por tormentas

Guardar
El SMN indició que hoy
El SMN indició que hoy el día estará parcialmente nublado (Freepik)

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzó este martes con 18°C y cielo despejado, en una semana que se perfila con temperaturas templadas y sin lluvias a la vista. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las máximas rondarán los 25°C y 27°C en los próximos días, lo que mantiene la duda sobre si el calor se despide o si todavía quedan jornadas con clima cercano al del verano.

Para este martes, el organismo anticipa una temperatura máxima de 25°C y una mínima de 18°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche se prevé un aumento de la nubosidad. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% durante toda la jornada.

El pronóstico extendido del SMN indica que las temperaturas oscilarán entre los 18°C y los 27°C a lo largo de la semana. El miércoles se esperan registros entre 19°C y 25°C, con condiciones similares. El jueves y el viernes presentarán mínimas cercanas a los 20°C y máximas de 26°C, mientras que el sábado y el domingo se anticipan jornadas algo más cálidas, con máximas de 27°C.

El pronóstico extendido del SMN
El pronóstico extendido del SMN para el AMBA

El organismo también señaló que los vientos predominantes soplarán desde el noreste y el este, con velocidades entre 13 y 22 km/h, sin ráfagas significativas previstas para la jornada.

Por el momento, no se esperan fenómenos meteorológicos adversos en el AMBA. Sin embargo, el panorama cambia en otras regiones del país.

En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se registran lluvias aisladas y lloviznas en la región sur de la Costa Atlántica, desde Bahía Blanca hasta Mar del Plata. Luego se espera nubosidad parcial en todas las localidades bonaerenses, con mayor predominio del sol hacia mañana.

Recién para el jueves a la mañana están previstos chaparrones en Punta Indio, San Clemente del Tuyú, Santa Teresita y San Bernardo. Hacia el fin de semana se anticipa mayor presencia de nubes, aunque sin riesgos de lluvias.

Las alertas por tormentas en
Las alertas por tormentas en el país

Las alertas en el resto del país

Por otro lado, el SMN indicó que un total de nueve provincias están bajo alerta amarilla por tormentas. Las áreas afectadas son el noreste de Mendoza, centro y norte de San Luis, oeste de Córdoba, norte de Santa Fe, casi todo el territorio de Santiago del Estero y Salta, Tucumán, sur de Catamarca y Jujuy.

Este tipo de advertencias corresponden a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Y las recomendaciones del caso son las siguientes:

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Desde Meteored determinaron: “Las precipitaciones se concentrarán principalmente en el oeste y el norte del territorio nacional. Las provincias cuyanas, junto con amplios sectores del noroeste argentino, podrían registrareventos recurrentes de lluvias y tormentas a lo largo de la semana, mientras que parte del noreste argentino también podría recibir precipitaciones de forma más intermitente".

Temas Relacionados

Últimas NoticiasServicio Meteorológico NacionalClima

Últimas Noticias

El acusado por el femicidio de Ramona Medina fue sometido a las primeras pericias psicológicas

La Fiscalía solicitó que se le realicen otros dos procedimientos similares, en un intento de esclarecer la dinámica detrás del crimen

El acusado por el femicidio

Incendios en Mar del Plata: hay más de 200 hectáreas consumidas por las llamas

El foco se registró en una zona conocida como El Marquesado el domingo y, este lunes, las llamas se reactivaron. Se utilizaron más de 50 mil litros de agua en los operativos de combate

Incendios en Mar del Plata:

Investigan la muerte de un hombre en Misiones: su compañero de alquiler está acusado de tirarlo desde un tercer piso

Ocurrió en un departamento de la calle Gómez Portiño de Posadas, provincia de Misiones tras una pelea

Investigan la muerte de un

Comenzó el juicio contra el acusado de matar a un tarotista en Córdoba y ocultar el cadáver con una frazada

“Que la condena sea perpetua como es el dolor que yo tengo en mi corazón”, sostuvo la madre de la víctima a la salida de la primera audiencia judicial por el hecho ocurrido en 2024

Comenzó el juicio contra el

Una mujer quedó detenida en Santiago del Estero por golpear brutalmente a su hijo adolescente

Ocurrió en la localidad de Villa Atamisqui. El joven tenía lesiones en muchas partes del cuerpo. El abuelo denunció lo ocurrido

Una mujer quedó detenida en
DEPORTES
Con cuatro atrapantes series comienzan

Con cuatro atrapantes series comienzan los octavos de final de la Champions League: la agenda de la jornada

Michael Jordan rechaza el debate: “No hay un mejor de todos los tiempos en la NBA”

La abrupta caída de Aaron Hernández: de super estrella de la NFL a convertirse en un criminal preso de una enfermedad

De trabajar como cajero en México a convertirse en el DT más joven del básquet argentino con 22 años: “La mejor decisión que tomé”

Se vende la histórica cupé Fuego de Diego Maradona: dónde estaba, cómo se mantuvo en perfecto estado durante 35 años y cuánto vale

TELESHOW
La foto de Luciano Castro

La foto de Luciano Castro junto a su hijo luego de su internación: el regreso del actor a sus mejores rutinas

Quién fue el eliminado en la “placa planta” de Gran Hermano: Generación Dorada

Benjamín Amadeo fue papá por segunda vez: “Bienvenido Paquito, rebalsados de amor”

Quiénes fueron los dos eliminados de MasterChef Celebrity que se quedaron a las puertas de la final

La insólita compra semanal que hicieron en Gran Hermano: “Me pasé con las cantidades”

INFOBAE AMÉRICA

La ONU denunció que el

La ONU denunció que el régimen de Nicaragua mantiene una red “transnacional” contra los exiliados

100 hamburguesas, una noche de radio y un debut legendario: la historia detrás del ritual secreto de Elvis que unió a Memphis

Las acciones asiáticas se recuperan y el petróleo cae mientras crecen las expectativas de un fin cercano del conflicto en Medio Oriente

El régimen de Irán afirmó que continuará con los ataques durante “el tiempo que sea necesario” y descartó negociar con Washington

EN VIVO: Una segunda persona murió tras el ataque iraní con una bomba de racimo en el centro de Israel