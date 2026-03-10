¿Llega el frío? Qué dice el pronóstico para el AMBA

El SMN indició que hoy el día estará parcialmente nublado (Freepik)

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzó este martes con 18°C y cielo despejado, en una semana que se perfila con temperaturas templadas y sin lluvias a la vista. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las máximas rondarán los 25°C y 27°C en los próximos días, lo que mantiene la duda sobre si el calor se despide o si todavía quedan jornadas con clima cercano al del verano.

Para este martes, el organismo anticipa una temperatura máxima de 25°C y una mínima de 18°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche se prevé un aumento de la nubosidad. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% durante toda la jornada.

El pronóstico extendido del SMN indica que las temperaturas oscilarán entre los 18°C y los 27°C a lo largo de la semana. El miércoles se esperan registros entre 19°C y 25°C, con condiciones similares. El jueves y el viernes presentarán mínimas cercanas a los 20°C y máximas de 26°C, mientras que el sábado y el domingo se anticipan jornadas algo más cálidas, con máximas de 27°C.

El pronóstico extendido del SMN para el AMBA

El organismo también señaló que los vientos predominantes soplarán desde el noreste y el este, con velocidades entre 13 y 22 km/h, sin ráfagas significativas previstas para la jornada.

Por el momento, no se esperan fenómenos meteorológicos adversos en el AMBA. Sin embargo, el panorama cambia en otras regiones del país.

En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se registran lluvias aisladas y lloviznas en la región sur de la Costa Atlántica, desde Bahía Blanca hasta Mar del Plata. Luego se espera nubosidad parcial en todas las localidades bonaerenses, con mayor predominio del sol hacia mañana.

Recién para el jueves a la mañana están previstos chaparrones en Punta Indio, San Clemente del Tuyú, Santa Teresita y San Bernardo. Hacia el fin de semana se anticipa mayor presencia de nubes, aunque sin riesgos de lluvias.

Las alertas por tormentas en el país

Las alertas en el resto del país

Por otro lado, el SMN indicó que un total de nueve provincias están bajo alerta amarilla por tormentas. Las áreas afectadas son el noreste de Mendoza, centro y norte de San Luis, oeste de Córdoba, norte de Santa Fe, casi todo el territorio de Santiago del Estero y Salta, Tucumán, sur de Catamarca y Jujuy.

Este tipo de advertencias corresponden a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Y las recomendaciones del caso son las siguientes:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Desde Meteored determinaron: “Las precipitaciones se concentrarán principalmente en el oeste y el norte del territorio nacional. Las provincias cuyanas, junto con amplios sectores del noroeste argentino, podrían registrareventos recurrentes de lluvias y tormentas a lo largo de la semana, mientras que parte del noreste argentino también podría recibir precipitaciones de forma más intermitente".