Sociedad

La ANMAT prohibió la venta de todos los productos de limpieza de una marca

La disposición fue publicada este martes en el Boletín Oficial. Uno de los principales argumentos esgrimidos es que no cuentan con las autorizaciones correspondientes

Guardar
La ANMAT prohibió todos los
La ANMAT prohibió todos los productos domisanitarios de una marca (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió este martes, a través de su publicación en el Boletín Oficial, todos los productos domisanitarios de una marca.

La Disposición 9018/2025 establece la prohibición del uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica, de todos los lotes de todos los productos identificados como limpiadores; desengrasantes; y todo otro domisanitario de la marca MARCLEAN.

En su considerando, argumentaron que las actuaciones se iniciaron a partir de un oficio judicial notificado por el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Mar del Plata. Así, la ANMAT tomó conocimiento sobre la elaboración y comercialización de productos domisanitarios marca “MARCLEAN”, que incumplen la normativa vigente.

Ante ello, el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión del Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) informó que esos productos son detergentes y lavavajillas desengrasantes, uno de ellos incluye los siguientes datos en el rotulado: “DETERGENTE ULTRA CONCENTRADO. Elaborado por: BATHAN GROUP S.A.-FLORIDA N°1940-Lanus. Para MARCLEAN SRL- Roosevelt 2570 – CABA – Bs. As. Argentina. RNPUD: 0253627” y el Servicio indicó que se verificó que el establecimiento Marclean S.R.L., y los productos, no se encuentran registrados ante ANMAT.

Además, con respecto a la firma Bathan Group S.A., el Servicio señaló que oportunamente comenzó el trámite de habilitación de establecimiento ante ANMAT, pero no lo finalizó, por lo que no cuenta con la autorización del organismo. De igual forma, la firma declaró, mediante un oficio judicial, que no elaboró productos de marca MARCLEAN y que esa firma no es un cliente propio.

La disposición fue publicada este
La disposición fue publicada este martes en el Boletín Oficial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a esto y con la finalidad de proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos involucrados, la ANMAT decidió imponer esta medida preventiva.

Otra prohibición similar de la ANMAT

A fines del mes pasado, la ANMAT resolvió interrumpir la comercialización, publicidad y distribución en todo el territorio nacional de dos marcas de jabón líquido para manos tras detectar graves irregularidades en su inscripción y fabricación.

Según las disposiciones oficiales, los artículos afectados son el “Jabón líquido para manos” marca SWELL, elaborado y envasado por Grupo Jac S.A., y el “Jabón líquido, KEEPER”, fabricado por Keperchem SRL. Ambas firmas no contaban con la debida inscripción ante la autoridad sanitaria ni con la habilitación necesaria para su elaboración.

En el primer caso, durante una inspección de Buenas Prácticas de Fabricación y Control realizada por el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal, se constató que el primer establecimiento mencionado llevaba adelante la elaboración y envasado de un producto rotulado como “Jabón líquido para manos -Tocador -Swell”, donde también figura su rol como fabricante.

Según la investigación que realizó el organismo, la empresa carece de habilitación sanitaria para la elaboración de productos cosméticos, y su producto tampoco cuenta con un registro previo en las bases de datos de cosméticos inscriptos ante la ANMAT. La decisión abarca todas las presentaciones, lotes, vencimientos y tipos de contenido e incluye también la publicidad y la promoción del jabón en plataformas de venta en línea.

El texto explicó que la medida responde a la protección de la salud pública, ya que la falta de inscripción impide garantizar la seguridad, eficacia y conformidad de la formulación empleada. De esta manera, la disposición 8789/2025 detalló que el producto se consideraba un cosmético ilegítimo, sin respaldo técnico, y procedió sacarlo del mercado.

Una situación similar se registró con el producto “Jabón líquido, KEEPER”, analizado por parte del área de Cosmetovigilancia. Este jabón figuraba como fabricado por Keperchem SRL y vendido en bidones de 5 litros bajo las variedades “manzana verde” y “neutro”. En la verificación de sus datos, ANMAT comprobó que el producto no se hallaba registrado en las bases oficiales y que la empresa elaboradora carecía de habilitación para la producción de cosméticos. Adicionalmente, las inspecciones en la sede declarada en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, constataron que en el domicilio señalado no funcionaba un laboratorio autorizado para tal fin.

Por dicha razón, el Gobierno publicó la disposición 8780/2025 para frenar el uso, promoción y distribución en todo el país del jabón KEEPER y todas sus presentaciones, lotes y vencimientos, hasta tanto la firma regularice la inscripción y habilitación conforme a la normativa vigente.

En ambos casos, el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la ANMAT manifestó en los considerandos que la presencia en el mercado de productos sin registro representan un riesgo sanitario, dado que no se puede asegurar los ingredientes utilizados ni la inocuidad del proceso.

Temas Relacionados

ANMATBoletín OficialdomisanitariosproductosmarcaÚltima Noticias

Últimas Noticias

Dos ladrones intentaron robar una casa en Mar del Plata y el dueño apuñaló a uno de ellos para defender a sus hijos

Ocurrió en una casa de la calle Jorge Acevedo al 5400 en el barrio de Constitución. El herido quedó internado y su cómplice detenido

Dos ladrones intentaron robar una

Tras el fin de semana largo, regresan las lluvias: cómo estará el tiempo en los próximos días

A partir de este martes, provincias como Entre Ríos, Corrientes, Misiones y parte de Santa Fe experimentan precipitaciones intensas, mientras la Ciudad de Buenos Aires enfrenta descensos térmicos y máximas que llegarán a 32 grados el fin de semana

Tras el fin de semana

Perdió el control de su camioneta y chocó contra el paredón de una plaza en Miramar: hay dos muertos y una herida

La tragedia ocurrió el lunes por la tarde en un espacio público ubicado en la calle 37 y la Avenida 12 de la ciudad balnearia

Perdió el control de su

Violenta entradera: delincuentes golpearon a una empleada judicial de Morón y a su pareja

El ataque ocurrió mientras realizaba tareas en el jardín de la casa. Las autoridades buscan a tres sospechosos

Violenta entradera: delincuentes golpearon a

Un policía se defendió de un robo y mató a un ladrón de 15 años en La Matanza

La situación se produjo cuando un grupo de entre siete y ocho personas abordó al conductor, y este respondió con su arma de fuego. El menor tenía antecedentes penales y estuvo internado en un centro de rehabilitación para adicciones

Un policía se defendió de
DEPORTES
Los mejores pilotos de Argentina,

Los mejores pilotos de Argentina, 135 autos y la invitación de Mirtha Legrand: la única que vez que el TC y TC 2000 corrieron juntos

Era un 10 habilidoso, jugó en River y Boca y le hizo un gol a Milei, pero se retiró a los 25 años: “No fui feliz siendo futbolista”

Las lágrimas del DT de Gimnasia tras perder el clásico de La Plata frente a Estudiantes: el gesto de su familia

“No volaba una mosca”: Diego Martínez confesó un momento de tensión con Cavani y Rojo en su paso por Boca

La millonaria cifra que deberán pagar los equipos de Fórmula 1 para correr en 2026: por qué Alpine se verá beneficiado

TELESHOW
Shakira hizo vibrar el estadio

Shakira hizo vibrar el estadio Vélez en su primera noche: “Lo que yo tengo con Argentina es una historia de amor”

Zoe Hochbaum defendió el cine independiente en los Martín Fierro: “Es un momento importante para darle visibilidad”

Natalia Oreiro y El Eternauta se quedaron con el Oro en los Martín Fierro de Cine y Series: conmovedor discurso e implacable triunfo

El guiño de Leonardo Sbaraglia al ganar en los Martín Fierro por la serie de Carlos Menem: “Vamos por la reelección”

Marta González se conmovió al recibir el Martín Fierro de Cine a la Trayectoria: “El cariño de la gente es el mejor premio”

INFOBAE AMÉRICA

Tras el encuentro en Londres,

Tras el encuentro en Londres, los aliados europeos respaldaron a Zelensky: como sigue la negociación del plan de paz con Rusia

Israel bombardeó infraestructura del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

Le pagaron para hacer llover y pasaron cosas. Pero, ¡ojo!, que al final llovió

El día que un retrato provocó un escándalo real: la fallida boda de Enrique VIII y Ana de Cleves

“El Eternauta”: una profecía sobre la resistencia que se renueva