Insólito: se perdieron 15.000 litros de vino por un error en una bodega mendocina

El viernes pasado una bodega de Mendoza fue escenario de un insólito error que provocó la perdida de 15.000 litros de vino luego de que se desajustara una canilla del tanque contenedor. La falla de un tornillo desencadenó en el inconveniente que se hizo viral en las redes sociales.

El hecho ocurrió en hora de la tarde en plena época de Vendimia en la provincia cuyana, en la bodega Los Haroldos, en San Martín, a unos 40 kilómetros de la ciudad capital.

El inconveniente fue mientras trabajaban en el lugar un grupo de operarios que tenían como tarea traspasar el vino desde el tanque contenedor hacia otro, para luego ser embotellado.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, en medio del habitual procedimiento, los trabajadores tuvieron que desajustar uno de los tornillos de la tapa inferior con el objetivo de que entre aire.

En ese momento comenzó el desastre. La presión ejecutada hizo que el tornillo se rompiera y dejara circular la bebida alcohólica.

“Mirá que cagada compadre, mirá todo el vino. Para los tomadores de vino, mira cómo corre, ha quedado todo morado”, se escucha gritar a una persona que filmó el insólito hecho que circuló y se viralizó en redes sociales.

En la misma línea continuó opinando respecto de las condiciones de la infraestructura: “El tanque ya se chupó”.

Ante la situación, la bodega mendocina aplicó un plan de contingencia para así poder frenar el derrame de vino, lo que por lo menos evitó la perdida de otros 35.000 litros más, la cantidad de liquido que quedaba dentro del tanque que estaba perdiendo y contiene un total de 50 mil.

De acuerdo a lo que comunicó el establecimiento, se trató de una falla en el sistema de cierre de la tapa inferior de uno de los tanques.

Cabe destacar que el hecho generó una pérdida de $8 millones en la producción. A su vez, dieron a conocer que comprar un tanque nuevo sale unos 25 mil dólares.

“Lamentablemente, sufrimos la pérdida del tanque que no sirve más y la cantidad de 15.000 litros, una pérdida por demás importe para nuestra empresa”, dijo al diario Uno, Gustavo Martínez, enólogo de Los Haroldos.

Un turista bonaerense murió en una bodega de Mendoza tras caer en una pileta de molienda

Hace tan solo cuatro meses ocurrió una tragedia que conmoción a la provincia de Mendoza luego de que un turista bonaerense perdiera la vida en una bodega tras caer de forma accidental a una pileta de molienda.

El hombre en cuestión fue identificado como Jorge Vinci, oriundo de la ciudad bonaerense de La Plata, quien tenía 71 años.

Según se dio a conocer, este realizaba un tour guiado en la bodega Labiano, ubicada en la calle Cubillos al 3.800 del distrito de Rama Caída, de San Rafael.

De acuerdo con la información, el hombre se habría desviado de su grupo para explorar por si solo. No obstante, se alejó y tomó un camino que no estaba habilitado para las visitas. El grupo, por su parte, al percatarse de que Vinci no estaba entre ellos, se alertaron y comenzaron a buscarlo.

Veinte minutos más tarde, encontraron su cuerpo flotando en una pileta de molienda, con heridas de gravedad que estaban a la vista.

En consecuencia, dieron aviso al personal policial y se hizo presente en el lugar una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Así, constataron el fallecimiento del hombre. De esta manera, trabajaron también en el lugar el personal de Bomberos y el personal de la Policía Científica para realizar los peritajes correspondientes y esclarecer en qué circunstancias falleció el hombre.