Enrique Antía, intendente de Maldonado: “Estamos felices por este gran inicio de la temporada, es un encuentro para amigos de toda la región”

Enrique Antía, intendente de Maldonado

En el marco de una temporada que empezó con excelentes números, como la llegada de más 100 mil argentinos a Punta del Este, y con una gran expectativa para el sector turístico tras la pandemia, Infobae entrevistó al intendente de Maldonado, Enrique Antía, quien hizo un repaso por los temas más importantes del verano 2023.

-¿Qué análisis hace de estos primeros días de la temporada?

La primera quincena de enero empezó muy buena.Teníamos la expectativa de que iba a ser mejor que la del año pasado pero, en el tiempo que va, vemos que es bastante mejor. Incluso, he recabado la opinión de muchos empresarios que hace años trabajan con el turismo y ponen a esta temporada en el cuadro de las mejores. Es decir, entre los mejores fines de año y arranque del año nuevo. Está en el podio de las buenas y hay que esperar qué pasa después. Lo bueno es que este gran arranque se transmite como algo positivo y eso también ayuda al resto de la temporada.

La gente sale contenta y habla bien. No hablo de números sino de olfato, pero tenemos un 20% más de recolección de basura, un mayor consumo de metros cúbicos de agua y todos los estacionamientos de la costa están llenos de vehículos. La recorrí de punta a punta: toda la costa está llena. Además, hay muchos eventos de todo tipo y están llenos. Eso habla bien de la gente que está disfrutando el verano. Por ejemplo, en el show de David Guetta había 15 mil personas adentro y 8 mil afuera, porque la pantalla era gigante y lo veían desde el cantero. Por la cantidad de gente que hubo, se cortó el tráfico de La Rambla. Fue un show muy bien armado. Todos los días hay varios eventos y muchos son culturales, galerías de arte, presentaciones de libros... Tenemos un turismo cultural muy variado y de calidad.

- ¿Qué ocurre con el tránsito tan intenso por la gran cantidad de turistas y cuándo estará operativo el sistema de multas?

La buena noticia es que el tránsito está más tranquilo, salvo por el accidente de ayer (donde dos argentinas fallecieron en Manantiales) que ocurrió en la carretera, pero no en el acceso. La presencia de los radares controladores de velocidad es muy importante en todo el Departamento, no solo en Punta del Este y está funcionando como prevención. La gente se cuida y bajó la velocidad. A eso, le agregamos algunas obras de infraestructura, como en la entrada de Punta del Este -al igual que en Piriápolis- donde se han hecho buenos accesos.

En la entrada de Punta del Este se hizo una rotonda para decirle al turista que ya llegó y que baje la adrenalina. Después, viene un conteo importante de la velocidad para proteger al turista y a nuestros habitantes.

- Las multas de tránsito, ¿ya son efectivas?

Este primer mes no estamos multando, se está avisando. Se saca la foto y se está avisando, pero en esta primera quincena no estamos multando. Estamos avisando porque el objetivo es prevenir y que la gente sepa que se va a controlar. Son aparatos de última calidad e infalibles. Son 55 equipos. En cada lugar donde hay una cámara que multa, hay previamente otra cámara que te avisa, te agradece si vas a la velocidad permitida y te dice a cuánto vas. Eso me parece muy bueno, porque no es para recaudar, sino para prevenir y cuidar.

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, en una entrevista con Infobae

- ¿En qué etapa está el esquema de vacunación contra el COVID-19? ¿Los turistas pueden vacunarse como en la temporada pasada?

Estamos vacunando para la quinta dosis y sin lista de espera. Hay mucha gente que se vacuna de cero porque, de pronto, no tenían la edad en aquel momento. El Gobierno compró vacunas para esta cepa que está rebrotando en América.

En Uruguay, fue excelente la respuesta a la pandemia con la vacunación. Llegamos a niveles muy altos de vacunación. Funcionó como una prevención importante porque muchas personas vacunadas tuvieron un COVID-19 leve. Quien quiera vacunarse, puede ir directamente y sin turno.

-¿Cuántos metros llevan construidos por las inversiones y cómo influyó en el descenso de los niveles de desocupación?

El crecimiento que tenemos es inmenso y estamos en tiempo récord. En los últimos cuatro años de mi Gobierno, aprobamos más de 3 millones de metros cuadrados de obra. Solo en 2022, aprobamos 500 mil. En la pandemia, unos 400 mil, porque se siguió creciendo igual. Esos 3 millones de metros equivalen a unos 100 mil millones de dólares en inversión. Hay uruguayos, argentinos, brasileños, americanos y europeos. Es un récord a nivel nacional e hizo que Maldonado, a pesar de dos años de falta de turismo por el COVID-19, tenga la mitad de Estadística y Censo del nivel de desocupación país. El promedio anual es del 4%, cuando el promedio del país es 8 y pico, con momentos de mayor o menor desocupación. Por ejemplo, cuando teníamos el 4%, se incendió el shopping y pasamos a tener 5,6%, porque allí trabaja mucha gente.

Hoy, la construcción es la que mueve la economía del país. No solo edificios, sino muchos fraccionamientos, casas individuales... Y, esa competencia de emprendimientos de calidad, está jerarquizando a Punta del Este. Los más grandes están dentro de una ley de promoción de inversiones, que le hace descuentos impositivos importantes. Están equipando con materiales de primera calidad a nivel mundial, como mármoles, griferías... Es una competencia y va levantando el nivel de la construcción de la zona. Ahora, la construcción se hace pensando en Punta del Este todo el año y no como antes, que era solo por el verano.

Más de 100 mil argentinos llegaron a Punta del Este

- ¿Cuánta gente se radicó en Uruguay en los últimos años?

Mucha gente se radicó en los últimos dos años. El número exacto lo vamos a saber el año que viene porque hay un Censo Nacional. En este último tiempo, se incrementó la actividad del Departamento. Muchos pensaban que acá el invierno era aburrido, pero han descubierto una Punta del Este para disfrutarla durante todo el año. Eso se nota en la cantidad de eventos que hubo el año pasado, como también, en el incremento en las matrículas estudiantiles y universitarias. Hoy, hay 7 u 8 proyectos universitarios. A diferencia de lo que ocurría en el pasado, hay 8 mil alumnos universitarios y mil docentes viviendo en el Departamento. Eso también cambia la realidad del verano y del invierno. Por otro lado, hay empresas que están viniendo y sumándose a distintos emprendimientos, porque la infraestructura que tiene Punta del Este permite -desde aquí- trabajar para el mundo. Entonces, hay muchas compañías que están vinculadas al comercio internacional. Se instalan acá y trabajan para otros países. El lanzamiento de la Zona Franca es muy importante. Hay tres licitaciones, dos aprobadas y en construcción, y la tercera que se licita en unos meses. Eso es una señal de interés, porque varias empresas utilizan a Punta del Este como un espacio de trabajo durante todo el año, aprovechando la infraestructura y la calidad de vida que ofrece.

- ¿Cómo impactó la cantidad de argentinos que vinieron a instalarse a Maldonado?

Lo que pasó es que los colegios fueron completándose y hoy casi no tienen cupos. Hay dos colegios nuevos que se están instalando. Me cuentan que empezaron a abrirse varias cafeterías, que antes no había, porque la del cafecito es una costumbre bien argentina. El festejo en Los Dedos, el día en que Argentina ganó la final del Mundial, fue impresionante. Había muchísima gente. Hicimos tres esfuerzos muy importantes. El primero es cuidar el tránsito con rotondas y fue una inversión muy grande. Cuidamos la seguridad. No hubo ningún inconveniente de seguridad: solo esas cosas mínimas de descuidistas, pero no hubo ningún evento importante, a pesar de que hoy hay 600 mil personas en el Departamento. El sistema que hemos instalado de cámaras de video vigilancia para prevenir está dando resultado. Se está ampliando a tal punto que, como la capacidad de Maldonado tiene un poco de capacidad ociosa, el Gobierno Nacional está utilizándolo como base y lo está ampliando a Rocha y Canelones. Hoy, lo que la gente más resalta es la presentación del destino en higiene y limpieza. Estamos orgullosos, porque se esta haciendo un gran trabajo. Tenemos una estructura bien particular. Hay 800 personas vinculadas a la limpieza y a la higiene en el Departamento. Son todas pequeñas empresas familiares de recolección de basura y limpieza de 5 personas, de 10, de 15... Alguna de 18 o 20, pero son todas pequeñas empresas. Hay un compromiso de que todo tiene que estar perfecto, sin papeles, sin colillas de cigarrillos, sin papelitos... Eso es reconocido por todos los que nos visitan y está bueno que así sea.





Los primeros días de la temporada 2023 transcurrieron con buenos indicadores turísticos

- Un punto clave para el turismo y los inversores es la seguridad. ¿Cómo funciona el sistema de video vigilancia Departamental de Maldonado?

La seguridad no nos corresponde a nosotros, sino al Gobierno Nacional. Pero invertimos 22 millones de dólares en un proyecto para apoyar al Gobierno Nacional en un sistema de video vigilancia, que fue premiado entre 80 proyectos de América y quedó en tercer lugar por su eficiencia. Fue el ganador del Premio Alas y hace cuatro años que está en funcionamiento. Ha cambiado el sistema operacional de la Policía y los ladrones saben que acá los agarran muy rápido. Es prevenir y eso ayuda a crecer.

No es solo lo que se descubre en el momento, sino el trabajo de análisis de la información que permite llegar a aclarar las situaciones y dar con los responsables. La Justicia lo valora mucho, es fundamental en un lugar de turismo y ayuda a la hora de la inversión privada porque da confianza.

- ¿Qué pasará con el shopping que se incendió el año pasado y que muchos locales no pudieron reabrir en el lugar?

La reconstrucción del shopping está en marcha y el año que viene se reinaugurará. Este año, el supermercado Tienda Inglesa funciona en un local importante al igual que unos cuantos comercios más, pero la otra mitad salió a alquilar locales en Punta del Este y en Maldonado. El compromiso de la empresa es reinaugurar el shopping en 2024. Para eso, se está trabajando a full. Incluso, de noche.

- ¿Habrá un nuevo puente, además del de La Barra?

A fin de noviembre se empezó a caer el puente de La Barra. Tuvimos que hacer un operativo para salvarlo. Logramos estabilizarlo, le pusimos las muletas para que se pudiera circular. Ahora, estamos haciendo los estudios necesarios y, después de la temporada, vamos tener un par de opciones para recuperarlo nuevamente. De todas maneras, lo que pasó nos obliga a hacer un nuevo puente más al norte, porque la carga pesada ya no va a poder pasar por ahí: solo los autos y ómnibus de turismo. Por suerte lo salvamos, porque no se qué hubiera pasado si no tuviéramos hoy al Puente de la Barra. Fue una satisfacción haber podido arreglarlo en 20 días.

El día que yo estaba anunciando el lanzamiento de la temporada, se estaba reabriendo la circulación del Puente. Está muy lindo, muy prolijo, con plantas y flores. Estamos muy contentos.