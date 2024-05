Santiago del Moro anunció qué pasará con Gran Hermano luego de que termine la presente edición

Santiago del Moro: (Foto: Captura de TV)

Santiago del Moro confirmó que Gran Hermano tendrá su edición 2025. Esta noticia llegó luego de una dinámica de preguntas y respuestas del conductor con sus seguidores. “¿Habrá una nueva edición en 2025?”, preguntó un usuario, a lo que él respondió afirmativamente: “Sí, en un tiempo, les vamos a ir contando lo que viene”, añadiendo que este proyecto “va a ser espectacular”.

La interacción también incluyó otras revelaciones, como el momento en que se abrirá la valija que Santiago dejó en la casa. “Antes de la final”, aseguró, adelantando además su regreso al programa durante “la cena de los finalistas”. La final de la edición 2024 está programada para julio de este año, sujeta a la no superposición con la programación de la Copa América, ya que Telefé posee los derechos de emisión. Aunque Santiago no precisó la fecha exacta, aseguró que será en ese mes.

Recientemente, durante una charla en vivo con los participantes, Santiago les comunicó la estimación de la fecha de cierre: “Va a ser los primeros días de julio, falta poquito. Un mes y medio más”, afirmó. Esta noticia sorprendió a algunos concursantes como Furia, quien exclamó: “Wow, tremendo”, mientras que otros como Virginia optaron por no comentar. Bautista expresó su sorpresa al pensar que la final sería antes de lo estimado.

El ida y vuelta entre Santiago del Moro y sus seguidores (Instagram)

Recordemos que si la edición de este año concluye el 1° de julio, se convertiría en la edición más extensa de la historia de Gran Hermano, superando a la del Gran Hermano 7, que duró 164 días entre 2011 y 2012. La expectativa crece entre los seguidores del programa ante estas novedades anunciadas por Santiago del Moro.

Durante una interacción con sus seguidores, Santi proporcionó algunas aclaraciones sobre las reglas y dinámicas que se llevarán a cabo en los próximos programas del programa. Entre los aspectos destacados, confirmó que este domingo solo habrá eliminación de los familiares, dejando fuera del riesgo de expulsión a los participantes originales. Esta decisión marca una diferencia en la dinámica habitual del programa y promete generar nuevas estrategias entre los jugadores.

Además, explicó que una vez que se vaya la familia, la placa volverá a ser negativa, y los televidentes tendrán la responsabilidad de votar por quién desea que salga de la casa. Esta dinámica de votación directa por parte del público agrega emoción y expectativa al desarrollo del programa. Otro detalle relevante es que la prueba del líder estará determinada por quién gane la vivienda esta semana.

Carlos Monti se cansó de Gran Hermano y apuntó contra Santiago del Moro

En diálogo con el equipo de Moskita de Medianoche (La Once Diez/Radio de la Ciudad), el conductor y periodista Carlos Monti respondió todas las consultas de Moskita Muerta y Nilda Sarli. Sin pelos en la lengua, no dudó en referirse a la cara del reality show, quien desde el 2022 viene ocupando un rol destacado en el canal en el que se transmite el certamen. “Es la primera vez que Santiago genera mucha crítica, de todos lados, no solo del medio sino también de las redes, y creo que no está acostumbrado, por eso se enoja”, señaló en alusión a la actitud que el conductor ha tenido en las últimas emisiones.

En esa misma línea, el periodista destacó las cualidades profesionales de del Moro. “Es el mejor animador que tenemos en la televisión, hace bien Masterchef, hace bien todo lo que le das para conducir, pero en esta oportunidad está regando fuera del tarro porque no acepta la crítica”. Respecto a eso, explicó que el presentador “tiene una venda en los ojos para ver lo que pasa en la casa” y, según dijo, “no se permite dar cuenta de que algunas cosas que ocurren en el certamen están mal vistas por el público y que le sienta mal”.

Carlos Monti se cansó de Gran Hermano y apuntó contra Santiago del Moro: “Está regando fuera del tarro” (Audio: Moskita de Medianoche (La Once Diez/Radio de la Ciudad)