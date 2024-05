Día de la Patria: las mejores frases para celebrar el 25 de Mayo

“Y no quede duda de que es el pueblo el que confiere la autoridad o mando.” (Cornelio Saavedra)

“Si los pueblos no se ilustran, si no se divulgan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que puede, vale y debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y será tal vez nuestra suerte cambiar de tiranos sin destruir la tiranía.” (Mariano Moreno)