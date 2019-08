— Es difícil. Sobre todo cuando te venís con dos maletas, que era todo lo que podías traer. Y no sólo por lo material, sino también como dos maletas en lo emocional. Cuando te dicen empezar de cero es empezar de cero, es no tener ideas de privilegios, ni de beneficios y también respetar mucho. Porque nosotros seguimos sintiéndonos como invitados, sabemos que somos invitados y que tienes que respetar mucho el ambiente en el que estás. Fue un impacto grande, cuando yo me vi aplicando para un call center dije: "Es un trabajo como cualquiera". Y es verdad, yo me acuerdo que mi mamá me decía: "Cualquier trabajo es digno". La verdad es que cualquier trabajo es digno. Y, si yo me movilizaba siempre de un lado al otro, lo hacía sin pretensiones de ningún tipo. Me acuerdo cuando me tocó la primera vez que trabajé en un café: nunca había agarrado una bandeja ni un café. Recuerdo que justo me tocaban fechas especiales: una vez era un 31 de diciembre y trabajé del 31 al primero. Recuerdo que ese día no entendía ni siquiera qué era el menú y qué tenía que llevar ni qué hacer y una persona me dio una propina y me dijo: "Toma, tu mereces algo porque es 31 de diciembre y estás acá". Y yo dije: "Okey, cada cosa se equilibra". Cada vez que me sentía mal siempre encontraba una palabra de refuerzo de un argentino o una argentina que me hacía sentir mucho mejor, me decía: "Menos mal que saliste ahora a trabajar y estar acá".