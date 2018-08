"Me enteré en las redes sociales y no lo podía creer. El recuerdo que me queda es el de su solidaridad y compañerismo. Y de que era una persona muy capaz intelectualmente. Tenía uno de los mejores rendimientos académicos", recordó Cánepa. En las cuentas de distintos grupos de runners de Santa Fe también lo despidieron definiéndolo como una "excelente persona y corredor motivacional".