Prevención del Alzheimer: avances, pruebas tempranas y hábitos clave para reducir el riesgo, según expertos

La prevención del Alzheimer se apoya en avances científicos que permiten anticipar el deterioro cognitivo décadas antes de los primeros síntomas (Freepik)

La prevención del Alzheimer dejó de ser una aspiración lejana para convertirse en una posibilidad tangible, respaldada por los últimos avances científicos. Según el neurólogo preventivo Dr. Richard Isaacson, entrevistado en el pódcast The Dr. Hyman Show, la medicina está atravesando un cambio fundamental.

Actualmente, es posible identificar y modificar el riesgo de demencia décadas antes de que aparezcan los primeros síntomas, gracias a biomarcadores innovadores, intervenciones personalizadas y herramientas digitales accesibles para la población general.

De la “medicina de enfermedad” a la prevención proactiva

Durante mucho tiempo, el enfoque médico tradicional se centró en tratar enfermedades una vez que los síntomas ya son evidentes. En el caso del Alzheimer, esta estrategia resultó insuficiente: tras invertir USD 2 billones en más de 400 estudios, el 99% de los ensayos farmacológicos han fracasado.

“No vivimos en un sistema de salud, sino en un sistema de enfermedad”, afirmó el Dr. Isaacson en su charla con el reconocido médico Mark Hyman. La nueva perspectiva propone intervenir mucho antes, cuando los cambios cerebrales aún son silenciosos y potencialmente reversibles.

Identificar el riesgo de demencia décadas antes de los síntomas ya es posible, según el Dr. Richard Isaacson (The Dr Hyman Show)

El Alzheimer no es una patología exclusiva de la vejez. Según el pódcast, la enfermedad comienza a desarrollarse en el cerebro y el cuerpo desde los 30 o 40 años.

Se estima que 47 millones de estadounidenses presentan alteraciones patológicas asociadas a la demencia, y la cifra global es aún mayor. Frente a este panorama, la prevención proactiva se perfila como la estrategia más prometedora, con el potencial de evitar hasta el 45% de los casos, según estudios citados en el programa.

Neurología de precisión y personalización del riesgo

El concepto de neurología de precisión transformó la forma de abordar el Alzheimer. Este enfoque rechaza la idea de que exista una única causa o tratamiento universal para todos los pacientes. Sobre esto, Isaacson subrayó: “Cada paciente necesita un plan personalizado; la medicina de talla única no funciona en el Alzheimer”.

De esta manera, la personalización implica analizar factores genéticos, metabólicos, hormonales y de estilo de vida para diseñar intervenciones a medida.

La neurología de precisión rechaza tratamientos universales y apuesta por planes individualizados según genética, metabolismo y estilo de vida (Pexels)

El programa RETAIN Your Brain, liderado por Isaacson, utiliza este modelo individualizado, combinando evaluaciones digitales, análisis genéticos y biomarcadores para trazar el camino preventivo más adecuado para cada persona.

Biomarcadores: la nueva frontera en la detección temprana

Uno de los avances más relevantes reside en el desarrollo de biomarcadores sanguíneos capaces de detectar alteraciones cerebrales mucho antes de que se manifiesten los síntomas. Pruebas como p-tau 217, AD42/40, neurofilamento de cadena ligera y glial fibrillary acidic protein (GFAP) permiten identificar procesos patológicos en fases iniciales.

El objetivo, según explicó Isaacson, es crear un “colesterol del cerebro”: un panel de pruebas rutinarias que, al igual que el colesterol para el corazón, advierta sobre el riesgo cerebral desde la juventud.

Los laboratorios asociados al Institute for Neurodegenerative Diseases están perfeccionando estos biomarcadores, con la meta de que sean accesibles y precisos para personas de todas las edades. Además, se están desarrollando fórmulas que combinan varios marcadores para aumentar la fiabilidad de los resultados y guiar las intervenciones preventivas.

Intervenciones en el estilo de vida: ejercicio, nutrición y sueño

El ejercicio regular, la dieta rica en grasas saludables y el sueño de calidad son pilares clave en la prevención del Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención del Alzheimer no depende de una única acción, sino de un conjunto de intervenciones personalizadas. El ejercicio regular es el pilar fundamental y el entrevistado afirmó: “La intervención multimodal en el estilo de vida es la que más impacto tiene en la prevención”.

Actividades como el entrenamiento de fuerza y el ejercicio cardiovascular en la zona de quema de grasa ayudan a reducir la grasa abdominal, un factor de riesgo especialmente relevante en mujeres. En cuanto a la alimentación, se recomienda una dieta rica en grasas saludables (omega-3, aceite de oliva virgen extra, aguacate), vegetales de hoja verde, frutos rojos y proteínas de calidad.

El consumo moderado y la calidad de los alimentos son esenciales, así como la suplementación con vitamina D, complejo B y omega-3 en casos justificados por análisis sanguíneos. El sueño es otro pilar: dormir al menos 7 horas y 11 minutos por noche, con buena calidad, contribuye a la eliminación de toxinas cerebrales y a la consolidación de la memoria.

Papel de las hormonas y la salud de la mujer

Dos de cada tres casos de Alzheimer afectan a mujeres, y la transición hormonal de la perimenopausia es un momento crítico. El descenso brusco de estrógenos puede acelerar la acumulación de proteínas patológicas en el cerebro.

Las mujeres en perimenopausia con el gen APOE4 presentan un riesgo elevado de Alzheimer y se benefician de terapias hormonales personalizadas (Freepik)

En el pódcast, el experto destacó que la terapia hormonal sustitutiva, administrada en el momento adecuado y bajo supervisión médica, mostró mejoras notables en biomarcadores y volumen cerebral en mujeres de alto riesgo, especialmente aquellas con el gen APOE4.

El equipo de investigación realiza seguimientos hormonales detallados, incluso con análisis durante diferentes fases del ciclo menstrual, para personalizar las intervenciones y optimizar la salud cerebral femenina.

Factores psicosociales, salud emocional y terapias

La dimensión emocional y social es inseparable de la salud cerebral. El aislamiento, la falta de propósito vital y el estrés crónico aceleran el deterioro cognitivo. “La salud cerebral depende tanto de la dieta, el ejercicio y el sueño como de los factores emocionales y sociales”, recordó Isaacson.

Estrategias como la meditación, el aprendizaje continuo, la participación social y el manejo del estrés forman parte integral de los programas preventivos.

El 45% de los casos de demencia podrían prevenirse con estrategias personalizadas, según evidencia presentada por el Dr. Richard Isaacson (The Dr Hyman Show)

La pérdida auditiva y visual, si no se corrige, también incrementa el riesgo de demencia. El 8% de los casos prevenibles se atribuyen a la hipoacusia, por lo que se recomienda realizar revisiones periódicas y utilizar audífonos cuando sea necesario.

Aunque la prevención se apoya principalmente en el estilo de vida, ciertos fármacos pueden desempeñar un papel relevante en casos seleccionados. El uso de estatinas, ezetimiba (Zetia), GLP-1 y terapia hormonal, siempre en dosis bajas y tras un análisis personalizado, demostró efectos positivos en biomarcadores cerebrales y metabólicos.

Desafíos y futuro de la prevención del Alzheimer

A pesar de los avances, persisten desafíos importantes. La medicina de precisión aún no está plenamente integrada en los sistemas de salud, y la financiación para investigaciones innovadoras sigue siendo limitada.

Pese a esto, los resultados obtenidos en cohortes de cientos de pacientes demuestran que es posible revertir biomarcadores, mejorar el volumen cerebral y recuperar funciones cognitivas, algo que hasta hace poco se consideraba inalcanzable.

El futuro inmediato traerá biomarcadores más precisos, pruebas accesibles para todas las edades y una integración creciente de la prevención en la práctica clínica. Según el Dr. Isaacson, “el 45% de los casos de demencia pueden ser prevenibles”, y esa cifra podría aumentar conforme se perfeccionen las estrategias personalizadas.