Celiaquía, intolerancia o alergia: cuáles son sus diferencias y cómo identificarlas

El Dr Cormillot habla acerca de la celiaquía, la intolerancia al gluten y la alergia al trigo.

Hay enfermedades que son silenciosas, la hipertensión es un ejemplo. Hay otras que son ruidosas, como la tos convulsa. Y hay otras que son las grandes simuladoras, es decir que pueden simular absolutamente cualquier cosa. Entonces, cuando surge la pregunta de: “Doctor, cuando como harina se me hincha la panza”. Bueno, lo que puede ocurrir son tres cosas.

Una, puede ser enfermedad celíaca, que es el uno por ciento de la población que puede tenerla. Es una intolerancia absoluta al gluten, se les cierran mucho las paredes del intestino. En esta nota, le hablaré de algunos aspectos.

La otra es intolerancia al gluten no celíaca, en la cual el daño es mucho menor, puede ser el cinco por ciento de la población.

Y, después, hay un pequeño porcentaje que tiene alergia al trigo, en el cual se hinchan ni bien consumió algún derivado, algún panificado y le vienen otros síntomas como picazón, malestar de otro tipo en la piel, que es otro uno por ciento. En total menos de una cada 10 personas puede llegar a tener algún problema con las harinas.

"La alergia al trigo ocurre cuando el cuerpo produce anticuerpos contra las proteínas que se encuentran en el trigo y provoca, a diferencia de la celiaquía, un tipo diferente de reacción anormal del sistema inmunitario", aseguran desde Mayo Clinic / (gettyimages)

El asunto es el diagnóstico. Hay diagnósticos que se pueden hacer con análisis de sangre, pero en la mayoría de los casos es necesario corroborar con una endoscopía, que es lo que a la gente no le gusta.

¿Se puede zafar? Algunos especialistas le pueden decir que si tiene aumentados unas 10 veces unos anticuerpos, en un estudio especial, eso significa que si usted deja de ingerir gluten y mejora. Y con esto, quizás, pueda zafar.

Pero el último que le puede dar la definición para decirle “mire, usted tiene una enfermedad celíaca o algún problema relacionado con esto” es el médico que es el que le va a dar la indicación.

Es que, el cuadro más grave relacionado con la intolerancia al gluten, que es la celiaquía, porque puede dar cualquier tipo de síntoma. Puede ser una persona que esté pálida, que tenga anemia, que tenga pérdida del apetito, diarrea, hinchazón de las piernas, o que tenga calambres, incluso.

"En Argentina, se estima que 1 de cada 167 personas adultas son celíacas, mientras que en la niñez la prevalencia es aún mayor (1 de cada 79)", afirma el Ministerio de Salud nacional / (Getty)

¿Qué es la celiaquía? La celiaquía es una intolerancia permanente al gluten, que está presente en el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Esos cuatro cereales tienen gluten, que es el que provoca la reacción en las personas que son celíacas. Hay algunas personas que tienen algún tipo de alergia y otras que tienen algún tipo de intolerancia. Pero la enfermedad celíaca es la intolerancia permanente y las consecuencias que trae en la persona que la padece.

Si es un chico puede tener apatía, detención del crecimiento, falta de concentración, irritabilidad. Si es una mujer le puede traer falta de menstruación, dificultades con la fertilidad. En fin, una cantidad de síntomas que hace que ese uno por ciento de la población que tiene celiaquía tarde mucho tiempo en ser diagnosticada.

Uno de los temas que yo quería destacar es cuando uno dice: “Bueno, esta persona ya es grande, está viejo, qué va a tener celiaquía”. Entre el 5 y 15 por ciento de las personas que tienen celiaquía comenzaron después de los 60 o 65 años. Son personas que tienen mucha más anemia, pérdida de peso y muchos problemas digestivos.

"El único tratamiento efectivo para la Celiaquía es mantener una alimentación libre de gluten de por vida", afirma el Ministerio de Salud nacional / Foto: Captura

Pero el principal problema es que no se los diagnostica, porque nadie piensa que un adulto mayor puede llegar a tener celiaquía. Así que, si usted tiene problemas digestivos, menciónelo en su consulta con su médico como una posibilidad.

Al cuerpo uno lo tiene que escuchar si le da señales y si no, le tiene que preguntar. Y acá, la pregunta es, en el caso de la celiaquía, un análisis de sangre que le puede dar una aproximación y después la biopsia del intestino. Recuerde, cuídese usted porque si usted no se cuida, no lo cuida nadie.

Y recuerde, siempre la consulta al médico, porque nunca va a aprender mucho si usted solo habla con usted mismo.

*El doctor Alberto Cormillot es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.

* Realización: Samuel Cejas / Edición: Rosario Benítez Chiarelli / Producción: Dolores Ferrer Novotný

