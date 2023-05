Cómo es la campaña que promueve que todas las persona midan su presión arterial para prevenir enfermedades

El relevamiento se realizó con 50.971 argentinos que se sumaron voluntariamente (Getty)

El 17 de mayo es el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para crear conciencia y promover la importancia de los controles médicos que previenen este cuadro.

Te puede interesar: Día de la Hipertensión Arterial: por qué es un “mal silencioso” y la adherencia al tratamiento es clave

Días atrás, el director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el doctor Jarbas Barbosa, explicó en un comunicado, que la hipertensión arterial “es el principal factor de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, que son la mayor causa de muerte prematura en el continente americano, responsables de alrededor de 2 millones de vidas perdidas cada año.

“La hipertensión afecta al 18% de los adultos en las Américas, lo que significa que hay aproximadamente 180 millones de personas que requieren acceso a servicios de atención primaria de salud y a tratamiento para controlar su hipertensión”, añadió Barbosa. Específicamente en Argentina, un relevamiento llevado a cabo recientemente observó que 6 de cada 10 personas son hipertensas (60,2%). En ese rango, 4 de cada 10 (40,6%) pacientes, pese a estar bajo tratamiento, no tienen el cuadro bajo control; mientras que un 3% directamente ni siquiera se trata.

Te puede interesar: Qué es el electrocardiograma y por qué es el estudio clave para evaluar la salud del corazón

El informe fue realizado por la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA), en el marco de su tradicional campaña “Conocé y Controlá tu Presión Arterial (CyC)”. Se trata de una iniciativa que promueve la medición y el control de un factor de riesgo que está considerado el principal desencadenante de enfermedades cardiovasculares como el infarto o el accidente cerebrovascular (ACV) y también de insuficiencia renal, además de ser la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo entero.

La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares, por lo que es fundamental controlarse periódicamente para prevenir inconvenientes de salud (Getty)

Sobre la base de 50.971 argentinos que se sumaron voluntariamente a controlarse su presión arterial, el estudio observó que 6 de cada 10 eran hipertensos (60,2%), y que un 26,5% de ellos desconocía su condición.

Te puede interesar: Por primera vez en el mundo trasplantaron un corazón que estuvo 20 minutos sin latir

Desde la SAHA explicaron que los valores consignados por el relevamiento no deben tomarse con criterio estadístico, porque no tiene un diseño que permita darle ese rigor, sino que es una iniciativa que tiene por objetivo crear conciencia sobre la importancia de la medición. No obstante, reconocen, no deja de ser un indicador del elevado subdiagnóstico y de falta de control existente.

“Llamativamente, año tras año, los resultados de este relevamiento muestran que los parámetros no mejoran, y sigue siendo muy alto el nivel de hipertensos sin diagnóstico o que no tienen bien controlada su enfermedad”, analizó el doctor Nicolás Renna, médico cardiólogo, doctor en medicina y presidente de la SAHA.

En segundo término, Renna postuló: “Gran parte del problema radica en que mayoritariamente la hipertensión no duele ni da síntomas visibles, pero es un enemigo silencioso que avanza en nuestro organismo produciendo importantes daños y con potencialmente graves consecuencias. Una vez más, nuestra Campaña CyC (Conocé y Controlá tu presión arterial) tiene por objetivo acercar información a la población, medir a la máxima cantidad de personas posible, y contribuir a incrementar el grado de conocimiento para que más individuos puedan detectarla en forma temprana y llevar adelante un tratamiento que tenga a la enfermedad bajo control”.

Muchos expertos hablan de un "mal silencioso", ya que la hipertensión arterial no suele producir síntomas. De todos modos, el dolor de pecho puede ser un signo (Getty)

La magnitud que alcanzan las enfermedades cardiovasculares en su conjunto puede verse en el último informe de estadísticas vitales del Ministerio de Salud de la Nación, que registró en 2021 un total de 107.403 fallecimientos atribuibles a las patologías del sistema circulatorio, entre las que se incluyen las hipertensivas, isquémicas del corazón, insuficiencia cardíaca, enfermedades cardiovasculares, ateroesclerosis, demás enfermedades del corazón y demás enfermedades del sistema circulatorio. Estos casos representan más de 1 de cada 4 (26,1%) defunciones por causas conocidas en nuestro país.

Asimismo, en la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, difundida en 2019 por la cartera sanitaria, se afirmó que 1 de cada 3 argentinos mayores de 18 años (34,6%) presentaba presión arterial elevada.

Por su parte, Marcos Marín médico cardiólogo especialista en hipertensión arterial, expresidente de la SAHA y coordinador de la Campaña ‘Conocé y Controlá tu Presión Arterial 202, sostuvo: “Más allá de la participación en el relevamiento, que siempre es valorada, nos interesa transmitir la importancia de que la gente conozca sus valores, y que aquellos que ya tienen diagnóstico de hipertensión se controlen también en sus casas con tensiómetros automáticos, digitales y validados, que son los dispositivos más recomendados”.

“Otro tema en el que insistimos desde la SAHA —siguió Marín— es en la medición sistemática de la presión arterial en cada oportunidad que tenga el médico con su paciente en su consultorio, aún en aquellas especialidades no tan emparentadas con la clínica o con la cardiología, sabemos que lamentablemente este control en muchas ocasiones no se realiza”.

Controlarse la tensión en casa es una medida de prevención esencial, según los expertos (Getty)

Un reciente consenso de expertos publicado en la revista científica The American Journal of Medicine estableció las pautas para medir la presión arterial en el consultorio. Una de las principales es que se realice con tensiómetros automáticos, ya que elimina el error humano asociado con los dispositivos manuales (deficiencias auditivas, redondeos) y requieren menos capacitación. También buscan minimizar las interacciones entre el paciente y el profesional de la salud, disminuyendo distracciones durante las fases preparatoria y de medición, a la vez que le permite al profesional realizar otras tareas durante el procedimiento.

“Sin embargo, el propio consenso deja en claro que las mejores mediciones son aquellas realizadas fuera de la clínica, en el hogar, y que las pautas son plenamente extrapolables. Por eso no nos cansamos de insistir en los controles domiciliarios: pocas enfermedades pueden ser detectadas de una forma tan sencilla como con una simple medición hogareña a cargo del propio individuo; en el caso de que luego de 3 tomas consecutivas se obtengan valores iguales o superiores a 140/90 mmHg, será imperiosa la consulta médica para establecer un programa integral de tratamiento”, afirmó Pablo Rodríguez, médico especialista en cardiología, medicina interna e hipertensión arterial y secretario de la SAHA.

A su turno, Diego Márquez, médico nefrólogo y tesorero de la SAHA, añadió: “El tratamiento de hipertensión arterial incluye mediciones periódicas y cambio de hábitos de alimentación y actividad física, pero en la gran mayoría de los casos las personas, para mantener bajo control sus niveles de presión arterial, van a necesitar la indicación de 1, 2 y hasta 3 medicamentos; idealmente recomendamos aquellos que incluyen más de una droga en una misma cápsula o comprimido, ya que cuanto menor sea la cantidad de tomas, mayor será el grado de cumplimiento por parte del paciente”.

La hipertensión arterial afecta, entre otras cosas, la circulación de la sangre que bombea el corazón (Getty)

La edición 2023 de la campaña CyC comienza este mismo 17 de mayo y se extenderá hasta el 14 de septiembre, que es la fecha instaurada por la propia SAHA por su relación con las cifras de presión arterial 140/90 mmHg, valor a partir del cual se considera la hipertensión. La invitación es amplia e incluye a todos aquellos mayores de 18 años que quieran conocer su nivel de presión arterial y se acerquen a los puestos de medición instaurados por la SAHA en la vía pública, generalmente en las cercanías de hospitales y centros médicos.

Esta actividad forma parte de una campaña internacional liderada por la Sociedad Internacional de Hipertensión (ISH) y la Liga Mundial contra la Hipertensión Arterial (WHL). A su vez, entre otros, este año en nuestro país cuenta con el apoyo de Upjohn división de Pfizer.

Seguir leyendo: