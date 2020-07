Flexibilizar la cuarentena mientras las cifras de contagios crecen: la opinión de los especialistas

Una imagen en plena cuarentena de la estación de trenes Constitución en Buenos Aires - Paula Acunzo/ZUMA Wire/dpa

A punto de cumplirse 4 meses desde aquel 20 de marzo en el que el presidente Alberto Fernández decretó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) por el brote pandémico de COVID-19 en el mundo, el país sigue sumido en una cuarentena que ya transitó distintas fases y con una concentración del 91% de los contagios en la región del AMBA.

Así, después de casi 120 días Argentina acumula más de 115.000 contagios y 2130 muertes, con un crecimiento de casos, la tan amenazante saturación del sistema sanitario en la región metropolitana de Buenos Aires y por supuesto, el cansancio de muchas millones de personas que no pueden salir de su casa y además transitan problemas económicos serios por la falta de trabajo o porque no pueden abrir sus comercios.

Después de la reunión de ayer en Olivos junto al grupo de expertos epidemiólogos que asesora al Gobierno, el presidente Fernández anunció hoy la extensión de la cuarentena en una fase más flexible desde mañana al próximo 2 de agosto.

Foto de archivo: Clientes luciendo barbijos por el COVID-19 compran en un supermercado en Buenos Aires, Argentina. 15 mar, 2020. REUTERS/Agustin Marcarian

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, acompañó a Fernández en el anuncio, junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof, y comunicó un plan de seis etapas, y adelantó que en una primera fase se permitirá la reapertura de los comercios barriales, las peluquerías y la reanudación de servicios profesionales, como el de los estudios jurídicos y el de los psicólogos privados.

El mandatario porteño dijo que priorizarán las actividades al aire libre y habrá más días para los paseos recreativos de los chicos. Las escuelas por ahora continuarán cerradas, aunque se están analizando diferentes modelos para propiciar el regreso de las clases presenciales. “Nos tenemos que acostumbrar a convivir con la enfermedad”, dijo.

A su turno, Axel Kicillof dijo que el lunes reabrirán las empresas en el Gran Buenos Aires, el miércoles se habilitarán los comercios barriales y la próxima semana las actividades profesionales.

Angela gentile, jefa de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, explicó a Infobae que hubo acuerdos en términos generales de volver a la fase 3, siempre que sea en actividades como en los comercios barriales, y la continuación de la salida de los chicos. “Lo importante es ir viendo semana a semana que es lo que está pasando con los indicadores epidemiológicos y por otra parte, ir viendo qué es lo que pasa con el cumplimiento por parte de la población, ya que lo más importante es que haya mucha responsabilidad y apelar al compromiso de la comunidad. Siempre es mejor trabajar con actividades protocolizadas y no que la gente, que está agotada, lo haga sin los protocolos necesarios”.

“No hay que mirar los datos de un día, sino la película completa. Y esto implica ver los logros que se hicieron en nuestro país comparándose con otros países. Por otra parte, también tenemos una cantidad elevada de camas de terapia ocupadas, pero no es una cifra crítica. Y la curva de duplicación de casos ha mejorado sustancialmente. Entonces, hay que ver esos datos en perspectiva y no solo por el dato de un día”.

Carlos Kambourian, pediatra (M.N.105.494) y ex presidente del Hospital Garrahan, analizó a Infobae que “lo sanitario está pasando por un segundo plano en este momento. La flexibilización de la cuarentena anunciada tiene que ver con otros aspectos. Si tomamos solamente los números de esta semana, no deberíamos salir de Fase 1″.

La cuarentena en la región del AMBA se flexibiliza a partir del 18 de julio EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

“Agregando a la frase que circuló ayer de un asesor del Gobierno, esta no es la última piña que vamos a tener. Estos últimos 17 días de cuarentena no sirvieron. No tuvo ningún efecto esta última prolongación. Y eso la gente, que está agotada del encierro, lo sabe y se pregunta ¿para qué me voy a quedar encerrado si lo casos siguen subiendo? Por todo esto es que es necesario flexibilizar el aislamiento social, preventivo y obligatorio en el AMBA”, indicó Kambourian.

Y concluyó: “La decisión pasa ahora por la gente. Después de los primeros 14 días ya no se cumplía el aislamiento. La gente hoy no da más. Por otro lado es necesario planificar todo nuevamente porque si te quedás con el aislamiento solo los números van a seguir creciendo y la saturación de pacientes que hoy viven varios hospitales se va a generalizar a todos los centros de salud. Para eso hay que testear, aislar a los positivos selectivamente y sus contactos estrechos. No podemos estar hoy en los 8000 testeos por día, cuando en Israel se hacen 30.000 diarios, o cuando se anuncian que hay millones de test disponibles. Incluso hoy tenés 5000 test en cola para analizar por PCR, y los resultados demoran hasta 7 días”.

Roberto Debbag, médico infectólogo pediatra, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, remarcó a Infobae: “Creo que con los efectos adversos que se están produciendo con la cuarentena prolongada, en las esferas emocionales, económicas y en la salud de la población, es realmente necesario producir una flexibilización basada en cuatro parámetros: los protocolos específicos, el distanciamiento físico, la utilización del tapabocas y el cuarto la concientización de las personas en cumplir estos mecanismos”.

A pesar del incremento de contagios, la tasa de duplicación de casos se mantiene más baja que en junio - Paula Acunzo/ZUMA Wire/dpa

“Los próximos días serán de mucha intensidad de circulación, se llegó en el AMBA a más del 10% de la población infectada, esto significa que aproximadamente más de un millón de personas en el AMBA han tenido la infección, ya hay datos que van demostrando esto. Y cuando los países llegaron al 10% o más de la población infectada empieza a agotarse el brote pandémico, o sea que esta intensidad de los próximos días, que demuestra lo qué pasó hace 10 días, se va a ver disminuida posiblemente en los próximos 15 días y ahí se va a agotar el brote pandémico”, deslizó el especialista.

Y agregó: “No tengo duda qué hay que flexibilizar para seguir evitando los efectos adversos de la pandemia, cómo por ejemplo la aparición de algunas enfermedades inmunoprevenibles por vacuna en niños menores de dos años, que antes no veíamos y ahora hemos visto algunos casos; también los pacientes con enfermedades cardiovasculares y con cáncer que no se atienden, etc etc”.

Consultado por Infobae, el doctor Francisco Nacinovich, jefe de infectología del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y miembro de la comisión de vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología, enfatizó que “es un poco el pensamiento de todos los profesionales, médicos infectólogos y epidemiólogos que ya es necesaria una flexibilización. Sin embargo, tiene que ser responsable. Tiene que redoblarse el esfuerzo de todos porque si bien es cierto que hace falta un poco de flexibilidad para la gente por muchos motivos médicos, psicológicos, económicos y sociales, hay que apelar a que la gente siga esforzándose en usar los medios de protección pero algún grado de flexibilidad tiene que haber”.

Las autoridades volvieron a recomendar las medidas preventivas para evitar contagios por COVID-19 - Roberto Almeida Aveledo/ZUMA Wir / DPA

“Estamos en condiciones de hacerlo, por lo menos en Capital Federal se están implementando estrategias para tratar de liberar camas con los casos leves. En ese sentido se va a descomprimir con casos leves. Esas medidas de cuidado actualizadas, más el esfuerzo que haga la gente en evitar las aglomeraciones y reuniones sociales, me parece que con responsabilidad y empezando a abrir algunos espacios va a ser positivo. Vamos a tener que ir viendo como resulta, como la gente se comporta y también saber que vamos a tener seguramente nuevas olas, como habían anticipado muchos expertos, que esta pandemia iba a evolucionar en ondas”, destacó el experto.

El doctor Lautaro de Vedia, médico infectólogo ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, explicó a Infobae que en este momento, a pesar de que los número son altos, es necesaria una apertura de la cuarentena. “Hoy la tasa de crecimiento de contagios no es tan explosiva. La tasa de duplicación pasó de 18 a 22 días en la Ciudad y provincia de Buenos Aires tiene números parecidos. En algún momento hay que salir de este aislamiento. Por otra parte, pienso que si no se hace desde arriba, se hace desde abajo, ya que la gente no va a cumplirla”.

Igualmente, es importante que la responsabilidad de no tener contagios masivos recae en la gente, que debe cumplir las medidas de distanciamiento social, usar tapaboca, desinfectar los alimentos, evitar las reuniones sociales y lavarse las manos”.

El virus SARS-CoV-2 visto en una muestra del Malbrán

En diálogo con Infobae la médica infectóloga Isabel Cassetti, directora de Helios Salud (MN 55583) afirmó: “No sabemos qué va a pasar con el número de casos. Puede ser que sigan aumentando en forma progresiva, que hoy tengamos 4000, pasado mañana 5000 y así progresivamente. Eso realmente se podría esperar. Lo preocupante es la velocidad de crecimiento. Si nosotros hoy tuviéramos 4000 casos, en dos días 9000 y en cuatro 13.000 es sería realmente preocupante”.

“Hoy la letalidad sigue estando estable en la Argentina y es del 1.8%. En el mundo es de 5.2% y hay países que alcanzan hasta el 10%. Por último, deberíamos hablar de la ocupación de las camas de terapia, 53% nacional COVID-19 y no COVID-19, y 63% en el AMBA. El sistema de salud aún no está colapsado. Creo que la mirada del infectólogo siempre es disminuir la circulación del virus y para eso lo mejor es quedarse en casa. Sin embargo, hay otras miradas, las del impacto psicológico y económico, que nos obligan a pensar de otra manera. Deberíamos flexibilizar algunas actividades pero siempre bajo protocolo y monitoreo y testeo posterior. ¿Qué actividades? Eso dependerá del área, de los grupos de personas y del lugar donde se desarrolle cada actividad”, remarcó la especialista.

