Osvaldo Barbosa es coordinador médico del Centro de Salud N° 10 de Caseros y se refirió a los buenos resultados que les está dando la cabina y a cómo cambió la calidad de la atención: “Antes los pacientes febriles ingresaban, se los ubicaba en un consultorio, nosotros íbamos a otro consultorio, nos cambiábamos con el equipo de protección personal e íbamos a revisarlos. Para ponerse y sacarse el equipo de protección hay un protocolo, y eso es bastante estresante para los médicos. Como cualquier persona, tenemos ciertas inquietudes al revisar a los pacientes, y con la cabina eso se reduce. Yo tengo una familia, y esto a mí me da una tranquilidad mayor de saber que no me llevo el virus conmigo”.