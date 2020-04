“Los nuevos virus son maquinarias programadas para la supervivencia. No son seres vivos porque no nacen, no se alimentan y no mueren. Son piezas que se ensamblan dentro de las células, las colonizan, reemplazan su información genética y las obligan a producir piezas de virus. Son realmente de una eficiencia aterradora, están programados para invadir e infectar la mayor cantidad de seres vivos en el menor tiempo posible", advirtió en diálogo con Infobae la especialista.