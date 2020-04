“No digo que haga pruebas a todos, pero se pueden hacer muestreos con criterio estadístico aleatorio para detectar a los pacientes asintomáticos y aislarlos –enfatizó Estol–. Se probó con datos de Islandia y Corea del Sur que un porcentaje muy alto de infectados no tenían síntomas. Es mucha la gente que cursa la enfermedad de manera asintomática; hay mucha gente que está contagiando y no lo sabe”.