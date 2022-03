Foo Fighters в Мексике: Это была легендарная презентация Тейлора Хокинса за несколько дней до его смерти

FILE PHOTO: Taylor Hawkins and Dave Grohl of the Foo Fighters arrive at the 2013 Rock and Roll Hall of Fame induction ceremony in Los Angeles April 18, 2013. REUTERS/Phil McCarten/File Photo

В ночь на прошлую пятницу, 25 марта, все были удивлены кончиной Тейлора Хокинса, барабанщика Foo Fighters, который оказался безжизненным в своем гостиничном номере в Боготе.

Группа была в Колумбии для презентации на фестивале Estéreo Picnic Festival. Мероприятие было объявлено заявлением группы, которая выразила сожаление по этому факту и выразила свои соболезнования и солидарность семье барабанщика.

«Семья Foo Fighters опустошена трагической и безвременной потерей нашего любимого Тейлора Хокинса. Их музыкальный дух и заразительный смех будут жить с нами вечно», — написали они на аккаунте группы.

Однако, к счастью для многих, Мексика смогла отпраздновать последнее выступление с барабанщиком, поскольку 16 марта они выступили перед мексиканской публикой на Foro Sol.

Релиз Foo Файтерс (фото: скриншот)

Группа была вынуждена отложить презентацию в ноябре 2021 года из-за пандемии COVID-19. Благодаря снижению числа инфекций и продолжению зеленого света группа смогла без каких-либо проблем представить себя в Мехико более чем 58 000 человек.

Концерт начался с их знаменитой песни Times Like These и без остановки продолжился двумя классиками группы Pretender и Learn to Fly.

На полпути к песне Pretender Дэйв Грол, вокалист группы, сказал собравшимся на английском языке «This is going to be long night», на что люди кричали безумно.

Вокалист спросил: «Хочешь, чтобы ночь была длинной?» , вопрос, который он неоднократно повторял безумной публике, который он кричал.

После Learn to Fly они продолжили работу с No Son of Mine, которая сопровождалась фантастическим соло Грола в сопровождении Хокинса на барабанах, который появился на экране, отдавая всю свою энергию.

(фото: @foofighters /Лилиана ОБСЕ дорога)

После того, как у меня нет сына, наступила первая пауза, в которой люди воспользовались возможностью , чтобы кричать «Оле, оле, оле, Фу». Группа продолжила выступление The Sky is the Neighborhood, а затем Mine mine, в котором Грол попросил крик участников.

Затем он сказал, что прошло много времени и что они сыграют столько песен, сколько смогут. «Хочешь одночасовое шоу? Хочешь час?» , все они отрицали. «Хочешь полтора часа?» , люди снова отрицают. «Хочешь два часа?» ,» Два с половиной часа? », «Они хотят, чтобы мы играли все песни, которые мы можем, не останавливаясь», - все они подтвердили.

«Это будет долгая ночь», — сказал вокалист.

Так что они продолжали без пауз и ложных выходов, не останавливаясь на These days, Walk, Shame Shame и Breakou. Пока в середине концерта Хокинс не блистал для исполнения Somebody to Love английской группы Queen.

Он отказался от своего места на барабанах, заменив его Гролом, который был барабанщиком группы Nirvana, чтобы выйти на фронт, выкрикивая мифическое «Эо» Фредди Меркури, в унисон со зрителями. Точно так же он поменял его на имя вокалиста. «Он ненавидит, когда я это делаю, прости. Ладно, мне не жаль», — пошутил Хокинс.

Точно так же они исполнили песню группы Bee Gees, хотя она, несомненно, останется в памяти и сердце каждого, интерпретация Хокинса.

Они продолжили песнями All My Life, Run, Wheels, Love Dies Young, This Is a Call, Best of You, Aurora, Monkey Wrench и завершились одной из своих самых популярных песен: Everlong. В конце концов Грол попрощался со всей группой, бросая поцелуи и поблагодарив публику.

Барабанщик умер в возрасте 50 лет, хотя причина не была выяснена властями. Хотя Хокинс передозировался в 2001 году, что оставило его в коме.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: