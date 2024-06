Los dos golazos de Turquía ante Georgia que pelean por convertirse en los mejores de la Eurocopa

La Eurocopa no para de sorprender con los espectáculos que se desarrollan en Alemania. En lo que va del certamen, aún no se ha registrado un empate sin goles. Y a pesar de que algunos partidos no cuenten con la marquesina de las grandes estrellas internacionales, los encuentros se viven con intensidad a pura emoción. Un ejemplo de ello fue el duelo que animaron Turquía y Georgia bajo una lluvia torrencial en el BVB Stadion Dortmund.

El compromiso, que se caracterizó por tener el arbitraje del argentino Facundo Tello, se abrió gracias a una obra de arte de Mert Müldür, el lateral surgido del Rapid de Viena, de Austria, que sorprendió a Giorgi Mamardashvili con un violento remate que terminó en la red. Un golazo que puso en ventaja al combinado liderado por Vincenzo Montella.

Si bien Georges Mikautadze emparejó las acciones cuando el cronómetro apenas superaba la media hora de la etapa inicial, en el complemento Arda Guler expuso todo su talento con el pincel de su zurda mágica. El volante del Fenerbahce que fue adquirido por el Real Madrid en lo que significó una apuesta a futuro, debido a los escasos 19 años del futbolista, cautivó a todos los espectadores con un remate que se colgó del ángulo más lejano del arquero georgiano.

Si bien Kerem Akturkoglu marcó el 3-1 para cerrar el pleito en un contragolpe letal, los dos primeros gritos van camino a pelear por las mejores conquistas del certamen continental. En vísperas del cierre de la primera fecha de la fase de grupos (resta la presentación de Portugal con República Checa), otro de los goles que llamaron la atención se dio en el choque que terminó con la abultada victoria de Rumania sobre Ucrania.

En el Allianz Arena, Nicolae Stanciu encaminó el triunfo del equipo a cargo de Edward Iordanescu con otro magnífico tanto que se caracterizó por su estética. Rumania presionaba la salida de su rival. Los ucranianos recibían de espaldas y debían descargar en dirección contraria a su arco. Así la pelota llegó a Lunin, el destacado arquero que disputó casi toda la Champions League con el Merengue. Apremiado por la marca, debió jugar rápido hacia un costado. El pase quedó corto, en el botín derecho de Dennis Man, volante que ascendió con el Parma a la máxima división del Calcio. Controló y descargó atrás con un pase liviano para la llegada a la carrera del capitán, quien se lució con otro golazo.

El mediocampista de 31 años que juega en el Damac FC de la Liga Profesional Saudí tomó la pelota con pierna derecha y la clavó en el ángulo cruzado del arquero. Fue el 1 a 0 para los rumanos, que luego estiró el marcador en el complemento. Primero fue Razvan Marin a los 53 minutos con otro derechazo cruzado desde afuera del área a los 53 minutos y, unos instantes más tarde, Denis Dragus empujó debajo del arco una asistencia de Dennis Man que selló el 3-0 definitivo.