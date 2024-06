La angustia de Romina Malaspina por una sustancia que le arruinó los labios: “No se lo hagan nunca”

La angustia de Romina Malaspina por una sustancia que le arruinó los labios (Video: Instagram)

En las últimas horas, la ex participante de Gran Hermano y actual influencer Romina Malaspina, confesó el triste momento que está atravesando luego de realizarse una intervención estética en sus labios que no terminó como esperaba. Según explicó, años atrás se sometió a un procedimiento llamado micropigmentación y los resultados le dañaron esa zona tan sensible de su rostro.

A través de sus historias de Instagram, donde tiene más de dos millones y medio de seguidores, la mediática se mostró armando una valija para afrontar un viaje. Mientras encaraba este nuevo proyecto profesional, la DJ reveló el inconveniente que tuvo en la boca.

“Les cuento algo inédito, tengo los labios como una lija, las que raspan fuerte”, comenzó diciendo la influencer, explicando que le quedaron muy secos y rasposos. En ese sentido, Malaspina siguió su relato, explicando el origen del inconveniente: “Hace como tres años me hice esa basura que es como que te hacen un tatuaje en el labio para que te quede pintadito de color. Yo le dije a la chica un color suavecito y me hizo este casi rojo. Salí de ahí y me quería pegar un tiro”, reconoció.

La angustia de Romina Malaspina por una sustancia que le arruinó los labios (Instagram)

La exparticipante de Gran Hermano 2015 siguió con su relato de aquella intervención: “Dije, ‘ya se me va a bajar’. No se bajó nunca. Pasaron tres años y no se iba, así que me empecé a hacer láser en los labios y es muy doloroso. Pero para que la piel se caiga, es como que se ponen duros como la lengua de los gatos”. Inchapable estoy”, recordó la modelo.

“Seguro pensaban que me pinto la boca de rojo todo el tiempo. No. este es el color que tengo tatuado y no me gusta. No sé la verdad por qué lo hice porque mi color de labios naturales era tan lindo. Pero bueno, gracias al láser, en poco tiempo volvemos”, concluyó Romina Malaspina quien se mostró arrepentida por el procedimiento estético que se hizo y aclaró que ya encontró una solución al problema.

La experiencia extrema de Romina Malaspina

La experiencia extrema de Romina Malaspina: se arrojó a las aguas heladas de la Antártida (Video: Instagram)

Además de estas cuestiones vinculadas a lo personal, la influencer también publica en sus redes sociales todo tipo de actividades, desde los trabajos que realiza y los viajes que lleva a cabo. En diciembre pasado, por ejemplo, compartió la experiencia extrema a la que se sometió en un fascinante viaje por la Antártida. La modelo se arrojó en el agua helada desde un barco y registró el momento en un video.

“¿Qué creen que pasó? Véanlo hasta el final”, escribió en la descripción del video al subirlo como para mantener el suspenso. En la grabación, se vio cómo se preparaba para luego zambullirse y volver rápidamente al barco debido a la helada temperatura del agua. Esto lo hizo asistida por una persona que le ató una soga al arnés que llevaba puesto, a fin de arrastrarla de inmediato a la escalera que le permitió volver a la embarcación.

En una publicación anterior, la modelo compartió en su perfil distintas fotos y videos de la travesía que está realizando por el “continente blanco”, en la que mostró distintas formaciones de hielo y también pingüinos nativos del lugar. “Hola. Puedo conectarme al WiFi en el medio de la Antártida solo cuando Elon Musk y su internet privado lo permiten. Este viaje está muchísimo más increíble de lo que imaginaba, y con personas realmente espectaculares”, comenzó escribiendo en el epígrafe del posteo.